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ผลิตภัณฑ์ “ข้าวขาหมูคากิและไข่พะโล้” จาก CPF คว้ารางวัล ThailandStar Packaging Awards 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ในยุคที่อาหารพร้อมทานกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนเมือง บรรจุภัณฑ์ไม่เพียงทำหน้าที่บรรจุอาหาร แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการรักษาคุณภาพ เพิ่มความสะดวก และสร้างประสบการณ์การบริโภคที่ดียิ่งขึ้น

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ได้นำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคมาต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน “STACKABLE DIAMOND BOX” สำหรับผลิตภัณฑ์ “ข้าวขาหมูคากิและไข่พะโล้พร้อมน้ำจิ้มซีพี” จนได้รับรางวัล ThailandStar Packaging Awards 2026 ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก (Consumer Package) ภายในงาน ProPak Asia 2026 สะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งคุณภาพ ความสะดวก และความยั่งยืน

รางวัลดังกล่าวจัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับสหพันธ์การบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ไทยสู่มาตรฐานสากล

CPF พัฒนาบรรจุภัณฑ์ “STACKABLE DIAMOND BOX” ที่ผสานฟังก์ชันการใช้งาน คุณภาพอาหาร และความยั่งยืนเข้าไว้ด้วยกัน โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก “เพชร” สัญลักษณ์แห่งคุณค่า ความแข็งแรง และความประณีต สะท้อนความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่

จุดเด่นสำคัญคือการออกแบบเป็นบรรจุภัณฑ์ 2 ชั้น แยกข้าวและกับข้าวออกจากกัน ช่วยคงรสชาติและคุณภาพอาหารได้ดียิ่งขึ้น สามารถอุ่นไมโครเวฟได้พร้อมกันโดยไม่ต้องแยกภาชนะ พร้อมเพิ่มความสะดวกในการใช้งานด้วยช่องระบายไอน้ำ ช่องวางซองน้ำจิ้ม และถาดรองที่ช่วยลดความร้อนขณะจับถือหลังการอุ่น ขณะที่โครงสร้างทรงเพชรยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงและสร้างความโดดเด่นบนชั้นวางสินค้า

นอกจากการตอบโจทย์ด้านการใช้งานแล้ว CPF ยังให้ความสำคัญกับการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเลือกใช้วัสดุโพลีโพรพิลีน (PP) ที่สามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเป้าหมายการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนของบริษัท

ความสำเร็จครั้งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ CPF ในการพัฒนานวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค พร้อมสร้างคุณค่าให้สังคมอย่างยั่งยืน
















ผลิตภัณฑ์ “ข้าวขาหมูคากิและไข่พะโล้” จาก CPF คว้ารางวัล ThailandStar Packaging Awards 2026
ผลิตภัณฑ์ “ข้าวขาหมูคากิและไข่พะโล้” จาก CPF คว้ารางวัล ThailandStar Packaging Awards 2026
ผลิตภัณฑ์ “ข้าวขาหมูคากิและไข่พะโล้” จาก CPF คว้ารางวัล ThailandStar Packaging Awards 2026
ผลิตภัณฑ์ “ข้าวขาหมูคากิและไข่พะโล้” จาก CPF คว้ารางวัล ThailandStar Packaging Awards 2026
ผลิตภัณฑ์ “ข้าวขาหมูคากิและไข่พะโล้” จาก CPF คว้ารางวัล ThailandStar Packaging Awards 2026
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