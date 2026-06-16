‘The Goldgreen’ ก้าวสู่ปีที่ 10 ดึง ‘หลิงหลิง คอง’ นั่งพรีเซนเตอร์คนแรก ตั้งเป้าแบรนด์ของฝากอันดับ 1 ในใจนักท่องเที่ยว

ตัวเลขนักท่องเที่ยวเข้าไทยยังตอกย้ำว่า ‘ไทย’ เป็นหมุดหมายของต่างชาติไม่เสื่อมมนต์ขลัง โดยเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ออกมาเปิดเผยภาพรวมการท่องเที่ยวตลอด 5 เดือนที่ผ่านมาระบุว่า มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยรวมทั้งสิ้น 13 ล้านคน มีเงินสะพัดกว่า 650,000 ล้านบาท ‘จีน’ ยังครองอันดับ 1 ด้วยตัวเลข 2.2 ล้านคน ตามมาด้วย ‘มาเลเซีย’ 1.5 ล้านคน ‘อินเดีย’ 1 ล้านคน ‘รัสเซีย’ 928,774 คน และ ‘เกาหลีใต้’ 525,550 คน
การเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติสะท้อนถึงศักยภาพที่ยังแข็งแกร่ง สอดคล้องกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ ‘The Goldgreen’ แบรนด์ของฝากพรีเมียมสัญชาติไทย ที่หยิบขนมไทย ผลไม้ไทยมาแปรรูปยืดอายุการจัดเก็บแต่ยังคงรสชาติและคุณประโยชน์ยกระดับวัตถุดิบไทยแท้ให้เป็นสินค้าพรีเมียม ส่งถึงมือนักท่องเที่ยวให้ได้สัมผัสประสบการณ์รสชาติแบบไทยๆ
นายอรรถพชร์ เธียรวุฒินันท์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ โกลด์กรีน จำกัด ผู้มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ระดับนานาชาติ เผยถึงวิสัยทัศน์ในการก่อตั้งแบรนด์เมื่อปี 2559 ว่า “ประเทศไทยมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวและมีประสบการณ์ตรงที่ว่า มีเพื่อนต่างชาติมาเที่ยวไทยและต้องซื้อของฝากเป็นประจำ จึงมองเห็นว่าสินค้าของฝากจากไทยโดยเฉพาะผลไม้ไทยมีศักยภาพมาก เป็นที่รู้จักและชื่นชอบของคนทั่วโลกอยู่แล้ว The Goldgreen จึงคัดสรรผลไม้ท้องถิ่นเกรดพรีเมียม ผนวกรวมกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปสินค้าเกษตร ทำให้เกิดโปรดักต์ที่ทันสมัยแต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์รสชาติความเป็นไทย เพื่อให้กลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวที่ซื้อไปบริโภคเองหรือนำไปเป็นของฝากก็ต้องรู้สึกได้ถึงรสชาติของความเป็นไทยแท้ๆ ทานแล้วอร่อยเหมือนได้มาเยือนประเทศไทยด้วยตัวเอง”
ปัจจุบัน ‘The Goldgreen’ มีสินค้าหลากหลายแบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่หลักๆ ประกอบไปด้วย 1. กลุ่มผลไม้แปรรูป เช่น มะม่วงอบแห้ง ทุเรียนอบกรอบ มังคุดอบกรอบ และสินค้าใหม่สตรอว์เบอร์รีอบกรอบ 2. กลุ่มขนม เช่น ทองม้วน เจลลี่ผลไม้ ช็อกโกแลตคลุกเกล็ดทองม้วน และ 3. กลุ่มข้าวแปรรูป เช่น ข้าวแต๋นมินิขนาดพอดีคำ เป็นต้น จุดแข็งและความแตกต่างของ ‘The Goldgreen’ ท่ามกลางตลาดของฝาก คือการรักษาคุณภาพและรสชาติที่สม่ำเสมอคงที่ ภายใต้การผลิตที่ได้รับการรับรองจากระดับสากลไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) และการรับรองจากองค์การอาหารและยา หรือ อ.ย. รวมถึงผลตรวจข้อมูลทางโภชนาการ หรือ Nutrition Fact จากสถาบันที่น่าเชื่อถือ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า สินค้าของ ‘The Goldgreen’ ผลิตได้ตามมาตรฐานและมีคุณภาพจริงๆ
ดันยอดขาย ‘New High’ รุกเจาะกลุ่ม Experience Seeker
