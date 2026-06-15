ไอคอนสยาม ร่วมกับ โรงพยาบาลตากสิน จัดงาน “ICONSIAM WE CARE รวมพลคนรักสุขภาพ” เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสุขภาพฟรี 17 รายการ ระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายนนี้ ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม
ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดงาน “ICONSIAM WE CARE รวมพลคนรักสุขภาพ” มหกรรมสุขภาพเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย ระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายนนี้ ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม โดยรวบรวมองค์ความรู้ การตรวจคัดกรองสุขภาพ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และนวัตกรรมด้านการแพทย์ไว้อย่างครบวงจร เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง พร้อมสร้างความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน อันเป็นรากฐานสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือสำคัญระหว่างภาคสาธารณสุขและภาคเอกชน มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และบริการด้านสุขภาพได้อย่างเท่าเทียม พร้อมสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการดูแลสุขภาพเชิงรุก อันจะนำไปสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว
สำหรับไฮไลต์สำคัญภายในงานตลอดทั้ง 3 วัน อัดแน่นด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่
• บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น 17 รายการ สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เพื่อประเมินภาวะสุขภาพและค้นหาปัจจัยเสี่ยงของโรคต่าง ๆ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เช่น การตรวจคัดกรองสัญญาณชีพ ตรวจคัดกรองสุขภาพจิต ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray) รวมถึงโปรแกรมเจาะเลือดตรวจสุขภาพ เพื่อตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจการทำงานของตับและไต นอกจากนี้ยังมีบริการเสริมสำหรับกลุ่มเสี่ยง อาทิ การตรวจ HPV Self-Test มะเร็งปากมดลูก การคัดกรองมะเร็งลำไส้ และการคัดกรอง HIV
• กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย รับฟังเทคนิคการออกกำลังกายที่ถูกต้อง ปลอดภัย และเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยจากทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• กิจกรรมด้านโภชนาการ เวิร์กชอปและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม การจัดสัดส่วนอาหารตามหลักโภชนาการ เพื่อลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคอ้วน
• เวทีเสวนาและการบรรยายพิเศษ ร่วมแชร์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค และแนวทางการใช้ชีวิตให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลตากสิน
• บูธนิทรรศการและนวัตกรรมทางการแพทย์ การให้บริการคำปรึกษาจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ พร้อมจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ซึ่งสะท้อนถึงความก้าวหน้าของระบบสาธารณสุขไทย
ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโปรแกรมเจาะเลือดตรวจสุขภาพ กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด อย่างน้อย 10 – 12 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย) และกรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฟรี ในวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2569 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1338