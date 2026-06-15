“เอสเอ็มเอส” จัด Business Forum พร้อมเปิดตัวผลิตภัณ์ใหม่ COSMENA Series นวัตกรรมแป้งสำหรับกลุ่มเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย มุ่งขยายตลาดสู่อุตสาหกรรมเครื่องสำอางระดับโลก
บริษัท เอสเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังดัดแปรคุณภาพสูงของประเทศไทยและของโลก ที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ หนึ่งในธุรกิจการเกษตรภายใต้การบริหารของ "กลุ่มพูลผล" จัด Business Forum หัวข้อ “COSMENA Series: The Innovation Forum Experience 2026” ภายใต้แนวคิด “Formulating Success: From Regulatory & Trend Updates to Multifunctional Starch” เจาะลึกการยกระดับการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย ด้วยนวัตกรรมแป้ง COSMENA Series จากเอสเอ็มเอส พร้อมอัพเดทกฎหมาย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับด้านเครื่องสำอางในประเทศไทยที่ผู้ผลิตต้องรู้ และ Trend Insight ล่าสุดในอุตสาหกรรม Cosmetic & Personal Care ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ณ โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
ภายในงานมี ดร.วีรวัฒน์ เลิศวนวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย ภญ.กุลธิดา สุขนิวัฒน์ชัย เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มเครื่องสำอางใหม่และนวัตกรรม กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตรา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ความรู้ในหัวข้อ The update of the rules and regulation of cosmetics & personal care in Thailand และนายสุพัฒน์ เลาระวัตร อุปนายกสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย กล่าวในหัวข้อ Market landscape of the global and Thai cosmetic & personal care พร้อมพันธมิตรร่วมงานอย่างคับคั่ง
นอกจากนี้ ยังมีเวทีเสวนาในหัวข้อ “Panel Discussion Topics: Natural ingredients for cosmetic & personal care in Thailand โดย ดร.ศิวรัตน์ บุณยรัตกลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด, ผศ.ภญ.ดร.รมย์ฉัตร ชูโตประพัฒน์ คณะภัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณมนสิณี ใจตรง R&D Supervisor Specialty Innovation และกิจกรรม Workshop : COSMENA Series : Multifunctional Starch
ดร.วีรวัฒน์ เลิศวนวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า COSMENA Series เป็นนวัตกรรมแป้งธรรมชาติ (Natural Starch) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้สำหรับกลุ่มเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการขยายไลน์ธุรกิจสู่อุตสาหกรรมดังกล่าว โดยทั่วไปผู้ผลิตเครื่องสำอางค์ในประเทศไทย จะนำเข้าแป้งและส่วนผสมต่างๆจากต่างประเทศ SMS เล่งเห็นโอกาสในอุตสาหกรรมนี้ จึงมีการคิดค้นและพัฒนาแป้งสำหรับอุตสากรรมดังกล่าวขึ้นมา โดยในวันนี้ เราเน้นการนำเสนอแป้งในกลุ่ม COSMENA Series ที่สามารถใช้ทดแทนทัลคัม (Talcum) หรือผงแร่ทัลค์ (Talc) ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล ปัจจุบันโครงสร้างธุรกิจหลักของเอสเอ็มเอส แบ่งเป็น กลุ่มธุรกิจอาหาร (Food) 80% และกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่อาหาร (Non-Food) อีก 20% โดยมีเป้าหมายขยายไลน์สู่ธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มเติม โดยเอสเอ็มเอสได้ดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี ก่อนหน้านี้บริษัทได้ขยายไลน์ธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมยา ซึ่งพบว่ามีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อีกทั้งเป็นตลาดที่น่าสนใจด้วยอัตราการเติบโตมหาศาล และมูลค่าการซื้อขายในระดับโลกที่สูงถึง 400,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ตลาดประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ทั้งนี้ ด้วยจุดแข็งของเอสเอ็มเอส ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและ R&D โดยเป้าหมายสูงสุดของบริษัทมุ่งมั่นใช้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้ง นำมาต่อยอดเพื่อตอบสนองต่อฟังก์ชันการใช้งานในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อผลักดันให้เกิดการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น แป้งมันสำปะหลังไทย นำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางระดับสากล
