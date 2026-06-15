สกนช. ปรับปรุงฐานะกองทุนน้ำมันฯใหม่ หนี้คงค้างลดลง7พันล.

สกนช. ปรับปรุงฐานะกองทุนน้ำมันฯให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องสถานการณ์และข้อเท็จจริงมากยิ่งขึ้น พบหนี้คงค้างลดลง 7 พันล้านบาท
สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.)รายงานว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และอิหร่าน ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทยมีความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ
ภายหลังการตรวจสอบข้อมูลปริมาณหนี้เงินชดเชยคงค้างจากผู้ค้าน้ำมัน ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 สกนช. พบว่า ข้อมูลจริงมีความคลาดเคลื่อนจากประมาณการเดิมค่อนข้างมาก จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสะท้อนข้อเท็จจริงมากยิ่งขึ้น
จากการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2569 ติดลบ 57,523 ล้านบาท โดยยอดเจ้าหนี้เงินชดเชยคงค้างที่เกิดขึ้นจริงต่ำกว่าประมาณการเดิมประมาณ 7,002 ล้านบาท แบ่งเป็นเจ้าหนี้เงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ลดลง 6,731 ล้านบาท และเจ้าหนี้เงินชดเชยก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงลดลง 271 ล้านบาท
สำหรับประมาณการฐานะกองทุนน้ำมัน ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2569 ติดลบ 58,498 ล้านบาท แบ่งเป็นประเภทน้ำมันติดลบ 19,647 ล้านบาท และประเภท LPG ติดลบ 38,851 ล้านบาท
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติเห็นชอบการปรับปรุงประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 ตามข้อเสนอของ สกนช. เพื่อให้ข้อมูลสะท้อนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง พร้อมมอบหมายให้ สกนช. ทบทวนและสอบทานประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันฯ เป็นประจำทุกสิ้นเดือน เพื่อเพิ่มความถูกต้องของข้อมูล