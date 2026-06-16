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เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จับมือ เบอร์ดี้ เสิร์ฟ “Birdy Popcorn” รสกาแฟ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดขนมขบเคี้ยวในโรงภาพยนตร์ เดินหน้าสร้างสีสันและความคึกคักอย่างไม่หยุดยั้ง ล่าสุดประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ “เบอร์ดี้” (Birdy) แบรนด์กาแฟพร้อมดื่มชั้นนำ สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคผ่านความร่วมมือทางการตลาด Brand Collaboration เปิดตัว “Birdy Popcorn” ป๊อปคอร์นรสกาแฟ ครั้งแรกในประเทศไทย ที่ผสมผสานเอกลักษณ์ของป๊อปคอร์นคุณภาพจาก เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เข้ากับกลิ่นหอมและรสชาติกาแฟเบอร์ดี้อย่างลงตัว เพื่อมอบประสบการณ์ความอร่อยรูปแบบใหม่ให้กับกลุ่มป๊อปคอร์นเลิฟเวอร์และคอฟฟี่เลิฟเวอร์ทั่วประเทศ


นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์รสชาติใหม่ ๆ ของป๊อปคอร์นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย นอกเหนือจากรสชาติยอดนิยมอย่าง รสหวาน, รสชีส, รสเค็ม และรสทรัฟเฟิลแล้ว ครั้งนี้ได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่าง “เบอร์ดี้” กาแฟพร้อมดื่มที่ครองใจคนไทยมาอย่างยาวนาน

ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนแนวคิดของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ในการสร้างประสบการณ์ ที่มากกว่าการรับชมภาพยนตร์ โดยมุ่งนำเสนอความแปลกใหม่ผ่านการจับมือพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำ เพื่อสร้างสีสันให้กับตลาดขนมขบเคี้ยวในโรงภาพยนตร์ พร้อมตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มองหาประสบการณ์และรสชาติที่แตกต่าง ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน แต่ยังเป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค ผ่านช่วงเวลาแห่งความสุข ความบันเทิง และไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

“Birdy Popcorn” ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่เกิดการนำจุดแข็งของทั้งสองแบรนด์มาสร้างสรรค์ ประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภค พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นของทั้ง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป และเบอร์ดี้ ในการพัฒนากิจกรรมทางการตลาดที่สร้างความแตกต่างและเพิ่มคุณค่าให้กับแบรนด์อย่างต่อนื่อง


กรสรวง หิรัญเมธากิจ ผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์พร้อมดื่ม Ready to Drink Section Manager แบรนด์กาแฟพร้อมดื่มเบอร์ดี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เบอร์ดี้ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างช่วงเวลาดี ๆ ให้กับลูกค้าผ่านกลยุทธ์ Movie Marketing ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มาโดยตลอด   
  
สำหรับการ Collaboration ในครั้งนี้ เราตั้งใจที่จะส่งมอบรสชาติกาแฟ ที่มีความกลมกล่อม และกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ รวมไปถึงคุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคของกาแฟเบอร์ดี้ไปสู่มิติใหม่ผ่าน ป๊อปคอร์นของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เพื่อร่วมเติมเต็มความสุข ด้วยความเชื่อในการสนับสนุนให้ทุกคนได้มี “วันดีดีในแบบคุณ” ผ่านการส่งมอบป๊อปคอร์นรสกาแฟเบอร์ดี้ให้กับลูกค้าทุกกลุ่มทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด พร้อมหวังว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์แห่งความสุข ที่ช่วยสร้างรอยยิ้มและเติมเต็มช่วงเวลาดี ๆ ให้กับผู้บริโภคได้ในทุกวัน

สัมผัสความกรอบอร่อย หอมรสชาติกลมกล่อม เคี้ยวเพลินไม่เหมือนใครกับ “Birdy Popcorn” ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2569 ณ จุดจำหน่ายเครื่องดื่มและป๊อปคอร์น (Concession) ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 50 สาขาที่ร่วมรายการ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด อาทิ พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดา และ งามวงศ์วาน-แคราย, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์, บลูพอร์ต ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต, อยุธยา ซิตี้พาร์ค รวมถึงสาขาต่างจังหวัดทั่วประเทศ และจุดจำหน่ายป๊อปคอร์นนอกโรงภาพยนตร์ (Kiosk Popcorn) พร้อมอำนวยความสะดวกให้สั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ชั้นนำอย่าง LINE MAN, Grab Food และ Shopee Food















เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จับมือ เบอร์ดี้ เสิร์ฟ “Birdy Popcorn” รสกาแฟ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จับมือ เบอร์ดี้ เสิร์ฟ “Birdy Popcorn” รสกาแฟ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จับมือ เบอร์ดี้ เสิร์ฟ “Birdy Popcorn” รสกาแฟ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จับมือ เบอร์ดี้ เสิร์ฟ “Birdy Popcorn” รสกาแฟ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จับมือ เบอร์ดี้ เสิร์ฟ “Birdy Popcorn” รสกาแฟ
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