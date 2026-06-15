BEM ปรับขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เริ่ม 3 ก.ค.นี้ ชี้เป็นไปตามสัญญาสัมปทาน

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM แจ้งอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2569 – 2 กรกฎาคม 2571 ซึ่งเป็นไปตามสัญญาสัมปทานที่กำหนดให้ปรับอัตราค่าโดยสารทุกระยะเวลา 24 เดือน หรือทุก 2 ปี ภายใต้พื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริงของดัชนีราคาผู้บริโภค
โดยมีอัตราค่าโดยสารเต็มราคาเริ่มต้นที่ 17 บาท สูงสุด 44 บาท (จากเดิมเริ่มต้น 17 บาท สูงสุด 45 บาท) สำหรับบุคคลทั่วไป ปรับลดลง 1 บาท ณ จำนวนสถานีที่เดินทางที่ 6, 8, 10 และ 12 เป็นต้นไปนับจากสถานีต้นทาง และสำหรับนักเรียน นักศึกษา ปรับลดลง 1 บาท ณ จำนวนสถานีที่เดินทางที่ 8 และ 12 เป็นต้นไปนับจากสถานีต้นทาง ทั้งนี้ สำหรับผู้สูงอายุยังคงมีส่วนลดพิเศษ 50% และสำหรับนักเรียน นักศึกษา 10%
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0 2624 5200 หรือ Facebook: BEM Bangkok Expressway and Metro