นายสุพัฒน์ เลาระวัตร อุปนายกสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย (Thai Cosmetic Cluster Trade Association) และกรรมการผู้จัดการ Skintec Interproduct กล่าวว่า หัวใจของความสำเร็จของเครื่องสำอางไม่ได้ขึ้นอยู่กับนวัตกรรม คุณภาพ หรือราคาเพียงอย่างเดียว แต่ต้องขึ้นอยู่กับความเข้าใจผู้บริโภค และความเข้าใจกฎหมายและข้อบังคับของประเทศคู่ค้า ตลอดจนความรวดเร็วในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ปัจจุบันตลาดเครื่องสำอางโลกมีการเติบโตเฉลี่ย 5-7% ต่อปี โดยภูมิภาคเอเชียเป็นศูนย์กลางการเติบโตที่สำคัญ และเป็นตลาดที่มีแบรนด์ระดับโลกต่างมุ่งเป้ามาลงทุนในภูมิภาคนี้ โดยประเทศที่มีการเติบโตสูงคือ "อินเดีย" ซึ่งมีประชากรกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงและนิยมสินค้าแบรนด์พรีเมียมมากกว่า 200 ล้านคน รวมถึงตลาดตะวันออกกลาง เช่น ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งนิยมสินค้ากลุ่มบอดี้ โลชั่น เพื่อผิวขาว ขณะที่ประเทศไทยทุกวันนี้ถือเป็นศูนย์กลางการผลิต หรือฮับเครื่องสำอางอันดับ 1 ของอาเซียน และอันดับต้นๆ ของเอเชีย เป็นรองเพียงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
ศ.ภญ.ดร.รมย์ฉัตร ชูโตประพัฒน์ คณะภัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในเวทีเสวนาเกี่ยวกับ เทรนด์ส่วนผสมจากธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์ความงามในประเทศไทย ว่า นิยามของส่วนผสมจากธรรมชาติในเชิงวิชาการ ไม่ได้มีแค่พืชหรือสมุนไพรเท่านั้น แต่ตามมาตรฐานสากลแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. พืช เช่น มันสำปะหลัง (รวมถึงกลุ่มแป้งดัดแปร), ข้าวโพด, ขมิ้นชัน, บัวบก และว่านหางจระเข้ 2. สัตว์และจุลินทรีย์ เช่น คอลลาเจน (จากปลาหรือหนังหมู), นมผึ้ง รวมไปถึงสารที่ได้จากกระบวนการทางชีวภาพของจุลินทรีย์ และ 3. แร่ธาตุ (Minerals) แร่ธรรมชาติที่นำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลผิว เช่น เกลือ, Titanium Dioxide, Zinc Oxide, Mica และทัลคัม เป็นต้น
ทั้งนี้ มองว่าเทรนด์สารสกัดธรรมชาติในอีก 3-5 ปีข้างหน้า จะมีการนำพืชธรรมชาติมาผ่านกระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์เพื่อให้เกิดสารสำคัญตัวใหม่ๆ เช่น กลุ่ม Postbiotic หรือการหมักข้าวให้ได้สารกลุ่มเซราไมด์หรือเปปไทด์ รวมถึง Exosome (เอ็กโซโซม) จากพืช โดยการสกัดอนุภาคขนาดเล็กระดับเซลล์จากสมุนไพรไทย เพื่อทำหน้าที่เป็นสารสื่อสารระหว่างเซลล์ ช่วยให้นำส่งสารออกฤทธิ์ได้ตรงจุดมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยี Upcycling & Sustainable Source การนำของเหลือทางการเกษตรมาพัฒนาเป็นส่วนผสมเครื่องสำอาง รวมถึงการคำนึงถึงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืน
ดร.ศิวรัตน์ บุณยรัตกลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด กล่าวว่า เนื่องจากแร่ทัลคัม (Talc) มีความเสี่ยงเรื่องสารก่อมะเร็งจากแร่ใยหินปนเปื้อน บริษัทจึงได้พัฒนานวัตกรรมแป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Tapioca Starch) ขึ้นมาทดแทน โดยวันนี้ขอนำเสนอ COSMENA Series แป้งมันสำปะหลังดัดแปรทำหน้าที่เป็น Multifunctional Ingredient ประกอบไปด้วย COSMENA ASO และ COSMENA CS
COSMENA ASO และ COSMENA CS แป้งมันสำปะหลังดัดแปรที่ให้คุณสมบัติดูดซับความมันและเหงื่อได้ดีเยี่ยม (Oil Absorption) ให้สัมผัสที่แห้ง และช่วยประคองสูตรไม่ให้แยกชั้น พร้อมทั้งมีคุณสมบัติเด่นคือ มีการไหลที่ดี (Free Flow) ไม่จับตัวเป็นก้อน และยังให้ความลื่นและสัมผัสที่นุ่มนวล (Sensory & Spread ability) โดย COSMENA ASO สามารถใช้ทดแทนทัลคัม (Talcum) ได้ 100% และ COSMENA CS เหมาะสำหรับผู้ผลิตเครื่องสำอางค์และและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย ที่มองหาส่วนผสมที่สามารถใช้ทดแทนทัลคัมและอลูมิเนียม (100% Tale and Aluminum Free) โดยทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์เหมาะสำหรับสูตรแป้งทาตัว แป้งฝุ่น แป้งตลับ รองพื้น ครีมทาตัวและครีมทามือ
COSMENA Series นวัตกรรมแป้งจากธรรมชาติ (Natural Starch) ที่ถูกคิดค้นมาเพื่อตอบโจทย์เทรนด์ Clean Beauty และการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-conscious Formulations) สำหรับผู้ผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายโดยเฉพาะ นอกจากนี้ COSMENA Series ยังผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลาล (Halal Certified) ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดประตูขับเคลื่อนธุรกิจและพาสินค้าไทยไปเติบโตในตลาดมุสลิมทั่วโลก