เปิดเดินรถไฟสายเหนือ ปกติแล้ว หลังรฟท.ระดมกำลังเคลียร์ ดินสไลด์อุโมงค์ขุนตานเรียบร้อย

การรถไฟฯ เปิดเดินรถสายเหนือได้ตามปกติแล้ว หลังระดมกำลังเคลียร์ดินสไลด์บริเวณอุโมงค์ขุนตาน ออกหมดแล้ว ย้ำความปลอดภัยผู้โดยสารเป็นสำคัญ
วันที่ 14 มิถุนายน 2569 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รายงานความคืบหน้ากรณีฝนตกหนักในพื้นที่ระหว่างสถานีขุนตาน – สถานีแม่ตานน้อย จังหวัดลำพูน ส่งผลให้เกิดเหตุดินสไลด์บริเวณปากอุโมงค์ขุนตานด้านเหนือ เมื่อเวลา 17.18 น. ของวันที่ 14 มิถุนายน 2569 จนเป็นเหตุให้ต้องประกาศปิดทางชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ
ภายหลังได้รับแจ้งเหตุ นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาเข้าพื้นที่ดำเนินการนำดินที่กีดขวางออกจากทางรถไฟและตรวจสอบพื้นที่โดยรอบอย่างเร่งด่วน
ล่าสุด เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการเคลียร์ดินและสิ่งกีดขวางออกจากทางรถไฟได้เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ตรวจสอบสภาพทาง โครงสร้างทางรถไฟ และความมั่นคงของพื้นที่ในช่วงระหว่างสถานีขุนตาน – สถานีแม่ตานน้อย โดยไม่พบอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินรถ ส่งผลให้การรถไฟฯ สามารถเปิดทางและกลับมาเดินรถในเส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติแล้ว
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้ขบวนรถในเส้นทางสายเหนือบางขบวนมีความล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากการหยุดเดินรถชั่วคราว เพื่อดำเนินการแก้ไขและตรวจสอบความปลอดภัย ผู้โดยสารสามารถติดตามสถานะและตำแหน่งขบวนรถแบบเรียลไทม์ได้ที่ https://ttsview.railway.co.th/v3/ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการเดินทาง
การรถไฟฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ตลอดจนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การแก้ไขเหตุการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถกลับมาเปิดเดินรถได้ตามปกติภายในระยะเวลาอันสั้น