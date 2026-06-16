บ้านปูนำทีมผู้บริหารเยี่ยมชมบริษัทชั้นนำจีน เสริมศักยภาพด้าน AI

นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารจากบ้านปู สำนักงานใหญ่ ประเทศไทย และผู้บริหารจากสำนักงานบ้านปูในประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท AI ชั้นนำระดับโลก อาทิ Baidu, Wenge AI, 01.AI, ByteDance, iSoftStone, IFLYTEK และ Beijing Electronic Digital Intelligence Technology (BEDI) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการ Banpu AI Development Program for Executives
ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารกลุ่มบ้านปูได้เรียนรู้ในการนำเอา AI มาใช้เพื่อเปลี่ยนผ่านธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพจากองค์กรชั้นนำระดับโลก รวมถึงแนวทางการนำ AI มาพัฒนาสินค้า บริการ และประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ตลอดจนแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนองค์กรและอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี AI ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจของบ้านปูในอนาคต สะท้อนความมุ่งมั่นของบ้านปูในการนำเอา AI มาปรับใช้ในองค์กร เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน เสริมความสามารถในการแข่งขัน และขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านองค์กรอย่างยั่งยืน