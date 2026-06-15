JORAKAY EASY คว้ารางวัลนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์จากเวทีใหญ่ Thailand Star Packaging Awards 2026

บริษัท เค เซอรา จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสินค้าเพื่องานกระเบื้องและงานตกแต่ง เดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้งานและไลฟ์สไตล์ยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเผยความสำเร็จของ JORAKAY EASY (จระเข้ อีซี่) ที่คว้ารางวัล Thailand star Awards สาขา Consumer Package บนเวที Thailand Star Packaging Awards 2026 จากผลงานการออกแบบนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับส่งไปรษณีย์ “Easy Mail Pack: JORAKAY EASY” บนความร่วมมือระหว่างบริษัท เค เซอรา จำกัด และบริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด ที่เป็นผู้ร่วมออกแบบ (Design Partner) ผลงานดังกล่าวสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มฟังก์ชันและคุณค่าให้กล่องบรรจุภัณฑ์ธรรมดากลายเป็นของใช้ในบ้านสำหรับลูกค้าหลังแกะของออกจากกล่อง สอดคล้องกับแนวคิด “Packaging Beyond The Box: ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่บรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต” ของเวทีประกวดในปีนี้ ที่มุ่งส่งเสริมการคิดนอกกรอบ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังแสดงถึงพลังความร่วมมือระหว่างองค์กร เพื่อร่วมกันพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไทยให้ก้าวทันเทรนด์และความต้องการของโลกยุคใหม่ ภายใต้แนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน
เวทีประกวด Thailand Star Packaging Awards 2026 จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อส่งเสริมศักยภาพการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเมืองไทย พร้อมยกย่องบรรจุภัณฑ์ที่นำนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมฟังก์ชันและสร้างคุณค่าใหม่ ๆ ให้สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ชนะ 35 รายจากผู้เข้าสมัครกว่า 100 ราย โดยผ่านเกณฑ์การตัดสินที่ครอบคลุมทุกมิติของการเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ดี อาทิ ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ประโยชน์ของผลงาน การออกแบบที่สวยงาม ประสิทธิภาพของวัสดุ และความสามารถในการผลิตเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บรรจุภัณฑ์ “Easy Mail Pack: JORAKAY EASY” เกิดจากแนวคิดที่ต้องการออกแบบให้กล่องบรรจุภัณฑ์เป็นได้มากกว่าแค่ “กล่องที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง” และต้องสร้างประโยชน์ต่อได้ในชีวิตประจำวันของลูกค้าหลังแกะสินค้าออกมาแล้ว โดยโครงสร้างของกล่องออกแบบให้สามารถพับ เปิด-ปิด แบบกล่องลิ้นชักและนำมาวางซ้อนกันได้หลายชั้น กลายเป็นตู้ลิ้นชักที่ตอบโจทย์การใช้งาน นอกจากนี้ ยังผลิตจากวัสดุที่รีไซเคิลได้ 100% ภายใต้แนวคิด “Upcycling Packaging” ซึ่งมุ่งมอบชีวิตใหม่ให้บรรจุภัณฑ์และช่วยลดปริมาณขยะพัสดุที่เกิดขึ้นในครัวเรือนจากวิถีชีวิตยุคใหม่ที่ทุกคนสั่งของจากโลกออนไลน์
คุณชินธร อรรถสารประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค เซอรา จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันเราเล็งเห็นว่าขยะกล่องบรรจุภัณฑ์จากการสั่งสินค้าออนไลน์ในเมืองไทยมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ และผลิตภัณฑ์ JORAKAY EASY วางจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก เราจึงมีโจทย์ว่ากล่องบรรจุภัณฑ์ของเราต้องทำหน้าที่เป็นทั้งบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ และต้องเปลี่ยนเป็นของใช้ในบ้านได้หลังการใช้งาน เพื่อให้ลูกค้าได้นำกล่องมาใช้ประโยชน์ได้จริง แทนการทิ้งไปทุก ๆ ครั้ง ผลงานดีไซน์ที่ทำให้กล่องกลายเป็นลิ้นชักนี้ นอกจากลูกค้าเราจะได้ประโยชน์แล้วยังเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Easy Mail Pack: JORAKAY EASY ได้รับรางวัลในสาขา Consumer Package เราพร้อมเดินหน้าต่อเพื่อนำความคิดสร้างสรรค์มาทลายกรอบแนวคิดเดิม เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ใส่ใจชีวิตผู้คนและดูแลโลกไปพร้อมกัน ตอกย้ำแนวคิดการพัฒนาแบรนด์ JORAKAY EASY ที่ต้องการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย ใส่ใจสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคำนึงถึงประสบการณ์การใช้งานตั้งแต่ในขั้นตอนออกแบบ ไปจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการใช้งาน”
ความสำเร็จในครั้งนี้ สะท้อนแนวคิดของแบรนด์ที่ไม่เพียงให้ความสำคัญกับฟังก์ชันการใช้งานและการดีไซน์ แต่ยังคิดต่อเพื่อโลกในวันพรุ่งนี้ โดย JORAKAY EASY พร้อมเดินหน้าพัฒนาสินค้าทำความสะอาดบ้าน ตกแต่ง ซ่อมแซม และดูแลรักษาบ้าน ที่ใช้งานง่ายและเข้าใจไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่และมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นแบรนด์วัสดุตกแต่งบ้านและไลฟ์สไตล์ชั้นนำของไทย