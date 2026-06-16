เที่ยวตามรอย ‘Lisa Effect’: บูม ดึงต่างชาติมาเที่ยวไทยเพิ่ม 10%

ท่องเที่ยวตามรอยปรากฏการณ์ ‘Lisa Effect’: บูม ภาพยนตร์โฆษณา Feel All the Feelings ภายใต้แคมเปญ Amazing Thailand ช่วยกระตุ้น Traveloka เผยจุดหมายปลายทางในไทยที่กำลังครองใจนักเดินทางทั่วโลกในปี 2569
กิจกรรมโปรโมทการท่องเที่ยวผ่านคนมีชื่อเสียงสามารถจุดประกายความสนใจแลนด์มาร์กและแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักในไทยได้
ภาพยนตร์โฆษณา Feel All the Feelings ภายใต้แคมเปญ Amazing Thailand ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่ได้แอมบาสเดอร์อย่าง ลิซ่า ลลิษา มโนบาล สมาชิกวง BLACKPINK มารับหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวและเสน่ห์ของประเทศไทยสู่สายตาคนทั่วโลก ไม่ได้เพียงสร้างกระแสพูดถึงในวงกว้างเท่านั้น แต่ยังสามารถกระตุ้นการเดินทางได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยข้อมูลล่าสุดจากแพลตฟอร์ม Traveloka พบความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างสถานที่ที่ปรากฏในแคมเปญกับยอดการค้นหาและการจองที่เพิ่มขึ้น สะท้อนทั้งความสำเร็จของกลยุทธ์การสื่อสารของ ททท. และแนวโน้มใหม่ที่ Pop Culture กำลังมีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจเดินทางของทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ
ททท. คาดการณ์ว่าแคมเปญดังกล่าวจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5–10 ล้านคน และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวราว 250,000 - 500,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ 3 ล้านล้านบาทในปี 2569
ขณะที่ข้อมูลจาก Traveloka ชี้ให้เห็นว่าแคมเปญนี้เริ่มปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมในภาคการท่องเที่ยวแล้ว
ความต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเติบโตต่อเนื่อง
ข้อมูลจากแพลตฟอร์ม Traveloka ในปี 2569 พบว่า ความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยเติบโตขึ้น 25% ขณะที่ความต้องการในการเดินทางมายังประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น 10% ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศไทยยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลก
โดยแคมเปญดังกล่าวเข้ามาช่วยต่อยอดความสนใจที่มีอยู่เดิมของนักเดินทางในช่วงเวลาที่ตลาดท่องเที่ยวกำลังคึกคัก ส่งผลให้ความต้องการเดินทางเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
ความต้องการเดินทางจากต่างประเทศยังคงได้รับแรงหนุนหลักจากตลาดเอเชีย โดยสัญชาติที่มียอดจองผ่าน Traveloka สูงสุด ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ จีน ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ และไต้หวัน ซึ่งตอกย้ำถึงความหลากหลายของฐานนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเสน่ห์ของประเทศไทยที่สามารถดึงดูดผู้คนจากทั่วภูมิภาค รวมถึงอิทธิพลของแคมเปญที่มีลิซ่าเป็นตัวแทนในการสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตานักเดินทางทั่วโลก
อุดรธานี เชียงใหม่ กรุงเทพฯ และระยอง ขึ้นแท่นจุดหมายในฝันของนักเดินทางทั่วโลก
ข้อมูลจาก Traveloka พบว่าความต้องการจองที่พักในประเทศไทยจากนักท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตมากกว่า 30% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการนำเสนอในแคมเปญสามารถดึงดูดความสนใจจากนักเดินทางได้อย่างมีนัยสำคัญทั้งในด้านการค้นหาและการจองสามารถจุดประกายความสนใจและส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวได้จริง
หนึ่งในจังหวัดที่โดดเด่นที่สุดคือ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งกำลังกลายเป็นดาวรุ่งของการท่องเที่ยวไทยจากกระแสความสนใจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ทะเลบัวแดง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียงจากทุ่งดอกบัวสีชมพูบานสะพรั่งเต็มผืนน้ำในช่วงฤดูหนาว และเป็นจุดหมายยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการล่องเรือและถ่ายภาพท่ามกลางวิวอันงดงาม
ทางภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะในกลุ่มนักเดินทางต่างชาติที่มองหาการท่องเที่ยวเชิงลึก เน้นความเรียบง่าย ใกล้ชิดธรรมชาติ และสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น ข้อมูลจาก Traveloka พบว่าความสนใจในการค้นหาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่าง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนแนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทั่วโลก
ขณะที่กรุงเทพมหานครยังคงเป็นศูนย์กลางสำคัญที่ดึงดูดนักเดินทางจากทั่วโลก โดยแลนด์มาร์กทางวัฒนธรรมอย่าง วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ยังคงติดอันดับสถานที่ที่ถูกค้นหามากที่สุดบน Traveloka อย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจากเมืองท่องเที่ยวหลัก เสน่ห์ของชายฝั่งทะเลไทยยังช่วยผลักดันจุดหมายที่เงียบสงบและมีเอกลักษณ์อย่าง เกาะทะลุ จังหวัดระยอง ให้เป็นที่สนใจมากขึ้นในกลุ่มนักเดินทางที่มองหาการพักผ่อนริมทะเลท่ามกลางบรรยากาศสงบและเป็นส่วนตัว
นางสาวทิภาพร ดวงมาก ผู้จัดการประจำประเทศไทย (Country Manager) ของ Traveloka กล่าวว่า “ข้อมูลดังกล่าวเป็นสัญญาณว่าเมื่อการสื่อสารผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจผสานเข้ากับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน แรงบันดาลใจในการเดินทางสามารถต่อยอดไปสู่การเดินทางจริงได้ เราเห็นนักเดินทางจำนวนมากเริ่มเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ นอกเหนือจากจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่คุ้นเคย และออกไปค้นหาสถานที่ที่ได้รู้จักผ่านแคมเปญนี้มากขึ้น Traveloka จึงมุ่งมั่นที่จะเชื่อมต่อแรงบันดาลใจในการเดินทางเข้ากับขั้นตอนการจองที่สะดวกและไร้รอยต่อ ช่วยจุดประกายความสนใจให้นำไปสู่การตัดสินใจเดินทางจริงได้อย่างง่ายดายและราบรื่นที่สุด”
พลังการสื่อสารผ่านคนมีชื่อเสียงกำลังมีบทบาทมากขึ้นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
ปรากฏการณ์ ‘Lisa Effect’ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญของพฤติกรรมนักเดินทางยุคใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบุคคลที่มีชื่อเสียงควบคู่ไปกับเสน่ห์ทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของสถานที่ต่าง ๆ ข้อมูลจาก Traveloka ยังพบว่าความสนใจต่อเมืองรองและจุดหมายปลายทางใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนักเดินทางในปัจจุบันเปิดกว้างต่อการออกสำรวจสถานที่นอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมมากขึ้น
เนื่องด้วยความต้องการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง Traveloka เดินหน้าขยายความร่วมมือกับสายการบิน ที่พัก และผู้ให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยว เพื่อมอบประสบการณ์การจองที่สะดวกและไร้รอยต่อ ด้วยการเชื่อมโยงแรงบันดาลใจในการเดินทางเข้ากับผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร Traveloka มุ่งช่วยให้นักเดินทางสามารถเปลี่ยนความสนใจให้กลายเป็นทริปที่วางแผนไว้อย่างรอบคอบ และเต็มไปด้วยความทรงจำที่สวยงาม พร้อมนำเสนอความหลากหลายของจุดหมายท่องเที่ยวในไทยสู่สายตานักเดินทางทั่วโลก
ทราเวลโลก้า (Traveloka) เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจรชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 และให้บริการในประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไทย และเวียดนาม ด้วยยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกว่า 140 ล้านครั้ง ทราเวลโลก้าจึงเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในภูมิภาค