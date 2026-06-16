เกษรวิลเลจ ตอกย้ำบทบาท World-Class Gastronomy Destination ร่วมเผยเสน่ห์อาหารไทยผ่าน DINNER INCREDIBLE THAILAND 2026: THE BLACK BOX EDITION

กรุงเทพมหานคร สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญให้วงการอาหารไทยได้รับการกล่าวถึงบนเวทีโลกอีกครั้ง กับการเป็น Venue Host ของงาน DINNER INCREDIBLE THAILAND 2026: THE BLACK BOX EDITION ที่รวบรวม 12 เชฟระดับแนวหน้าจากทั่วโลก ผู้ครอบครองดาวมิชลินรวมกว่า 21 ดาว พร้อมการรวมตัวครั้งประวัติศาสตร์ของ 5 เชฟระดับ 3 Michelin Stars เป็นครั้งแรกในประเทศไทย
ค่ำคืนแห่ง Gastronomy ระดับโลกครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของประเทศไทยผ่านมุมมองของศาสตร์แห่งอาหารร่วมสมัย โดยนำเสนอคุณค่าของวัตถุดิบท้องถิ่น วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านผลงานการรังสรรค์อาหารจากเชฟระดับโลก
ภายใต้แนวคิด “THE BLACK BOX EDITION” เชฟทั้ง 12 ท่านจะได้รับภารกิจพิเศษในการค้นหาแรงบันดาลใจจากวัตถุดิบไทยที่ถูกซ่อนอยู่ภายใน “กล่องปริศนา” ก่อนนำมาตีความและสร้างสรรค์เป็นเมนูระดับโลกที่สะท้อนอัตลักษณ์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเรื่องราวอันทรงคุณค่าของประเทศไทยผ่านมุมมองที่แตกต่างและน่าจดจำ
THE BLACK BOX ไม่ได้เป็นเพียงความท้าทายทางการปรุงอาหาร หากยังเป็นสัญลักษณ์ของเรื่องราวที่รอการค้นพบ ตั้งแต่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความทุ่มเทของเกษตรกรไทย แนวคิดด้านความยั่งยืน ไปจนถึงศักยภาพของวัตถุดิบไทยที่พร้อมก้าวสู่การยอมรับในระดับสากล
งานครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะแหล่งวัตถุดิบชั้นเลิศของโลก ที่อุดมไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม และองค์ความรู้ที่สั่งสมมายาวนาน ซึ่งยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เชฟและผู้เชี่ยวชาญด้าน Gastronomy จากทั่วโลก
12 เชฟระดับโลกที่ร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ ได้แก่
• Chef Alvin Leung (Hong Kong) – 3 Michelin Stars
• Chef Bruno Menard (France) – 3 Michelin Stars
• Chef Thierry Voisin (France) – 3 Michelin Stars
• Chef Jacob Jan Boerma (The Netherlands) – 3 Michelin Stars
• Chef Thomas Bühner (Germany) – 3 Michelin Stars
• Chef Tim Golsteijn (The Netherlands) – 1 Michelin Star
• Chef Deepanker Khosla (India / Thailand) – 1 Michelin Star & Michelin Green Star
• Chef Massimiliano Sena (Italy) – Michelin-Starred Chef
• Chef Alessandro Frau (Italy) – International Michelin Chef
• Chef Gerard Villaret (France) – International Culinary Master
• Chef Michael Huu Huynh (Vietnam) – Award-Winning International Chef
• Chef Giorgio Diana (Italy) – Founder of Dinner Incredible & Global Gastronomy Ambassador
จาก 12 เชฟระดับโลก ดาวมิชลินรวมกว่า 21 ดาว วัตถุดิบปริศนา 12 ชนิด และ 1 ภารกิจสำคัญ ประวัติศาสตร์บทใหม่ของวงการอาหารไทยกำลังจะถูกบันทึกผ่านการถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศไทยในมิติที่ลึกซึ้ง ทรงคุณค่า และร่วมสมัย
ในฐานะ Venue Host ของงาน Gaysorn Village ตอกย้ำบทบาทการเป็น World-Class Gastronomy Destination ใจกลางกรุงเทพมหานคร ด้วยการเปิดพื้นที่ The Crystal Box ชั้น 19 ณ Gaysorn Urban Resort ให้กลายเป็นเวทีระดับโลกสำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แรงบันดาลใจทางอาหาร และบทสนทนาระหว่างวัฒนธรรม
DINNER INCREDIBLE THAILAND 2026 สะท้อนวิสัยทัศน์ของ Gaysorn Village ในการสร้างประสบการณ์ที่ก้าวข้ามขอบเขตของการรับประทานอาหาร สู่การเป็นพื้นที่แห่งการค้นพบ การเชื่อมโยงผู้คน (Mingle) และการสร้าง Community ของผู้รักอาหาร เชฟผู้รังสรรค์อาหาร และผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรม ผ่านพลังของ Gastronomy พร้อมร่วมผลักดันศักยภาพของประเทศไทยในฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านอาหารที่สำคัญของโลก
ความร่วมมือดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ผู้รักอาหารได้สัมผัสรสชาติและแนวคิดการปรุงอาหารระดับโลกต่อเนื่องจากค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์ เปลี่ยนประสบการณ์จากเวที Gastronomy ระดับโลกให้กลายเป็นการเดินทางด้านอาหารที่เข้าถึงได้ พร้อมตอกย้ำบทบาทของ Gaysorn Village ในฐานะจุดหมายปลายทางด้าน Gastronomy ที่รวบรวมประสบการณ์การรับประทานอาหารระดับแนวหน้าของโลกไว้ใจกลางกรุงเทพมหานคร
DINNER INCREDIBLE THAILAND 2026: THE BLACK BOX EDITION
13–14 มิถุนายน 2569 ณ The Crystal Box ชั้น 19, Gaysorn Urban Resort, Gaysorn Village
“UNVEIL THE BLACK BOX. REVEAL THE TRUE THAILAND.”
เพราะวัตถุดิบอันล้ำค่าของไทยไม่ได้มอบเพียงรสชาติอันโดดเด่น หากยังบรรจุเรื่องราวของผู้คน วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และความทรงจำที่เชื่อมโยงผู้คนจากทั่วโลกเข้าหากัน
DINNER INCREDIBLE THAILAND 2026 คือการเฉลิมฉลองแห่งการค้นพบ ความคิดสร้างสรรค์ และการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม ที่นำวัตถุดิบไทยอันโดดเด่น ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาหลายชั่วอายุคน และศิลปะแห่งการปรุงอาหารระดับโลก มาร่วมถ่ายทอดตัวตนของประเทศไทยผ่านภาษาสากลที่งดงามที่สุด นั่นคือ “อาหาร”