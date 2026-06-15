การบินไทย อัดโปรฯ Amsterdam & Beyond” บินตรงกรุงเทพฯ – อัมสเตอร์ดัม ขากลับเลือกเมืองอื่นในยุโรปได้

การบินไทย เปิดตัวโปรโมชั่น “Amsterdam & Beyond” บินตรงกรุงเทพฯ – อัมสเตอร์ดัม พร้อมทางเลือกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ จากเมืองต่างๆของยุโรป ภายใต้บัตรโดยสารเดียว
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโปรโมชั่นพิเศษ “Amsterdam & Beyond” นำเสนอทางเลือกการเดินทางสู่ยุโรปที่ยืดหยุ่นและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การเดินทางยุคใหม่ โดยผู้โดยสารสามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่อัมสเตอร์ดัมด้วยเที่ยวบินตรง TG936 และเลือกเดินทางกลับจากเมืองสำคัญในยุโรปที่การบินไทยให้บริการ ภายใต้บัตรโดยสารเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกในการวางแผนการเดินทางแบบ Multi-City ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัทฯ กล่าวว่า “โปรโมชั่น Amsterdam & Beyond ออกแบบมาเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสารที่นิยมเดินทางแบบ Multi-City และให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นในการวางแผนเส้นทาง การบินไทยมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้โดยสาร พร้อมยกระดับทางเลือกการเดินทางระหว่างประเทศไทยและยุโรป โดยเฉพาะอัมสเตอร์ดัม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของยุโรป ทั้งด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจ และการเชื่อมต่อไปยังเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาค เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายขึ้นจากการเดินทางภายในทริปเดียว พร้อมสัมผัสประสบการณ์บริการแบบ Full Service ของการบินไทยตลอดทุกช่วงของการเดินทาง”
ภายใต้โปรโมชั่น “Amsterdam & Beyond” ผู้โดยสารสามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่อัมสเตอร์ดัมด้วยเที่ยวบินตรงที่ให้บริการทุกวัน และเลือกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ จากเมืองสำคัญในยุโรปที่การบินไทยให้บริการ อาทิ ลอนดอน ปารีส แฟรงก์เฟิร์ต มิวนิก ซูริก มิลาน โคเปนเฮเกน สตอกโฮล์ม ออสโล และบรัสเซลส์ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการวางแผนการท่องเที่ยว และเชื่อมต่อประสบการณ์การเดินทางได้หลากหลายยิ่งขึ้น
รายละเอียดโปรโมชั่น
• ระยะเวลาจำหน่ายบัตรโดยสาร : วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2569
• ระยะเวลาเดินทาง : 1 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2569
• เส้นทางขาไป : กรุงเทพฯ – อัมสเตอร์ดัม (TG936)
• เส้นทางขากลับ : กรุงเทพฯ เลือกเดินทางกลับจากเมืองสำคัญในยุโรปที่การบินไทยให้บริการสู่กรุงเทพฯ
ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com, THAI Contact Center โทร. +66 2 356-1111 หรือสำนักงานขายและตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารการบินไทยทั่วประเทศ