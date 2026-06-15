“พิพัฒน์”ดันไทยสู่ Aviation Hub ปี 72 เร่งอาคารตะวันออก คาดปีนี้เที่ยวบินโต 1.6% สินค้าพุ่ง 2.3 ล้านตันเร่งชงครม.เคาะคาร์โก้รายที่ 3

"พิพัฒน์-ภัทรพงศ์"ตรวจ “หอการบิน-คลังสินค้า” สุวรรณภูมิ ดันปี 72 ไทยขึ้น Aviation Hub เร่งเพิ่มขีดความสามารถทุกด้าน คาดปีนี้เที่ยวบินเพิ่ม 1.6 % ส่วนสินค้าพุ่งกระฉูดทะลุ 2.3 ล้านตัน ผลจาก E-commerce โต คาด ก.ค.นี้ ชงครม.ไฟเขียว ลงนาม AOTGA บริหารคลังสินค้า-บริการภาคพื้นรายที่ 3
วันที่ 15 มิ.ย.2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. (AOT) ณ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตสนามบินกรุงเทพฯ และพื้นที่ให้บริการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเน้นย้ำการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบขนส่งให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม เชื่อมโยงทุกระบบขนส่งของประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีระบบคมนาคมที่ทันสมัย สะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นายพิพัฒน์กล่าวว่า แม้ภาพรวมจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง แต่ภาพรวมการเดินทางอากาศของประเทศไทย ในปีงบประมาณ 2569 ยังคงมีแนวโน้มเติบโตในระดับจำกัด ในอัตราชะลอตัว คาดว่ามีจำนวนเที่ยวบินรวมทั้งประเทศ จำนวน 920,000 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปี 2568 ประมาณ 1.6% กระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมาอย่างต่อเนื่อง บวท. ได้ให้บริการจราจรทางอากาศ รองรับการใช้งานทางวิ่งเส้นที่ 3 มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 โดยมีวิธีปฏิบัติรองรับอากาศยานให้สามารถขึ้นและลงทางวิ่งคู่ขนานได้อย่างอิสระ ซึ่งได้มีการลงนามสัญญาจัดหาและติดตั้งระบบช่วยการเดินอากาศ ILS ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีกำหนดติดตั้งระบบ และเปิดใช้งานในปี 2570
นายพิพัฒน์กล่าวว่า ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เนื่องจาก อยู่กึ่งกลางภูมิภาคอาเซียนและอยู่ระหว่างประเทศที่มีประชากรมากที่สุดของโลกอย่างจีนและอินเดีย จึงมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการเดินทางและการขนส่งสินค้าทางอากาศของภูมิภาค หรือ Aviation Hub รวมถึงตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งทั้ง ทางบก และทางทะเล อีกด้วย
@คาดปี 72 “สุวรรณภูมิ”ผู้โดยสารแตะ 73 ล้านคน
ทั้งนี้ เป้าหมาย ผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค ในปี 2572 โดยเร่งยกระดับพัฒนาทั้งโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการแข่งขันด้านการบินที่รุนแรงขึ้น โดยทอท.ประเมินว่า ปี 2572 สนามบินสุวรรณภูมิจะมีผู้โดยสารประมาณ 73 ล้านคนต่อปี สนามบินดอนเมืองอาจจะมีมากกว่า 36 ล้านคนต่อปี ซึ่งยังไม่รวม เครือข่ายสนามบินหลักทั่วประเทศ ทั้งอู่ตะเภา เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ ขอนแก่น อุบลราชธานี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กลางการบิน Aviation Hub
ขณะที่ปัจจุบัน สนามบินสุวรรณภูมิมีขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 60 ล้านคนต่อปี และอยู่ระหว่างดำเนินการแผนพัฒนาเพิ่มศักยภาพ โดยจะเร่งโครงการส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก (East Expansion) วงเงินลงทุนประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งทอท.เสนอแผนต่อกระทรวงคมนาคม แล้วอยู่ในขั้นตอนเตรียมเสนอ คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ เริ่มก่อสร้างภายในปี 2570
“เป้าหมายสำคัญไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนผู้โดยสารเท่านั้น แต่ต้องยกระดับคุณภาพบริการและประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้สามารถแข่งขันกับศูนย์กลางการบินชั้นนำของภูมิภาคอย่างสิงคโปร์ได้ โดยต้องทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางและจุดแวะต่อเที่ยวบินที่สำคัญของโลกในอนาคต”นายพิพัฒน์กล่าว
นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ทอท.รายงานว่า โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้ (South Terminal) วงเงินลงทุนกว่า 2.4 แสนล้านบาท รองรับผู้โดยสารที่ 55-60 ล้านคนต่อปี จะแบ่งการก่อสร้างเป็นเฟส เพื่อเร่งให้เสร็จเร็วขึ้นรองรับได้ทันกับจำนวนผู้โดสารที่จะเพิ่มขึ้น โดยจะมีการพัฒนาพื้นที่ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) และศูนย์โลจิสติกส์การบิน เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต โดยจะก่อสร้างเฟสแรกเสร็จในปี 2576
@ E-commerce หนุนคาร์โก้โต 7 เดือนแตะ 1.7 ล้านตัน คาดปี 69 พุ่ง 2.3 ล้านตัน
