เตรียมจัดใหญ่ “IME 2026” ดันไทยสู่ฮับการผลิตอัจฉริยะของอาเซียน

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี 2569 หรือ Intelligent Manufacturing Expo Southeast Asia 2026 (IME2026) ประกาศความพร้อมการจัดงานระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2569 ณ ฮอลล์ 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นับเป็นเวทีชั้นนำที่เชื่อมโยงผู้ให้บริการเทคโนโลยีขั้นสูงจากทั่วโลกเข้ากับภาคอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สำหรับงาน IME 2026 จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักพัฒนาการค้า กระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Trade Development Bureau of the Ministry of Commerce of the PRC), บริษัท DEXPO Shanghai Industry & Commerce Exhibition Co., Ltd. และบริษัท Hannover Milano Fairs Shanghai Ltd. โดยได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากองค์กรและพันธมิตรชั้นนำในอุตสาหกรรมไทย อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ (MASIC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) สมาคมไทยไอโอที (Thai IoT Association) สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) และสมาคมการค้าอุตสาหกรรมนิทรรศการและการประชุมจีน-ไทย รวมถึงบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน ระยอง ซึ่งการประสานงานร่วมกันนี้ จะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายผู้ซื้อและระบบนิเวศการผลิตในไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
งาน IME 2026 จัดขึ้นเพื่อสอดรับกับนโยบายหลักและโครงการสำคัญในภูมิภาค อาทิ Thailand 4.0 และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการปรับปรุงอุตสาหกรรมให้ทันสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อระดับมืออาชีพ ขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาค และขับเคลื่อนภาคการผลิตในอาเซียนให้มีความฉลาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเดินหน้าธุรกิจด้วยระบบดิจิทัลอย่างยั่งยืน
โดยไฮไลต์การจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยีแบบครบวงจร ภายในงานจะมีการรวบรวมโซลูชันและนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงแบบครบวงจร ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่
· ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ (Automation & Intelligence): ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมและวงจรรวม
· เครื่องจักรและการแปรรูปโลหะ (Machinery & Tools): เครื่องจักรกลซีเอ็นซีและการแปรรูปโลหะ อุปกรณ์และเทคโนโลยีตัวยึดเหนี่ยว อุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูง
· ยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics & Mobility): การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการบินขั้นสูง ยานยนต์พลังงานใหม่ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์
· พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Infrastructure & Sustainability): พลังงานและโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม วัสดุขั้นสูง การประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมไฮไลต์และการจับคู่เจรจาธุรกิจ
การจัดงาน IME 2026 ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นศูนย์รวมแบบเบ็ดเสร็จสำหรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสร้างเครือข่าย ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับบริษัทผู้ผลิตและผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำจากไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และประเทศอื่นๆ อีกมากมาย มีกิจกรรมไฮไลต์สำคัญ ประกอบด้วย
· โครงการจับคู่ธุรกิจจีน-ไทย: ไฮไลต์สำคัญคืองานประชุมแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและการจับคู่การค้าอุปกรณ์จีน-ไทย ประจำปี 2569 ที่เน้นการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ การแบ่งปันเทคโนโลยี และการจับคู่ซัพพลาย-ในดีมานด์ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร และการแปรรูปอาหาร
· งานสัมมนาทางวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญ: งานสัมมนาเฉพาะทางที่จะมาร่วมอัปเดตเทรนด์ล่าสุด และการประยุกต์ใช้งานจริงในด้านระบบอัตโนมัติ เครื่องจักรกลซีเอ็นซี หุ่นยนต์ และ AI
· กิจกรรมเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมชั้นนำ: โปรแกรมนำชมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหลักของไทย เพื่อเจาะลึกข้อมูลการวิจัยตลาดและสร้างโอกาสในการร่วมมือทางธุรกิจโดยตรง
งาน IME 2026 เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมงานฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับผู้ผลิต ผู้ซื้อในอุตสาหกรรม ทีมจัดซื้อ วิศวกร และผู้จัดจำหน่าย โดยผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษ เช่น เส้นทางเยี่ยมชมงานแบบเฉพาะตัว การนัดหมายประชุมกับผู้ร่วมแสดงสินค้าล่วงหน้า และการสำรองที่นั่งเข้าฟังงานสัมมนา
นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมแนะนำพิเศษสำหรับการเข้าชมงานเป็นหมู่คณะ 20 คนขึ้นไป สามารถรับสิทธิ์บริการรถตู้รับส่งฟรี (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้จัดงานกำหนด) ผู้สนใจโปรแกรมเยี่ยมชมแบบหมู่คณะ สามารถติดต่อ อัจจิมา ร้อยศรี บอร์ (แอมมี่) โทร. 028 335315, 087 0519654 Email: ajjimarb@impact.co.th สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่นี่: https://visitor.imesea.com/imeVisitor?registrationCode=MKT-IMPACT-PressRelease
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