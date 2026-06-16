บางจากปิดจ็อบ “โครงการซื้อหุ้นคืนฯ”แล้ว

บางจากฯแจ้งสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ครั้งที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้นจำนวน 9,668,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในปัจจุบัน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 336,240,350 บาท
นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงินบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP ) เปิดเผยว่าด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 15/2568เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ เพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stocks)ภายใต้วงเงินรวมจำนวนไม่เกิน 3800 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2568 ไปจนถึงปี 2571 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการซื้อหุ้นคืนครั้งแรกในปี 2568 ด้วยวงเงินไม่เกิน 1,100 ล้านบาท และจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 29.50 ล้านหุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 2.00 ของจำนวนห้นที่จำหน่าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือเท่ากับร้อยละ 2.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 โดยซื้อด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2569
สำหรับการดำเนินการซื้อหุ้นคืนในปีที่ 2 และ 3 นั้น จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ในขณะนั้นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯ จำนวนหนี้ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่จะเริ่มซื้อหุ้นคืนในปีนั้นๆ และการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการซื้อหุ้นคืนในแต่ละครั้งนั้น
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ครั้งที่ 1 ได้สิ้นสุดลงแล้วในวันที่ 15 มิถุนายน 2569 โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้นจำนวน 9,668,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในปัจจุบัน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 336,240,350 บาท
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ภายหลังพ้นกำหนด 3 เดือนนับจากวันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืน แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว แต่บริษัทฯ อาจขอขยายระยะเวลาขายหุ้นที่ซื้อคืนได้อีกไม่เกิน 2 ปี โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลัง 3 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมตีให้จัดประชุมผู้ถือผู้ถือหุ้นต่ำกว่าราคาซื้อคืนเฉลี่ย ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนครบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในการซื้อหุ้นคืน
ทั้งนี้ หากครบกำหนดระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนแล้ว บริษัทฯ ไม่สามารถจำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วโดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังไม่ได้จำหน่าย สำหรับการกำหนดระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอีกครั้งและจะแจ้งให้ทราบต่อไป