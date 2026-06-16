เซ็นทรัล พาร์ค ได้ ZARA เปิดร้าน ผุดนิวคอนเซ็ปท์สโตร์แรกในไทย

• ล่าสุด ZARA เปิดคอนเซปต์สโตร์ใหม่ล่าสุด ในรอบกว่า 10 ปี Duplex 2 ชั้น บนพื้นที่กว่า 2,000 ตร.ม. ผ่านแนวคิด “Sequence of Discovery Spaces” ออกแบบโดย Zara’s Architecture Studio
• ZARA Duplex Concept Store แห่งแรกในไทย ที่เซ็นทรัล พาร์ค สะท้อนบทบาท "Anchor of Fashion Credibility" ระดับโลก ที่พร้อมรองรับ Global Fashion Ecosystem อย่างแท้จริง
เซ็นทรัลพัฒนา ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค เดินหน้ายกระดับโครงการมิกซ์ยูสใจกลางกรุงเทพฯ สู่ “Global Urban Lifestyle Destination” ผ่านกลยุทธ์การ Curate แบรนด์ระดับโลกที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่ ล่าสุดต้อนรับ ซาร่า (ZARA) แบรนด์แฟชั่นระดับโลกในเครือ Inditex Group เปิด Duplex Concept Store แห่งใหม่บนพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร ครอบคลุมพื้นที่รวม 2 ชั้น ตอกย้ำบทบาทของเซ็นทรัล พาร์ค ในฐานะแลนด์มาร์ก Urban Lifestyle แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ
นายคุณายุธ เดชอุดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสินทรัพย์ เซ็นทรัล พาร์ค บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า "หลังจากเซ็นทรัล พาร์ค ประสบความสำเร็จในฐานะ Culinary Landmark แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ วันนี้เรากำลังก้าวสู่ Global Urban Lifestyle Destination อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านการ Curate แบรนด์ระดับโลก ที่ครอบคลุมทั้งแฟชั่น เวลเนส ไลฟ์สไตล์ และพื้นที่สีเขียว เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ครบทุกมิติในที่เดียว
“ผู้บริโภคในย่าน CBD วันนี้ไม่ได้มองหาพื้นที่ช้อปปิ้งเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการสถานที่ที่ใช้ชีวิต พบปะ รับประทานอาหาร และออกกำลังกายได้ตลอดทั้งวัน การที่ ZARA เลือกเปิดคอนเซปต์สโตร์ใหม่ที่เซ็นทรัล พาร์ค จึงสะท้อนศักยภาพของโครงการในฐานะ Curated Platform สำหรับ Global Urban Brands คอมมูนิตี้คนเมืองระดับคุณภาพ และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก"
ZARA Duplex Concept Store แห่งแรกในไทย
ZARA เลือกเปิด Duplex Concept Store สาขาล่าสุด ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พาร์ค ตอกย้ำสถานะกรุงเทพฯ ในฐานะ Prime Fashion Destination ระดับโลก และสะท้อนว่า เซ็นทรัล พาร์ค คือ Anchor of Fashion Credibility ที่พร้อมรองรับ Global Fashion Ecosystem อย่างแท้จริง
โดยนำเสนอผ่านแนวคิด "Sequence of Discovery Spaces" ออกแบบโดย Zara's Architecture Studio มาถ่ายทอดผ่าน Double-Height Glass Façade ผสานวัสดุหินธรรมชาติ พื้นไม้โอ๊ก และสแตนเลส สตีล ยกระดับประสบการณ์สู่ความเป็น Boutique ระดับโลก พื้นที่แบ่งเป็น Women และ Men คนละชั้น พร้อมโซนเฉพาะสำหรับ Shoes, Beauty และ Accessories พร้อมเชื่อมต่อทัศนียภาพสู่ Courtyard ส่วนกลางของเซ็นทรัล พาร์ค สร้างบรรยากาศที่เปิดโล่งที่ดึงดูดให้ลูกค้าใช้เวลาในศูนย์การค้าได้ยาวนานขึ้น และยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งด้วยนวัตกรรม Omnichannel เชื่อมต่อหน้าร้านเข้ากับแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Seamless ทั้งการเช็กสต็อกเรียลไทม์ ช้อปออนไลนแบรนด์ไลฟ์สไตล์แฟชั่นและแอคทีฟแวร์ เปิดใหม่ อาทิ Berhka, Birkenstock, Covernat, JD Sports, Lululemon, Oysho, Paul Smith, Polo Ralph Lauren, Pull & Bear, RNG, Saucony, Sporty & Rich, Wardrobe Ministry
แบรนด์บิวตี้ คอสเมติกและแฟชั่นแอคเซสเซอรี เปิดใหม่ อาทิ Bonaventura, Burberry Her, Chanel Beauty, Cle de Peau Beaute, Gucci Beauty, Montigo, Rado, Sunnies World, Swarovski และ Tumi
ด้วยจุดแข็งของทำเลใจกลาง Super Core CBD ที่เชื่อมต่อทั้งย่านธุรกิจ สวนลุมพินี และ Roof Park สวนดุสิตอรุณ พื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองบนชั้น 6 เซ็นทรัล พาร์ค จึงถูกออกแบบให้เป็น “Urban Lifestyle Ecosystem” แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ที่หลอมรวม Fashion, Dining, Wellness และ Green Living เข้าไว้ด้วยกัน พร้อมเดินหน้าคิวเรตแบรนด์และประสบการณ์ระดับโลก เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองยุคใหม่ กลุ่ม Expat และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก สู่การเป็น Global Urban Lifestyle Destination อย่างเต็มรูปแบบ