สำหรับภาพรวมการเติบโตของ ‘The Goldgreen’ แม้ต้องเจอกับวิกฤติโควิด-19 หลังก่อตั้งแบรนด์มาได้ 3-4 ปี แต่ภายหลังปี 2566 เมื่อสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติแบรนด์สามารถทำยอดขาย ‘New High’ ได้ต่อเนื่อง แม้ตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนที่เป็นหนึ่งในกลุ่มลูกค้าหลักจะลดลง แต่แบรนด์ก็ยังมีกลุ่มลูกค้าสัดส่วนอื่นๆ เช่นกัน โดยแบ่งออกเป็นลูกค้าต่างชาติ 90% และคนไทย 10% ในจำนวน 90% นี้ มีทั้งจีน ญี่ปุ่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา และตะวันออกกลาง รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านอย่าง เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ด้วย โดยปีนี้ตั้งเป้าทะลุ 300 ล้านบาท
“ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าหลักของ The Goldgreen คือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวฝั่งเอเชียและจีนที่มีไลฟ์สไตล์การเดินทางแบบ Experience Seeker ไม่ได้แค่มาเที่ยว แต่มาเพื่อสัมผัสวัฒนธรรม รสชาติ และความเป็นไทยอย่างแท้จริง การซื้อของฝากและของที่ระลึกคือส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเดินทางที่ขาดไม่ได้ ขณะเดียวกัน The Goldgreen ก็มีกลุ่มลูกค้าคนไทยที่ใส่ใจเรื่องคุณภาพของอาหาร มองหาสินค้าพรีเมียมที่ทำจากวัตถุดิบไทยแท้ รสชาติอร่อย และให้ความสำคัญกับคุณภาพและการจัดเก็บ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามในฐานะสินค้าที่มอบเป็นของขวัญหรือของฝากได้” นายอรรถพชร์ กล่าว
เปิดตัว ‘หลิงหลิง คอง’ พรีเซนเตอร์กลุ่มผลไม้อบแห้งคนแรกของแบรนด์ เจาะใจนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลก
หลังจากผ่านมาเกือบ 10 ปี ปีนี้ ‘The Goldgreen’ ตั้งใจยกระดับการสื่อสารไปอีกขั้นด้วยการเลือก หลิงหลิง คอง นั่งแท่นพรีเซนเตอร์กลุ่มผลไม้อบแห้งเป็นคนแรกของแบรนด์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักแบรนด์ในฐานะตัวแทนผลไม้และขนมพรีเมียมสัญชาติไทยโดยแท้จริง และตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านผลไม้ไทยพรีเมียมแปรรูป ซึ่งถือเป็น Hero Product ของ The Goldgreen ได้แก่ มะม่วงอบแห้ง ทุเรียนอบกรอบ มังคุดอบกรอบ และสตรอว์เบอร์รีอบกรอบ โดยในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปมีการปรับโฉมบรรจุภัณฑ์ใหม่ โดยจะเริ่มวางจำหน่ายในเดือนกรกฎาคมนี้
ทั้งนี้เหตุผลที่ต้องเป็น ‘หลิงหลิง คอง’ มองว่าจะช่วยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างความเป็นไทยและกลุ่มนักท่องเที่ยวฝั่งเอเชียที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก พร้อมกับภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกับ Brand Identity ที่สำคัญ ‘หลิงหลิง’ ก็ชื่นชอบผลไม้ไทย โดยเฉพาะทุเรียน แถมยังเป็นแฟนคลับตัวจริงที่เลือกทานผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ฯ เป็นประจำ เรียกว่าเป็นการร่วมงานกันที่ต่างคนต่างเลือกซึ่งกันละกัน ประกอบกับหลิงหลิงมีฐานผู้ติดตามหลากหลาย เป็นที่รู้จักในกลุ่มเอเชียกว้างขวาง เชื่อว่าจะช่วยขยายการรับรู้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
“ในระยะถัดไป The Goldgreen จะมุ่งเน้นการเข้าถึงผู้บริโภคทั้งไทยและต่างประเทศ ทั้งการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในประเทศไทยให้ครอบคลุม การส่งออกและจำหน่ายในต่างประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วโลกได้สัมผัสรสชาติและคุณภาพของผลไม้ไทยพรีเมียม การเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในทิศทางดังกล่าว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ The Goldgreen ในการยกระดับแบรนด์สู่เวทีที่ใหญ่ขึ้น ควบคู่กับมาตรฐานคุณภาพที่เป็นหัวใจสำคัญของ แบรนด์มาตลอด” นายอรรถพชร์ กล่าวปิดท้าย
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