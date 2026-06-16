MEXC ฉีกกฎการลงทุนเดิม! ปฏิวัติวงการคริปโต ส่งระบบ Dual-Channel ให้ผู้ใช้เป็นเจ้าของ “หุ้นสหรัฐฯ” ผ่าน USDT ได้แล้ววันนี้

ในปี 2026 ช่องว่างระหว่างการเงินแบบดั้งเดิมและคริปโตกำลังเริ่มเลือนหายไป
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา นักลงทุนต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หากต้องการซื้อ Bitcoin ก็ต้องใช้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต แต่หากต้องการซื้อหุ้นสหรัฐฯ ก็ต้องมีบัญชีโบรกเกอร์ บัญชีธนาคาร และมักต้องผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนกว่ามาก
สิ่งนี้กำลังเริ่มเปลี่ยนไป
ระบบซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ แบบ Dual-Channel ใหม่ของ MEXC ไม่ได้เป็นเพียงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโลกคริปโตและการเงินแบบดั้งเดิมเข้าด้วยกันบนแพลตฟอร์มเดียว
ในขณะที่หลายบริษัทยังคงอยู่ในขั้นตอนการสำรวจแนวทางเชื่อมต่อทั้งสองโลก
MEXC เป็นรายแรกที่นำเสนอการเป็นเจ้าของหุ้นสหรัฐฯ จริง ผ่านประสบการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยคริปโต แทนที่จะแยกหุ้นและคริปโตออกเป็นคนละตลาด MEXC กำลังนำทั้งสองสินทรัพย์มารวมไว้ในระบบนิเวศเดียวกัน
ซื้อหุ้นจริงด้วย USDT พร้อมสิทธิความเป็นเจ้าของและสถานะผู้ถือหุ้นจริง
ผ่านความร่วมมือกับโบรกเกอร์ที่ได้รับใบอนุญาต Vistamx (Mauritius) MEXC ช่วยให้ผู้ใช้สามารถซื้อหุ้นสหรัฐฯจริง ได้โดยตรงจากบัญชี MEXC ของตนเอง
นี่คือความแตกต่างที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นจำนวนมากบนแพลตฟอร์มคริปโตมักเป็นเพียงการติดตามราคาหุ้น ผู้ใช้อาจได้รับโอกาสในการเก็งกำไรตามราคา แต่ไม่ได้ถือครองหุ้นจริง
ด้วย MEXC ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหุ้นจริง ผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ภายใต้กรอบการกำกับดูแล พวกเขาไม่ได้เป็นเพียงผู้ซื้อขายตามราคาหุ้น แต่กำลังลงทุนในสินทรัพย์จริง
ความสำคัญของสิ่งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การซื้อขายหุ้นเท่านั้น โครงสร้างพื้นฐานของคริปโตและสินทรัพย์ทางการเงินแบบดั้งเดิมกำลังถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันในรูปแบบที่ใช้งานได้อย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้ใช้ทั่วไป เทคโนโลยีบล็อกเชนมอบความรวดเร็วและการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น ขณะที่ตลาดการเงินแบบดั้งเดิมมอบการเข้าถึงสินทรัพย์ในโลกจริง
ทำให้การเข้าถึงหุ้นสหรัฐฯ ง่ายขึ้น
สำหรับนักลงทุนรายย่อยจำนวนมาก โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตลาดเกิดใหม่ การซื้อหุ้นสหรัฐฯ ไม่เคยเป็นเรื่องง่าย
โดยทั่วไป นักลงทุนมักต้องเปิดบัญชีโบรกเกอร์ต่างประเทศ เชื่อมต่อบัญชีธนาคาร แลกเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐ และรอการอนุมัติ ก่อนที่จะสามารถเริ่มซื้อขายครั้งแรกได้
MEXC ช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการดังกล่าว
ผู้ใช้สามารถซื้อหุ้น เช่น Tesla, NVIDIA, Apple และ Amazon ได้โดยตรงด้วย USDT โดยไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคารต่างประเทศ ไม่ต้องถือครองดอลลาร์สหรัฐ และไม่ต้องจัดการกับการโอนเงินระหว่างประเทศ
สำหรับนักลงทุนจำนวนมาก สิ่งนี้ช่วยลดหนึ่งในอุปสรรคสำคัญที่สุดในการเข้าถึงตลาดโลก แทนที่จะต้องดำเนินการผ่านระบบการเงินหลายชั้น ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนจาก Stablecoin ไปสู่การเป็นเจ้าของหุ้นจริงได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มเดียว
เนื่องจากผู้ใช้เชื่อมต่อกับการถือครองหุ้นจริงผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล พวกเขาอาจมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและการดำเนินการของบริษัทตามกรอบที่เกี่ยวข้อง แตกต่างจากอนุพันธ์ การถือครองดังกล่าวไม่มีวันหมดอายุและไม่จำเป็นต้องต่อสัญญา
เมื่อรวมกับระบบชำระราคา T+0 การโอนที่รวดเร็ว และค่าธรรมเนียมการซื้อขายเป็นศูนย์ในช่วงเปิดตัว ประสบการณ์นี้จึงผสานความเข้าถึงง่ายของคริปโตเข้ากับประโยชน์ด้านการเป็นเจ้าของของการลงทุนแบบดั้งเดิม
ซื้อขายตลาดโลกได้ตลอด 24/7
นอกเหนือจากช่องทาง Spot แล้ว MEXC ยังมีช่องทาง Futures สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น
ทุกธุรกรรมชำระด้วย Stablecoin และสามารถเข้าถึงตลาดได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์
สิ่งนี้หมายความว่าผู้ใช้สามารถตอบสนองต่อประกาศผลประกอบการ ข่าวเศรษฐกิจ หรือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นนอกเวลาทำการของตลาดแบบดั้งเดิมได้ทันที นักลงทุนไม่จำเป็นต้องรอให้ตลาดเปิดก่อนจึงจะปรับสถานะการลงทุนของตนได้
ปัจจุบัน แพลตฟอร์มนำเสนอเครื่องมือมากกว่า 130 รายการ ครอบคลุมหุ้นสหรัฐฯ หุ้นเกาหลีใต้ และโอกาส Pre-IPO เช่น SpaceX
ด้วยการนำเสนอทั้งการซื้อขาย Spot และ Futures MEXC ช่วยให้ผู้ใช้มีสองวิธีในการเข้าร่วมตลาดโลก นักลงทุนระยะยาวสามารถเข้าถึงตลาดผ่านการเป็นเจ้าของหุ้นจริง ขณะที่เทรดเดอร์เชิงรุกสามารถใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงตลาดได้ตลอดเวลา
ขยายการเข้าถึงโอกาส Pre-IPO
วิสัยทัศน์ของ MEXC ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงตลาดหลักทรัพย์สาธารณะ
หลังจากความสำเร็จของ MEXC Launchpad (SPCX) เฟส 1 ซึ่งผู้เข้าร่วมได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 40% ขณะนี้เฟส 2 ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีการแจกจ่ายโทเคน SPACEX(PRE) รวม 53,800 โทเคน ผ่าน 3 กลุ่มภารกิจสำหรับทั้งผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้ปัจจุบันของ MEXC
จุดสนใจอยู่ที่ SpaceX หนึ่งในบริษัทเอกชนที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในโลก ด้วยมูลค่าที่มีรายงานว่าสูงกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ SpaceX มักเป็นโอกาสที่ถูกสงวนไว้สำหรับสถาบัน กองทุนส่วนบุคคล และนักลงทุนที่มีเครือข่ายเฉพาะ สำหรับนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ การเข้าถึงบริษัท Pre-IPO แทบไม่เคยเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้
MEXC มุ่งเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น ด้วยการใช้โครงสร้างพื้นฐานคริปโตเพื่อทำให้การมีส่วนร่วมเข้าถึงได้มากขึ้น ผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถเข้าร่วมได้โดยใช้ Stablecoin บนเชน ซึ่งช่วยลดอุปสรรคจำนวนมากที่เคยจำกัดการเข้าถึงโอกาสการลงทุนในตลาดเอกชน
โครงการนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมของอุตสาหกรรมการเงิน นักลงทุนไม่ได้มองหาเพียงการเข้าถึงคริปโตหรือหุ้นอีกต่อไป แต่กำลังมองหาการเข้าถึงสินทรัพย์ที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งบริษัทเอกชน สินทรัพย์ในโลกจริง และโอกาสการลงทุนระดับโลก ทั้งหมดนี้จากแพลตฟอร์มเดียว
แคมเปญ SpaceX Launchpad เป็นตัวอย่างแรก ๆ ของทิศทางดังกล่าว และยังถือเป็นหมุดหมายสำคัญในกลยุทธ์ระยะยาวของ MEXC ในการเชื่อมโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนเข้ากับสินทรัพย์ในโลกจริง นอกเหนือจากหุ้นสหรัฐฯ แล้ว ผลิตภัณฑ์ในอนาคตอาจรวมถึงผลิตภัณฑ์พันธบัตร RWA เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ และโอกาส Pre-IPO เพิ่มเติม เพื่อสร้างระบบนิเวศการลงทุนข้ามสินทรัพย์ที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น
ภาพสะท้อนอนาคตของการลงทุน
ความสำคัญของการเปิดตัวครั้งนี้ไปไกลกว่าหุ้น
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมได้พูดถึงอนาคตที่นักลงทุนสามารถจัดการสินทรัพย์หลายประเภทได้จากบัญชีเดียว โมเดล Dual-Channel ของ MEXC คือตัวอย่างในช่วงเริ่มต้นของอนาคตดังกล่าว
ลองนึกภาพการถือครอง Bitcoin การซื้อหุ้นสหรัฐฯ จริง การเข้าถึงโอกาส Pre-IPO และการซื้อขายตลาดโลก โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มเดียว
ณ จุดนั้น แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตไม่ได้เป็นเพียงสถานที่สำหรับซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอีกต่อไป แต่กลายเป็นประตูสู่การลงทุนระดับโลก
การผสานระหว่างโครงสร้างพื้นฐานคริปโตและสินทรัพย์ทางการเงินแบบดั้งเดิมไม่ใช่เพียงแนวคิดอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นความจริง และ MEXC กำลังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้
ในขณะที่สินทรัพย์ในโลกจริงจำนวนมากขึ้นกำลังเคลื่อนเข้าสู่โลก On-chain การเปิดตัวระบบ Dual-Channel ของ MEXC อาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่คริปโตและการเงินแบบดั้งเดิมไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมที่แยกจากกันอีกต่อไป แต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การลงทุนเดียวกัน
เกี่ยวกับ MEXC
MEXC คือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซี (cryptocurrency exchange) ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานมากกว่า 40 ล้านคน ครอบคลุมกว่า 170 ประเทศทั่วโลก ด้วยแนวคิดที่ยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง (user-first) MEXC นำเสนอการเทรดแบบ 0 Fee ชั้นนำของอุตสาหกรรม พร้อมการเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 3,000 รายการ
ในฐานะ Gateway to Infinite Opportunities, MEXC มอบแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ผู้ใช้งานสามารถเทรดคริปโต (crypto trading) ได้อย่างง่ายดาย ควบคู่กับสินทรัพย์ในรูปแบบโทเคน (tokenized assets) รวมถึงหุ้น (stocks), ETF, สินค้าโภคภัณฑ์ (commodities) และโลหะมีค่า (precious metals)
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คำเตือนความเสี่ยง:
เนื้อหานี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน เนื่องจากตลาดคริปโทเคอร์เรนซีมีความผันผวนสูง นักลงทุนควรพิจารณาความผันผวนของตลาด ปัจจัยพื้นฐานของโครงการ และความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจทำการซื้อขายใด ๆ