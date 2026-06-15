กระบี่ฮอต! 14 สายการบินปักหมุด Slot ฤดูหนาว 2 แอร์ไลน์ใหม่จาก “สแกนดิเนเวีย” เปิดบินตรง "ภัทรพงศ์" เร่งบูมสนามบินภูมิภาค หนุนท่องเที่ยวไทย

สนามบินกระบี่ฮอต 14 สายการบินปักหมุด Slot ฤดูหนาว 2569/2570 มี 2 สายการบินใหม่จาก “สแกนดิเนเวีย” เปิดบินตรง “ภัทรพงศ์” ดันนโยบาย Airport for Regional Development บูมสนามบินภูมิภาคดึง “กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง” หนุนเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวภูมิภาคไทย
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้เดินหน้าผลักดันนโยบาย Airport for Regional Development เพื่อยกระดับท่าอากาศยานให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระดับภูมิภาค เชื่อมโยงการขนส่งทางอากาศกับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม โดยกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ได้เข้าร่วมการประชุม IATA Slot Conference ครั้งที่ 158 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอศักยภาพและแผนพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ สุราษฎร์ธานี และท่าอากาศยานในสังกัด
โดยมีสายการบินให้ความสนใจและได้นัดหมายประชุมหารือกับ ทย. จำนวน 16 สายการบิน เพื่อขอจัดสรรเวลาหรือขอปรับเปลี่ยนเวลาเข้า-ออกท่าอากาศยานกระบี่ให้สอดคล้องกับการจัดเครือข่าย (Network) และการจัดตารางบิน (Rotation) ตามแผนของสายการบิน โดยมีสายการบินใหม่ที่ขอจัดสรรเวลามายังท่าอากาศยานกระบี่ จำนวน 2 สายการบิน ได้แก่ สายการบิน Finnair (สาธารณรัฐฟินแลนด์) เส้นทางเฮลซิงกิ-กระบี่ และสายการบิน Scandinavian (ประเทศสวีเดน) เส้นทางโคเปนเฮเกน-กระบี่
นอกจากนี้ ยังมีสายการบินที่ให้ความสนใจนัดหมายสอบถามข้อมูลท่าอากาศยานในสังกัด ทย. ได้แก่ สายการบิน Salam Air (รัฐสุลต่านโอมาน) สายการบิน low-cost ที่ให้บริการในภูมิภาคของตะวันออกกลาง มีอากาศยานแบบ A320 จำนวน 15 ลำ มีความสนใจที่จะทำการบินมายังท่าอากาศยานกระบี่ และสายการบิน Lucky Air (สาธารณรัฐประชาชนจีน) แจ้งแผนการเปิดทำการบินในเส้นทางคุนหมิง-อุดรธานี ในช่วงเดือนกันยายน 2569
นายภัทรพงศ์กล่าวว่า การที่สายการบิน Finnair และสายการบิน Scandinavian ขอรับจัดสรรเวลามายังท่าอากาศยานกระบี่ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการดึง “กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง” เข้าสู่จังหวัดกระบี่โดยตรง เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย (ฟินแลนด์ สวีเดน เดนมาร์ก) มักเดินทางท่องเที่ยวในระยะยาว และมีความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงสุขภาพ (Wellness) สะท้อนให้เห็นว่า "กระบี่" ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ในขณะที่ตลาดใหญ่อย่างอินเดียและตะวันออกกลางก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ในทุกมิติ และการที่ท่าอากาศยานกระบี่สามารถดึงดูดสายการบินระดับโลกให้มาเปิดเส้นทางบินใหม่ได้ ยืนยันถึง "ศักยภาพและความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน" ของท่าอากาศยานกระบี่ในเวทีโลก
ด้านนายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ อรุณภาคมงคล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ด้านวิชาการ) นายทัตพงศ์พรหม ยุธิษฐิระ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีสายการบินขอรับจัดสรรเวลาเข้า-ออกท่าอากาศยานกระบี่ในกำหนดการบินประจำฤดูหนาว 2569/2570 (ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2569-27 มีนาคม 2570) ทั้งสิ้น 14 สายการบิน เป็นเที่ยวบินประจำเส้นทางระหว่างประเทศ 10 สายการบิน รวม 98 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และเที่ยวบินเช่าเหมาลำเส้นทางระหว่างประเทศ 4 สายการบิน ซึ่งมีสายการบินใหม่ ได้แก่ สายการบิน Scandinavian เส้นทางโคเปนเฮเกน-กระบี่ และกลับ 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และสายการบิน Finnair เส้นทางเฮลซิงกิ-กระบี่ และกลับ 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ รวม 126 เที่ยวบินในฤดูกาลดังกล่าว
สำหรับการประชุมจัดสรรเวลาของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ครั้งที่ 158 (158th IATA Slot Conference) จัดขึ้นโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2569 ณ กรุงเทพมหานคร เป็นการประชุมระหว่างสายการบินกับผู้ประสานงานจัดสรรเวลาของสนามบินระดับ 2 และ 3 เพื่อให้สายการบินนำไปประกอบการวางแผนตารางบินในฤดูกาลถัดไป โดย ทย.ได้นำเสนอข้อมูลแผนพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี และท่าอากาศยานในสังกัดที่มีศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินเส้นทางระหว่างประเทศ เพื่อให้สายการบินนำข้อมูลไปพิจารณาในการจัดทำแผนการเปิดเส้นทางบินมายังท่าอากาศยานในสังกัดสำหรับฤดูกาลถัดไป