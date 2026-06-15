รถเมล์ EV "ไทย สมายล์ บัส "รับ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ทุกคัน 100% แล้ว ครอบคลุมทั้งหมด 124 เส้นทาง

ไทย สมายล์ บัส ขานรับนโยบายรับชำระค่าโดยสารผ่าน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ครบทั้ง 124 เส้นทาง 100% ผู้ถือบัตรฯ ใช้ขึ้นรถได้ทุกคัน พร้อมเป็นรถเมล์เจ้าเดียวที่ให้สิทธิ 2 ต่อ ลดหย่อนค่าโดยสารเพิ่มหากเป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไทย สมายล์ บัส (TSB) ผู้ให้บริการขนส่งมวลชนพลังงานสะอาด (EV Bus) เปิดเผยว่า บริษัท ขานรับนโยบายลดค่าครองชีพของ ‘กระทรวงคมนาคม’ ในโครงการความร่วมมือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดินทางกับรถเมล์ไฟฟ้า ไทย สมายล์ บัส" ซึ่งได้ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก(ขบ.) , ธนาคารกรุงไทย และไทย สมายล์ บัส วันนี้ได้ยกระดับระบบชำระเงินบนรถเมล์ไฟฟ้าในเครือ TSB ให้สามารถรองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ครบถ้วน 100% ครอบคลุมทั้งหมด 124 เส้นทางทั่วกรุงเทพฯ-ปริมณฑล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
"TSB ขอขอบพระคุณกระทรวงคมนาคมที่เล็งเห็นถึงศักยภาพและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ หลังจากจบเฟสแรก ทีมงานของ TSB ได้เร่งดำเนินการติดตั้ง ทดสอบระบบรับชำระเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบนรถเมล์ไฟฟ้าทุกคันอย่างต่อเนื่อง จนสามารถขยายผลได้ครบ 124 เส้นทางทั่วกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ได้ก่อนกำนหนดที่เคยให้ไว้ในวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ซึ่งวันนี้รถทั้ง 2,350 คัน พร้อมเปิดให้พี่น้องประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถนำบัตรสวัสดิการฯ ไปใช้งานได้ 100% เรียบร้อยแล้ว" ซีอีโอ TSB กล่าว
สำหรับวิธีการใช้สิทธิบนรถเมล์ไฟฟ้า TSB ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ ขึ้นรถเมล์ไฟฟ้าคันสีน้ำเงิน แล้วแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ กับบัสโฮสเตส (พนักงานเก็บค่าโดยสารบนรถ) พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อชำระเงิน ด้วยอัตราค่าโดยสารคิดตามระยะทางจริง ในอัตราเพียง 15-20-25 บาทเท่านั้น
นอกจากนี้ TSB ยังเป็นผู้ให้บริการรถเมล์เพียงเจ้าเดียวที่เปิดให้ใช้สิทธิลดหย่อน 2 ต่อ ควบคู่กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แก่กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปควบคู่กัน ด้วยการปรับลดอัตราค่าโดยสารเหลือเพียง 11-14-18 บาท (ตามระยะทาง) เพื่อสนับสนุนสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้สูงวัยที่ควรได้รับ ให้สามารถเข้าถึงโอกาสการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมกัน