“คมนาคม”เร่งแก้วิฤกติจ้างงาน”นักบินไทย”ลุยปราบ Pay to Fly -ช่องว่างกฎหมายจ้างนักบินต่างชาติ

“ภัทรพงศ์” หารือ สมาคมนักบินไทย แก้วิกฤตการจ้างงานนักบิน เดินหน้าปราบ Pay to Fly และปมจ้างนักบินต่างชาติเข้ามาทำการบินในบางกรณี จากช่องว่างของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพื่อสร้างความเป็นธรรมและยกระดับความปลอดภัยการบิน
วันนี้ (15 มิถุนายน 2569) นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสมาคมนักบินไทย (THAIPA) เพื่อรับฟังสถานการณ์การจ้างงานนักบินไทยและปัญหาการจ่ายเงินเพื่อให้ได้งานบิน (Pay to Fly) โดยมีนายธีรวัจน์ อังคสกุลเกียรติ นายกสมาคมนักบินไทย พร้อมคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมการบินในปัจจุบัน พบว่า ภายหลังวิกฤตโควิด - 19 อุตสาหกรรมการบินได้รับผลกระทบอย่างหนัก ส่งผลให้มีนักบินไทยว่างงานสะสม 1,736 คน และมีผู้ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (CPL) ที่รอการจ้างงานอีก 1,219 คน คิดเป็นมูลค่าการลงทุนด้านการศึกษาที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์กว่า 4,300 ล้านบาท โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากการผลิตนักบินเกินความต้องการของตลาด การจ้างนักบินต่างชาติเข้ามาทำการบินในบางกรณี ช่องว่างของกฎหมายคุ้มครองแรงงานเฉพาะทาง รวมถึงการเกิดขึ้นของระบบ Pay to Fly ซึ่งเป็นรูปแบบการจ้างงานที่ผู้สมัครต้องรับภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากเพื่อแลกกับโอกาสในการเข้าทำงาน ส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมและโอกาสในการประกอบวิชาชีพนักบิน
ในการประชุมครั้งนี้ สมาคมนักบินไทย ได้เสนอแนวทางแก้ไขทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น การกำหนดหลักเกณฑ์กำกับดูแลระบบ Pay to Fly ให้ชัดเจน การยกระดับมาตรฐานการจ้างงานและสวัสดิการ การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการใช้นักบินไทย การจัดตั้งช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูล ตลอดจนการพัฒนาระบบควบคุมปริมาณการผลิตนักบินให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมการบิน ผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง สร้างโอกาสการจ้างงานที่เป็นธรรม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศอย่างยั่งยืน
นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้านการบินควบคู่กับการรักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด โดยพร้อมรับข้อเสนอจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปพิจารณากำหนดมาตรการที่เหมาะสม อันจะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพนักบิน ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินไทยในระยะยาว