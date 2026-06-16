ททท. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ‘EV x ดิจิทัล’ พลิกโฉมเกาะลันตาสู่ “Low Carbon Destination” นำร่องโมเดล “Krabi Prototype” ยกระดับการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เปิดฉากโครงการพลิกโฉมเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ สู่พื้นที่ต้นแบบท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำระดับสากลภายใต้โมเดล “Krabi Prototype” ณ โรงแรมอนันตา ลันตา รีสอร์ท ผ่านกิจกรรม “TAT Travel Tech Startup Showcase : Business Matching & Product Testing” บูรณาการนวัตกรรมดิจิทัลและยานยนต์ไฟฟ้า (EV) สร้างระบบนิเวศท่องเที่ยวสีเขียวเต็มรูปแบบ
นางสาวณัฐพรรณ ตรีเดชา ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากเทคโนโลยีดิจิทัลและกระแสความห่วงใยด้านสิ่งแวดล้อม ททท. จึงได้ดำเนินแนวคิด “TAT Travel Tech Startup Innovation Connect Sustain” เพื่อเป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่มผู้พัฒนาเทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Travel Tech Startup) และผู้ประกอบการท่องเที่ยวบนเกาะลันตา ผ่านกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจและการทดสอบระบบบริการจริง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางสู่ “Lanta Green Mobility” ซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพตลอดเส้นทางประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว (Tourist Journey)
ด้าน นายศักดา สีแดง นายอำเภอเกาะลันตา ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า อำเภอเกาะลันตามีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Destination) ที่เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์ของชุมชน การที่ ททท. เลือกพื้นที่แห่งนี้ในการขับเคลื่อนโมเดล “Krabi Prototype” ถือเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นจริง อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ทั้งในภาคธุรกิจโรงแรม โลจิสติกส์ และรถเช่า จะได้เข้าถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะที่สามารถตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจและร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน
การดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี คุณโศรยา หอมชื่น ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกระบี่ และผู้แทนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ร่วมด้วยภาคธุรกิจในพื้นที่ อาทิ คุณวิชิต ยะลา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตา, คุณกัญญาณัฎฐ์ พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมโรงแรม ตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบการ Travel Tech Startup
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ททท. ได้จำลองระบบนิเวศท่องเที่ยวสีเขียวผ่านสองแกนหลัก คือ กิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เจรจาเชิงรุกระหว่างผู้ประกอบการท้องถิ่นกับกลุ่ม Travel Tech Startup ควบคู่กับกิจกรรมการทดสอบระบบบริการจริง (Product Testing) เปิดโอกาสให้ทดลองรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และดิจิทัลแพลตฟอร์มอัจฉริยะครบวงจร ทั้งการจองรถ หาจุดชาร์จ และระบบติดตามข้อมูลการลดการปล่อยคาร์บอน (Carbon Tracking) นำร่องสร้าง “เส้นทางท่องเที่ยวพลังงานสะอาดคาร์บอนต่ำสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา” เพื่อเป็นต้นแบบยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างสมดุลในปี 2570
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ‘EV x ดิจิทัล’ ของ ททท. ในครั้งนี้ เป็นการแสดงความพร้อมของจังหวัดกระบี่ในการเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับสากล โมเดล "Krabi Prototype" พิสูจน์ว่าความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยวและการรักษาสิ่งแวดล้อมสามารถดำเนินควบคู่กันได้อย่างลงตัว ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมาตรฐานใหม่ที่ครองใจนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลก และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงสืบไป