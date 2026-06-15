เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ร่วมจัดกิจกรรม“คนไทย คลองเปรมสายน้ำเดียวกัน”

‘อรรถพล’ ประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี “คนไทย คลองเปรมสายน้ำเดียวกัน” สืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการฟื้นฟูสายน้ำการพัฒนาชุมชน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบาย เป็นประธานจัดกิจกรรม คนไทย คลองเปรมสายน้ำเดียวกัน “เราบางกอก เมืองปทุมธานี กรุงศรีอยุธยา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 4 รอบ วันที่ 3 มิถุนายน 2569 ณ บริเวณชุมชนประชากร 3 ชุมชนร่มไทรงามพัฒนา และชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน เขตดอนเมือง
กิจกรรมภายในงานงานเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2569 สะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน เริ่มด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ จำนวน 98 รูป จาก 12 วัด ตลอดแนวคลองเปรมประชากร โดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ร่วมในขบวนเรือ สร้างปรากฏการณ์แห่งศรัทธาและความสามัคคีของประชาชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนขบวนเรือพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากนายเชาวลิต และนางอ่องจิต เมธยะประภาส บริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมและถวายสังฆทาน การปลูกต้นไม้จำนวน 4,949 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยได้รับการสนับสนุนต้นชะแมบทอง 500 ต้น พืชผักสวนครัว 2,000 ต้น ให้กับชุมชน จากมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ
การให้บริการประชาชนจากภาคีเครือข่ายกว่า 49 หน่วยงาน ครอบคลุมด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน การศึกษา และ ความปลอดภัย รวมถึงการมอบอุปกรณ์สาธารณประโยชน์แก่ชุมชน เช่น การมอบรถขยะไฟฟ้า จากบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ที่ออกแบบร่วมกับบริษัท ก.อุตสาหกรรม การมอบรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า จาก บริษัท เอไอออนเน็กซ์ จำกัด การออกบูธให้ความรู้ประชาชนของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนมาก สะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลองเปรมประชากรอย่างยั่งยืน
คลองเปรมประชากรไม่ใช่เพียงเส้นทางสัญจร แต่เป็น “สายน้ำแห่งชีวิต” ที่เชื่อมโยงผู้คนและชุมชนใน 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานครฯ ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมครั้งนี้ จึงเป็นเวทีสำคัญในการสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการฟื้นฟูสายน้ำการพัฒนาชุมชน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน