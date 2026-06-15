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JORAKAY EASY คว้ารางวัลนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์จากเวทีใหญ่ Thailand Star Packaging Awards 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท เค เซอรา จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสินค้าเพื่องานกระเบื้องและงานตกแต่ง เดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้งานและไลฟ์สไตล์ยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเผยความสำเร็จของ JORAKAY EASY (จระเข้ อีซี่) ที่คว้ารางวัล Thailand star Awards สาขา Consumer Package บนเวที Thailand Star Packaging Awards 2026 จากผลงานการออกแบบนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับส่งไปรษณีย์ “Easy Mail Pack: JORAKAY EASY” บนความร่วมมือระหว่างบริษัท เค เซอรา จำกัด และบริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด ที่เป็นผู้ร่วมออกแบบ (Design Partner) ผลงานดังกล่าวสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มฟังก์ชันและคุณค่าให้กล่องบรรจุภัณฑ์ธรรมดากลายเป็นของใช้ในบ้านสำหรับลูกค้าหลังแกะของออกจากกล่อง สอดคล้องกับแนวคิด “Packaging Beyond The Box: ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่บรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต” ของเวทีประกวดในปีนี้ ที่มุ่งส่งเสริมการคิดนอกกรอบ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังแสดงถึงพลังความร่วมมือระหว่างองค์กร เพื่อร่วมกันพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไทยให้ก้าวทันเทรนด์และความต้องการของโลกยุคใหม่ ภายใต้แนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน


เวทีประกวด Thailand Star Packaging Awards 2026 จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อส่งเสริมศักยภาพการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเมืองไทย พร้อมยกย่องบรรจุภัณฑ์ที่นำนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมฟังก์ชันและสร้างคุณค่าใหม่ ๆ ให้สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ชนะ 35 รายจากผู้เข้าสมัครกว่า 100 ราย โดยผ่านเกณฑ์การตัดสินที่ครอบคลุมทุกมิติของการเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ดี อาทิ ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ประโยชน์ของผลงาน การออกแบบที่สวยงาม ประสิทธิภาพของวัสดุ และความสามารถในการผลิตเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


บรรจุภัณฑ์ “Easy Mail Pack: JORAKAY EASY” เกิดจากแนวคิดที่ต้องการออกแบบให้กล่องบรรจุภัณฑ์เป็นได้มากกว่าแค่ “กล่องที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง” และต้องสร้างประโยชน์ต่อได้ในชีวิตประจำวันของลูกค้าหลังแกะสินค้าออกมาแล้ว โดยโครงสร้างของกล่องออกแบบให้สามารถพับ เปิด-ปิด แบบกล่องลิ้นชักและนำมาวางซ้อนกันได้หลายชั้น กลายเป็นตู้ลิ้นชักที่ตอบโจทย์การใช้งาน นอกจากนี้ ยังผลิตจากวัสดุที่รีไซเคิลได้ 100% ภายใต้แนวคิด “Upcycling Packaging” ซึ่งมุ่งมอบชีวิตใหม่ให้บรรจุภัณฑ์และช่วยลดปริมาณขยะพัสดุที่เกิดขึ้นในครัวเรือนจากวิถีชีวิตยุคใหม่ที่ทุกคนสั่งของจากโลกออนไลน์


คุณชินธร อรรถสารประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค เซอรา จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันเราเล็งเห็นว่าขยะกล่องบรรจุภัณฑ์จากการสั่งสินค้าออนไลน์ในเมืองไทยมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ และผลิตภัณฑ์ JORAKAY EASY วางจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก เราจึงมีโจทย์ว่ากล่องบรรจุภัณฑ์ของเราต้องทำหน้าที่เป็นทั้งบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ และต้องเปลี่ยนเป็นของใช้ในบ้านได้หลังการใช้งาน เพื่อให้ลูกค้าได้นำกล่องมาใช้ประโยชน์ได้จริง แทนการทิ้งไปทุก ๆ ครั้ง ผลงานดีไซน์ที่ทำให้กล่องกลายเป็นลิ้นชักนี้ นอกจากลูกค้าเราจะได้ประโยชน์แล้วยังเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Easy Mail Pack: JORAKAY EASY ได้รับรางวัลในสาขา Consumer Package เราพร้อมเดินหน้าต่อเพื่อนำความคิดสร้างสรรค์มาทลายกรอบแนวคิดเดิม เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ใส่ใจชีวิตผู้คนและดูแลโลกไปพร้อมกัน ตอกย้ำแนวคิดการพัฒนาแบรนด์ JORAKAY EASY ที่ต้องการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย ใส่ใจสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคำนึงถึงประสบการณ์การใช้งานตั้งแต่ในขั้นตอนออกแบบ ไปจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการใช้งาน”


ความสำเร็จในครั้งนี้ สะท้อนแนวคิดของแบรนด์ที่ไม่เพียงให้ความสำคัญกับฟังก์ชันการใช้งานและการดีไซน์ แต่ยังคิดต่อเพื่อโลกในวันพรุ่งนี้ โดย JORAKAY EASY พร้อมเดินหน้าพัฒนาสินค้าทำความสะอาดบ้าน ตกแต่ง ซ่อมแซม และดูแลรักษาบ้าน ที่ใช้งานง่ายและเข้าใจไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่และมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นแบรนด์วัสดุตกแต่งบ้านและไลฟ์สไตล์ชั้นนำของไทย


JORAKAY EASY คว้ารางวัลนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์จากเวทีใหญ่ Thailand Star Packaging Awards 2026
JORAKAY EASY คว้ารางวัลนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์จากเวทีใหญ่ Thailand Star Packaging Awards 2026
JORAKAY EASY คว้ารางวัลนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์จากเวทีใหญ่ Thailand Star Packaging Awards 2026
JORAKAY EASY คว้ารางวัลนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์จากเวทีใหญ่ Thailand Star Packaging Awards 2026
JORAKAY EASY คว้ารางวัลนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์จากเวทีใหญ่ Thailand Star Packaging Awards 2026
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