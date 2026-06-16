ผลิตภัณฑ์ “ข้าวขาหมูคากิและไข่พะโล้” จาก CPF คว้ารางวัล ThailandStar Packaging Awards 2026

ในยุคที่อาหารพร้อมทานกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนเมือง บรรจุภัณฑ์ไม่เพียงทำหน้าที่บรรจุอาหาร แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการรักษาคุณภาพ เพิ่มความสะดวก และสร้างประสบการณ์การบริโภคที่ดียิ่งขึ้น
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ได้นำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคมาต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน “STACKABLE DIAMOND BOX” สำหรับผลิตภัณฑ์ “ข้าวขาหมูคากิและไข่พะโล้พร้อมน้ำจิ้มซีพี” จนได้รับรางวัล ThailandStar Packaging Awards 2026 ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก (Consumer Package) ภายในงาน ProPak Asia 2026 สะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งคุณภาพ ความสะดวก และความยั่งยืน
รางวัลดังกล่าวจัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับสหพันธ์การบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ไทยสู่มาตรฐานสากล
CPF พัฒนาบรรจุภัณฑ์ “STACKABLE DIAMOND BOX” ที่ผสานฟังก์ชันการใช้งาน คุณภาพอาหาร และความยั่งยืนเข้าไว้ด้วยกัน โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก “เพชร” สัญลักษณ์แห่งคุณค่า ความแข็งแรง และความประณีต สะท้อนความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่
จุดเด่นสำคัญคือการออกแบบเป็นบรรจุภัณฑ์ 2 ชั้น แยกข้าวและกับข้าวออกจากกัน ช่วยคงรสชาติและคุณภาพอาหารได้ดียิ่งขึ้น สามารถอุ่นไมโครเวฟได้พร้อมกันโดยไม่ต้องแยกภาชนะ พร้อมเพิ่มความสะดวกในการใช้งานด้วยช่องระบายไอน้ำ ช่องวางซองน้ำจิ้ม และถาดรองที่ช่วยลดความร้อนขณะจับถือหลังการอุ่น ขณะที่โครงสร้างทรงเพชรยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงและสร้างความโดดเด่นบนชั้นวางสินค้า
นอกจากการตอบโจทย์ด้านการใช้งานแล้ว CPF ยังให้ความสำคัญกับการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเลือกใช้วัสดุโพลีโพรพิลีน (PP) ที่สามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเป้าหมายการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนของบริษัท
ความสำเร็จครั้งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ CPF ในการพัฒนานวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค พร้อมสร้างคุณค่าให้สังคมอย่างยั่งยืน