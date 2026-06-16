เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จับมือ เบอร์ดี้ เสิร์ฟ “Birdy Popcorn” รสกาแฟ

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดขนมขบเคี้ยวในโรงภาพยนตร์ เดินหน้าสร้างสีสันและความคึกคักอย่างไม่หยุดยั้ง ล่าสุดประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ “เบอร์ดี้” (Birdy) แบรนด์กาแฟพร้อมดื่มชั้นนำ สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคผ่านความร่วมมือทางการตลาด Brand Collaboration เปิดตัว “Birdy Popcorn” ป๊อปคอร์นรสกาแฟ ครั้งแรกในประเทศไทย ที่ผสมผสานเอกลักษณ์ของป๊อปคอร์นคุณภาพจาก เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เข้ากับกลิ่นหอมและรสชาติกาแฟเบอร์ดี้อย่างลงตัว เพื่อมอบประสบการณ์ความอร่อยรูปแบบใหม่ให้กับกลุ่มป๊อปคอร์นเลิฟเวอร์และคอฟฟี่เลิฟเวอร์ทั่วประเทศ
นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์รสชาติใหม่ ๆ ของป๊อปคอร์นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย นอกเหนือจากรสชาติยอดนิยมอย่าง รสหวาน, รสชีส, รสเค็ม และรสทรัฟเฟิลแล้ว ครั้งนี้ได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่าง “เบอร์ดี้” กาแฟพร้อมดื่มที่ครองใจคนไทยมาอย่างยาวนาน
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนแนวคิดของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ในการสร้างประสบการณ์ ที่มากกว่าการรับชมภาพยนตร์ โดยมุ่งนำเสนอความแปลกใหม่ผ่านการจับมือพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำ เพื่อสร้างสีสันให้กับตลาดขนมขบเคี้ยวในโรงภาพยนตร์ พร้อมตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มองหาประสบการณ์และรสชาติที่แตกต่าง ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน แต่ยังเป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค ผ่านช่วงเวลาแห่งความสุข ความบันเทิง และไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่
“Birdy Popcorn” ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่เกิดการนำจุดแข็งของทั้งสองแบรนด์มาสร้างสรรค์ ประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภค พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นของทั้ง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป และเบอร์ดี้ ในการพัฒนากิจกรรมทางการตลาดที่สร้างความแตกต่างและเพิ่มคุณค่าให้กับแบรนด์อย่างต่อนื่อง
กรสรวง หิรัญเมธากิจ ผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์พร้อมดื่ม Ready to Drink Section Manager แบรนด์กาแฟพร้อมดื่มเบอร์ดี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เบอร์ดี้ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างช่วงเวลาดี ๆ ให้กับลูกค้าผ่านกลยุทธ์ Movie Marketing ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มาโดยตลอด
สำหรับการ Collaboration ในครั้งนี้ เราตั้งใจที่จะส่งมอบรสชาติกาแฟ ที่มีความกลมกล่อม และกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ รวมไปถึงคุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคของกาแฟเบอร์ดี้ไปสู่มิติใหม่ผ่าน ป๊อปคอร์นของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เพื่อร่วมเติมเต็มความสุข ด้วยความเชื่อในการสนับสนุนให้ทุกคนได้มี “วันดีดีในแบบคุณ” ผ่านการส่งมอบป๊อปคอร์นรสกาแฟเบอร์ดี้ให้กับลูกค้าทุกกลุ่มทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด พร้อมหวังว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์แห่งความสุข ที่ช่วยสร้างรอยยิ้มและเติมเต็มช่วงเวลาดี ๆ ให้กับผู้บริโภคได้ในทุกวัน
สัมผัสความกรอบอร่อย หอมรสชาติกลมกล่อม เคี้ยวเพลินไม่เหมือนใครกับ “Birdy Popcorn” ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2569 ณ จุดจำหน่ายเครื่องดื่มและป๊อปคอร์น (Concession) ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 50 สาขาที่ร่วมรายการ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด อาทิ พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดา และ งามวงศ์วาน-แคราย, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์, บลูพอร์ต ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต, อยุธยา ซิตี้พาร์ค รวมถึงสาขาต่างจังหวัดทั่วประเทศ และจุดจำหน่ายป๊อปคอร์นนอกโรงภาพยนตร์ (Kiosk Popcorn) พร้อมอำนวยความสะดวกให้สั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ชั้นนำอย่าง LINE MAN, Grab Food และ Shopee Food