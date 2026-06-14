รฟท.พร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย แก่ประชาชนเดินทางร่วมถวายสักการะ 14–19 มิ.ย. 2569

รฟท.เตรียมพ่วงตู่โดยสารเพิ่ม-ให้จอดรถฟรี "หัวลำโพง,สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์" อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับประชาชนเดินทางร่วมถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัย 14–19 มิ.ย. 2569
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระบรมมหาราชวัง ระหว่างวันที่ 14–19 มิถุนายน 2569 นั้น
การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังในการรองรับการเดินทางของประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาค โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสูงสุด ให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และเพียงพอต่อความต้องการ
โดยมีมาตรการรองรับและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
1. เพิ่มความจุขบวนรถรองรับผู้โดยสาร : พ่วงตู้โดยสารเพิ่มขบวนละ 1–2 ตู้ในเส้นทางปกติ และพร้อมเสริมตู้โดยสารเพิ่มเติมในขบวนที่มีความต้องการหนาแน่นเป็นพิเศษ เพื่อรองรับประชาชนจากต่างจังหวัดที่เดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานค
2. บริการพื้นที่จอดรถฟรี : จัดให้มีบริการพื้นที่จอดรถฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ณ สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) และสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
3. เชื่อมต่อการเดินทางสู่พื้นที่จัดงาน : ประชาชนสามารถเชื่อมต่อการเดินทางด้วยรถ Shuttle Bus ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่อเดินทางไปยังพื้นที่จัดงาน โดยให้บริการระหว่างเวลา
07.00 – 19.00 น.
4. เสริมกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทาง : จัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ประจำสถานีและจุดบริการต่าง ๆ เพื่อคอยให้ข้อมูล แนะนำเส้นทาง อำนวยความสะดวกในการขึ้น-ลงขบวนรถ และดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดการเดินทางการเตรียมความพร้อมภายในสถานี
นอกจากนี้ รฟท. ยังได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีเพื่อรองรับปริมาณประชาชนที่คาดว่าจะเดินทางเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิ จุดประชาสัมพันธ์ พื้นที่พักคอย ห้องสุขา รวมถึงการดูแลและอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
ทั้งนี้ รฟท. ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และปริมาณผู้โดยสารอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อพร้อมปรับแผนการให้บริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางเข้าร่วมพิธีอันสำคัญยิ่งในครั้งนี้อย่างสมพระเกียรติ