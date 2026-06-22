กรมปศุสัตว์เปิดตัวเกม "OK RUSH ภารกิจพิชิตอาหาร" สร้างการเรียนรู้ด้านอาหารปลอดภัย ตอกย้ำความเชื่อมั่นในตราสัญลักษณ์ "ปศุสัตว์ OK"

สามารถเข้าเล่นได้ที่ https://ok-rush.vercel.app/
กรมปศุสัตว์เปิดตัวเกมออนไลน์ “OK RUSH ภารกิจพิชิตอาหาร” เพื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK ผ่านรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
เกม “OK RUSH ภารกิจพิชิตอาหาร” ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ควบคู่ความสนุก โดยมุ่งเน้นการสร้างการจดจำและความเชื่อมั่นในตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองจากกรมปศุสัตว์ สำหรับสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และไข่ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ภายในเกม ผู้เล่นจะได้ร่วมทำภารกิจสะสมคะแนนจากการค้นหาไอเท็มที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ OK อาทิ เนื้อสัตว์คุณภาพดีที่มีความสดใหม่ สีธรรมชาติ เนื้อแน่นไม่ยุบตัว มีกลิ่นปกติ ไข่สดใหม่ที่มีเปลือกสะอาด ไม่แตกร้าว รวมถึงตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK นอกจากนี้ ยังสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับสัตว์พาหะนำโรค สารตกค้างจากการใช้ยาในสัตว์อย่างไม่เหมาะสม และเชื้อโรคที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค เช่น เชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella) และเชื้ออีโคไล (E. coli)
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเล่นเกม “OK RUSH ภารกิจพิชิตอาหาร” ได้ฟรีผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยสามารถเข้าเล่นได้ที่ https://ok-rush.com/
กรมปศุสัตว์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสนุกและเรียนรู้ผ่านเกม “OK RUSH ภารกิจพิชิตอาหาร” พร้อมเลือกซื้อเนื้อสัตว์และไข่จากสถานที่จำหน่ายที่มีตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” เพื่อความมั่นใจในคุณภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์