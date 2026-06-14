สยาม ทาคาชิมายะ ชวนสัมผัสจิตวิญญาณเดนิมญี่ปุ่น ในงาน ‘DENIM & CRAFT FEST’ ขนทัพยีนส์ Exclusive Japan Brand พร้อมดึงดีไซเนอร์แบรนด์ระดับตำนาน
บินตรงมอบประสบการ์ณสุดเอ็กซ์คลูซีฟพร้อมจัดเต็มโปรโมชั่นตลอดเดือนมิถุนายน 2569
สยาม ทาคาชิมายะ ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้แห่งเดียวในประเทศไทย ณ ไอคอนสยาม ชวนเหล่าคนรักยีนส์และแฟชั่นนิสต้ามาอัปเดตเทรนด์ในงาน “SIAM TAKASHIMAYA DENIM & CRAFT FEST” ภายใต้คอนเซ็ปต์สุดชิค “เท่กับยีนส์ได้ทุกวัน!” รวบรวมกางเกงยีนส์และสินค้าแฟชั่นเครื่องประดับจากแบรนด์ชั้นนำรวมกว่า 15 แบรนด์ นำทัพโดยเดนิมแบรนด์ระดับเอ็กซ์คลูซีฟส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่น Exclusive Japan Brand ที่มีจำหน่ายเฉพาะที่สยาม ทาคาชิมายะ เท่านั้น อย่าง Betty Smith, Red Card Tokyo และ Upper Hights ซึ่งโดดเด่นด้วยเสน่ห์การตัดเย็บอันประณีตตามแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ๆ พร้อมเสริมทัพความสนุกในการแต่งตัวด้วยแบรนด์ชั้นนำอีกมากมาย อาทิ Bonmax, Calvin Klein, Force A Better, GQ, Maison Maverick Presents, Mila Owen, Nilin, Noble Wear, Saad, Simple&Raw, Emotion และ Grandfather เพื่อร่วมเปิดประสบการณ์งานคราฟต์และการแต่งตัวในสไตล์ที่เป็นคุณ ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2569 ณ แผนกยีนส์ และแผนกบุรุษ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ
ภายในงาน คุณโซสุเกะ นิชิดะ ดีไซเนอร์จากแบรนด์ BETTY SMITH และ Jeans Curator ของพิพิธภัณฑ์ยีนส์ BETTY SMITH เมืองโคจิมะ ได้บินตรงมาให้คำแนะนำและมอบบริการสั่งตัดยีนส์และแจ็กเก็ตสุดพิเศษ CUSTOMIZED ORDER JEANS & JACKET เฉพาะรายบุคคล โดยมีผ้ายีนส์ให้เลือก กว่า 50 แบบ รวมถึงผ้า Lightweight สำหรับประเทศไทย มาให้เลือกสรรและคัสตอมในสไตล์ของตัวเอง พร้อมกันนี้ยังชวนเปิดประสบการณ์ครั้งสำคัญในโซนนิทรรศการ BETTY SMITH JEANS MUSEUM จัดแสดงยีนส์หายาก ส่งตรงจากพิพิธภัณฑ์ที่ญี่ปุ่นมาให้ชมอย่างใกล้ชิด อาทิ กางเกงยีนส์ขาม้ายุค 70 ซึ่งเป็นยีนส์ตัวแรกที่ผลิตขึ้นเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น, ยีนส์เฟด 20 ปี, ยีนส์เดนิมที่ทอด้วยดิ้นทองนิชิจิน และยีนส์เดนิมเพ้นส์ลายยูเซ็นด้วยมือ สะท้อนถึงเอกลักษณ์แห่งงานฝีมือที่ไม่ซ้ำใคร สามารถชมได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569
นอกจากนี้ ยังจับมือกับพันธมิตรอย่าง DENIM CULTURE CLUB คอมมูนิตี้คนรักกางเกงยีนส์ในประเทศไทย นำโดยคุณป้อง HAKU’S และ คุณเอก EAKKO กูรูผู้เชี่ยวชาญด้านดนิมที่มาร่วมพูดคุยอัปเดตเทรนด์ในหัวข้อ “DENIM TREND & LIFESTYLE” พร้อมชมแฟชั่นโชว์ “JAPAN JEANS MIX & MATCH SHOW” การบอกเรื่องราวของการเฟดยีนส์จากแบรนด์ SIMPLE & RAW และการแนะนำการเลือกเครื่องประดับจากหินธรรมชาติโดยแบรนด์ SAAD รวมถึงกิจกรรมเวิร์กชอปที่มีให้ร่วมสนุกตลอดทั้งเดือน ทั้ง RIVETING WORKSHOP BY BETTY SMITH ตกแต่งกระเป๋าด้วยการตอกหมุดคัสตอมในราคาเริ่มต้นเพียง 320 บาท พร้อมจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าสูงสุดถึง 50% สำหรับแบรนด์ที่ร่วมรายการ พร้อมมอบสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก สยาม ทาคาชิมายะ เมื่อช็อปสินค้าที่ร่วมรายการครบ 6,000 บาทขึ้นไป รับฟรีทันที E-Coupon มูลค่า 200 บาท และสำหรับลูกค้าที่ช็อปครบ 2,500 บาทขึ้นไป ยังสามารถมาร่วมสนุกกับกิจกรรมเพื่อรับของรางวัลพิเศษภายในงานได้อีกด้วย
มาร่วมสัมผัสเสน่ห์แห่งยีนส์ระดับ Exclusive Japan Brand และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมดีๆ ในงาน “SIAM TAKASHIMAYA DENIM & CRAFT FEST” ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2569 นี้ ที่แผนกยีนส์ และแผนกบุรุษ (เฉพาะแบรนด์ที่ร่วมรายการ) ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมล่วงหน้าได้ที่ โทร 02-011-7500 หรือทาง LINE: SIAM Takashimaya