ส่วนการขนส่งสินค้าทางอากาศได้เน้นย้ำเร่งเพิ่มขีดความสามารถของคลังสินค้าและผู้ประกอบการคาร์โก้ ซึ่งทอท.รายงานว่า ปริมาณขนส่งสินค้าที่สนามบินสุวรรรภูมิในช่วง 7 เดือนของปี 2569 อยู่ที่ 1.7 ล้านตันแล้วและ คาดว่าทั้งปี 2569 จะมีประมาณ 2.3 ล้านตัน ซึ่งเติบโตจากปี 2568 ที่มีปริมาณสินค้า 1.7 ล้านตัน ซึ่งปัจจัยสำคัญมาจากการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ E-commerce ที่เติบโตอย่างมาก
@คาดก.ค.นี้ ชงครม.ไฟเขียวเซ็น” AOTGA”สัมปทานคาร์โก้-บริการภาคพื้น”รายที่ 3
โดยทอท.สรุปผลประมูลโครงการให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น การให้บริการผู้โดยสารภาคพื้น และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องของผู้ประกอบการรายที่ 3 และโครงการให้บริการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของผู้ประกอบการรายที่ 3 มีบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด หรือ AOTGA เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก คาดว่าจะสามารถเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกเอกชน และเงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนได้ภายใน 2 เดือนนี้
ส่วน ท่าอากาศยานดอนเมือง ปัจจุบันมีขีดความสามารถรองรับ ที่ 30 ล้านคนต่อปี โดยปี 2572 คาดว่าจะ มีปริมาณผู้โดยสารคาดการณ์ 36.2 ล้านคน จึงมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 ซึ่ง ทอท.อยู่ระหว่างทบทวนแผนการพัฒนา ซึ่งจะมีอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศและการปรับปรุงถนน และบริการระบบขนส่งสาธารณะ คาดว่าจะนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมส่งให้สนข. และกระทรวงคมนาคมพิจารณา ได้ภายในเดือนนี้ ก่อนเสนอครม.พิจารณา โดยจะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารเป็น 36 ล้านคนต่อปีในปี 2575 และ 40 ล้านคนต่อปีในปี 2577
@ชูเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพิ่มศักยภาพบริการเดินอากาศ
ด้วยนายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า บวท. อยู่ระหว่างดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบการให้บริการการเดินอากาศ การออกแบบห้วงอากาศและเส้นทางบิน เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับปริมาณเที่ยวบิน อีกทั้งมีแผนพัฒนาประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการให้บริการจราจรทางอากาศ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในขณะนี้ เข้ามาใช้งาน คือ ระบบ Follow The Green และระบบ Digital Tower นอกจากนี้ ได้เร่งรัดการดำเนินโครงการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการการเดินอากาศ ณ สนามบินอู่ตะเภา ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในกลุ่ม Quick-win 2 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม
“เป้าหมายสำคัญในการยกระดับการบริหารน่านฟ้าเพื่อขับเคลื่อนไทยสู่ World-class Aviation Hub ต้องอาศัยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ต้องบูรณาการ อย่างใกล้ชิดของหน่วยงานด้านการบินที่เกี่ยวข้อง ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบการให้บริการการเดินอากาศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีการบริหารจัดการจราจรทางอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทุกหน่วยงานเป็นฟันเฟืองที่ต้องขับเคลื่อนสอดประสานกัน เพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยในระยะยาว”
นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. กล่าวว่า บวท. มีความพร้อมในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยปัจจุบัน บวท.ให้บริการจราจรทางอากาศอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศที่ทันสมัย ที่เรียกว่าระบบ Thailand Modernization CNS/ATM Systems หรือ TMCS โดยมีแผนจะปรับปรุงระบบ TMCS และระบบสำรองฉุกเฉิน พร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัย มุ่งพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านระบบเทคโนโลยี และด้านการบริหารจัดการ ทั้งนี้ บวท. จะมีการนำระบบ Approach Spacing Tool (AST) เข้าใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการจราจรทางอากาศแก่อากาศยานขาเข้าในการจัดระยะต่อ (Separation) ของอากาศยานเพื่อเข้าสู่แนวร่อนของทางวิ่งคู่ขนาน อีกทั้งได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อนำข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศแสดงผลบนหน้าจอของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศเพื่อช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศในการจัดการเส้นทางบินเพื่อหลบหลีกสภาพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทางการบิน