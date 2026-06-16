TEAC ฉลอง 50 ปี ตอกย้ำความเชี่ยวชาญ Healthcare Architecture เดินหน้ายกระดับงานออกแบบโรงพยาบาลสู่มาตรฐานสากล

กรุงเทพฯ – บริษัท ทีค จำกัด (TEAC) บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในที่เชี่ยวชาญด้าน Healthcare Architecture จัดงาน “TEAC 50th Anniversary Times of TEAC: Where Trust Was Designed” เพื่อฉลองครบรอบ 50 ปีของการดำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “Where Trust Was Designed” TEAC สานต่อประสบการณ์ออกแบบโรงพยาบาลกว่า 100 แห่ง และโครงการด้านสุขภาพกว่า 200 โครงการ มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ยั่งยืน และคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ในการยกระดับงานออกแบบโรงพยาบาลไทยสู่มาตรฐานสากล ทั้งด้านความปลอดภัย ความยั่งยืน การประหยัดพลังงาน และการสร้างประสบการณ์ที่ดีสำหรับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรณิการ์ วุฒิโฆสิต ประธานกรรมการ บริษัท ทีค จำกัด เป็นประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมี คุณเสนิส อยู่พูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีค จำกัด ร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์และเส้นทางการเติบโตของ TEAC ตลอดครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร พนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจเข้าร่วมงาน
คุณเสนิส อยู่พูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีค จำกัด กล่าวถึง ความสำเร็จของ TEAC เกิดจากความมุ่งมั่นของทีมงานทุกคน และที่สำคัญที่สุดคือความไว้วางใจจากลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ความไว้วางใจนี้เป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนางานออกแบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างอาคารทางการแพทย์ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งาน ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของผู้คน
TEAC ก่อตั้งขึ้นในปี 2519 โดยกลุ่มผู้ก่อตั้ง ซึ่งมี รศ.อวยชัย วุฒิโฆสิต เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญ เริ่มต้นจากสตูดิโอออกแบบขนาดเล็กย่านสะพานควาย โดยรับงานออกแบบอาคารหลากหลายประเภท อาทิ อพาร์ตเมนต์ อาคารสำนักงาน สถานศึกษา และโครงการสาธารณะอื่น ๆ ก่อนเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญในปี 2526 เมื่อบริษัทได้รับเลือกให้เป็นผู้ออกแบบโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลพญาไท 2 ซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ TEAC พัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน Healthcare Architecture อย่างต่อเนื่อง
ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา TEAC ได้รับความไว้วางใจในการออกแบบโรงพยาบาลและโครงการด้านสุขภาพจำนวนมากในประเทศไทย อาทิ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพในเครือ BDMS, กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช, เครือโรงพยาบาลพญาไท, เครือโรงพยาบาลรามคำแหง, โรงพยาบาลมหาชัย, โรงพยาบาลนครธน, โรงพยาบาลธนบุรี, โรงพยาบาลพระรามเก้า, โรงพยาบาลไทยนครินทร์ รวมถึงโครงการโรงพยาบาลระดับพรีเมียมขนาดใหญ่อย่าง โรงพยาบาลเมดพาร์ค
จากฐานความเชี่ยวชาญในประเทศไทย TEAC ยังได้ต่อยอดสู่โครงการในต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน เช่น โรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ และโรงพยาบาลรอยัล อังกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศกัมพูชา
ปัจจุบัน TEAC มีผลงานออกแบบโรงพยาบาลสะสมมากกว่า 100 แห่ง และโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอีกกว่า 200 โครงการ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
คุณเสนิสกล่าวเพิ่มเติมว่า ประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานทำให้ TEAC เข้าใจความซับซ้อนของงานออกแบบโรงพยาบาลในเชิงลึก ตั้งแต่การวางผังและเส้นทางสัญจร การแยกพื้นที่ใช้งานที่มีความเสี่ยง การออกแบบบรรยากาศที่ช่วยลดความเครียดของผู้ป่วย ไปจนถึงการประสานงานสถาปัตยกรรมกับระบบวิศวกรรม เพื่อรองรับมาตรฐานความปลอดภัยและความต้องการของโรงพยาบาลยุคใหม่
ในอนาคต TEAC มุ่งยกระดับแนวทางการออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล โดยเฉพาะมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน เช่น LEED รวมถึงมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของสถานพยาบาล เช่น JCI ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรให้มีความเข้าใจด้าน Healthcare Architecture อย่างลึกซึ้ง
ภายในงานยังมีช่วงเสวนาพิเศษจากทีมงาน TEAC นำโดย คุณภาสกร ผดุงชีวิต, คุณนัจพร โกศลานันต์, คุณอัสชสา บุญศรี และคุณภรัณยู วงษ์สุนทร ซึ่งร่วมสะท้อนมุมมองว่า แม้เทคโนโลยีและบริบทของอาคารโรงพยาบาลจะเปลี่ยนแปลงไป แต่สิ่งที่ TEAC ยึดถือมาโดยตลอดคือความละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบต่องานออกแบบ
ทีมงาน TEAC ระบุว่า Healthcare Architecture ไม่ได้เป็นเพียงการออกแบบตัวอาคาร แต่คือการจัดการพื้นที่ที่สัมพันธ์กับชีวิตของผู้คนตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะการแยกเส้นทางสัญจรที่มีความสำคัญ เช่น เส้นทางผู้ป่วยฉุกเฉิน เส้นทางอาหาร และเส้นทางขยะติดเชื้อ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยง และสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ
“แม้สถาปนิกอาจไม่ได้รักษาโรคโดยตรง แต่เราเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีสามารถช่วยให้ประสบการณ์การรักษาของคนไข้ดีขึ้นได้จริง” ทีมงาน TEAC กล่าว
บริษัท ทีค จำกัด หรือ TEAC เป็นบริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปี มีผลงานออกแบบอาคารหลากหลายประเภท ทั้งอาคารสำนักงาน สถานศึกษา อาคารพักอาศัย และโครงการสาธารณะ โดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน Healthcare Architecture และมีผลงานออกแบบโรงพยาบาลและโครงการด้านสุขภาพทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