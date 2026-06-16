OR Space ปักหมุดสาขาใหม่ "โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ"

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เปิดให้บริการ OR Space โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอย่างเป็นทางการ ณ อาคาร TUH Park เพื่อเป็นจุดหมายใหม่สำหรับนักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ ผู้มาใช้บริการโรงพยาบาล และประชาชนในพื้นที่ โดยรวบรวมร้านอาหาร เครื่องดื่ม จากแบรนด์ชั้นนำมากกว่า 10 แบรนด์ไว้ในที่เดียว พร้อมให้บริการในทุกช่วงเวลาของวัน ไม่ว่าจะเป็นมื้อเร่งด่วนระหว่างเรียนและทำงาน ช่วงพักผ่อนระหว่างวัน หรือการนัดพบสังสรรค์ในบรรยากาศที่สะดวกเข้าถึงง่ายภายในพื้นที่โรงพยาบาล
หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร OR เปิดเผยว่า โครงการ OR Space ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการนำความสะดวกสบายเข้าไปใกล้ชิดผู้บริโภคมากขึ้น โดยเราเล็งเห็นว่า โรงพยาบาล เป็นพื้นที่ศักยภาพสูง ที่มีผู้คนหมุนเวียนตลอดทั้งวัน แต่ละกลุ่มมีความต้องการที่เร่งด่วนและหลากหลาย การเปิด OR Space ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ จึงไม่ใช่แค่การเปิดพื้นที่เช่าทั่วไปแต่เป็นการคัดสรรร้านค้าและบริการที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวัน (Daily Life) ได้อย่างแท้จริง ซึ่งนี่จะเป็นโมเดลสำคัญในการสร้างการเติบโตให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ และขับเคลื่อนธุรกิจ Non-Oil ของ OR ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคต
สำหรับไฮไลต์ของ OR Space โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ คือการยกทัพ 13 แบรนด์ยอดนิยม มารวมไว้ในพิกัดเดียว เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในโรงพยาบาลให้เข้าถึงง่ายและผ่อนคลายยิ่งขึ้น ประกอบด้วย:
เติมพลังและความสดชื่น (Cafe & Drinks)
• Café Amazon: ร้านกาแฟยอดนิยมพร้อมเมนูเบเกอรี่หลากหลาย จุดเช็กอินเติมพลังสำหรับคนทำงานและนักศึกษา
• KAMU KAMU: ชาเคี้ยวได้ขวัญใจวัยรุ่น มาพร้อมเมนูเครื่องดื่มหลากหลายสไตล์
• SUZU Specialty Matcha Café: สวรรค์ของคนรักมัทฉะ พร้อมเมนูเครป เบเกิล และเบเกอรี่โฮมเมด
• DOU: เครื่องดื่มเอเชียร่วมสมัย ดีต่อสุขภาพด้วยเมนูน้ำเต้าหู้ที่เป็นหัวใจหลัก
อิ่มอร่อยกับมื้อหลักและอาหารจานด่วน (Dining & Quick Meal)
• White Story: อาหารสดใหม่ คุณภาพพรีเมียม อร่อยได้ทั้งครอบครัว
• SEE FAH: ร้านอาหารระดับตำนานที่อยู่คู่คนไทย พร้อมจัดเซตเมนูราคาพิเศษเพื่อเอาใจนักศึกษาโดยเฉพาะ
• ตะหลิว: อาหารไทยสไตล์โมเดิร์น รสชาติคุ้นเคย ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้
• แม่ศรีเรือน: ขนมไทยคุณภาพรังสรรค์จากข้าวไทย 100%
• FIVE STAR (ไก่ห้าดาว): เมนูไก่ทอด-ไก่ย่างยอดนิยม เสิร์ฟความอร่อยร้อนๆ ตลอดวัน
• ไจแอ้น ลูกชิ้นระเบิด: ลูกชิ้นปลาระเบิดสูตรต้นตำรับ กรอบนอกนุ่มใน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
ของว่างทานเล่น และบิวตี้ไอเทม (Snacks & Lifestyle)
• Krispy Kreme: โดนัทเนื้อนุ่มชื่อดัง อบสดใหม่ทุกวัน พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษฉลองเปิดสาขาใหม่!
• April's Bakery: พายฮ่องกงสูตรลับ แป้งบาง ไส้แน่น อบสดใหม่จากเตา
• found & found: ร้านรวมสินค้า Beauty & Wellness ไอเทมฮิตจากญี่ปุ่นและเกาหลี ครบครันทั้งสกินแคร์ เมคอัพ และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ
นอกจากนี้ ยังมีศูนย์อาหาร “กินนี่” บริเวณชั้น 2 ของอาคาร ที่พร้อมรองรับผู้ใช้บริการตลอดทั้งวัน เพิ่มความสะดวกและทางเลือกด้านอาหารให้กับทุกคนในพื้นที่ ผู้ที่สนใจสามารถแวะมาใช้บริการ OR Space โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้แล้ววันนี้ ณ อาคาร TUH Park
จากความสำเร็จในโมเดลนี้ OR พร้อมเปิดรับข้อเสนอจากผู้ประกอบการหรือเจ้าของพื้นที่ทั่วประเทศ ที่มีทำเลศักยภาพและสนใจร่วมพัฒนาโครงการ OR Space ในอนาคต เพื่อเติบโตไปพร้อมกับ OR โดยสามารถส่งข้อมูลพื้นที่เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ทางธุรกิจร่วมกันได้ที่อีเมล orspace@pttor.com
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage: OR Official