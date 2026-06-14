"คมนาคม"ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ก.คมนาคมร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
กระทรวงคมนาคม ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยนำข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง และประชาชนเข้าร่วมอุปสมบทจำนวน 100 คน จัดพิธีปลงผม ในวันที่ 13 มิถุนายน 2569 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร และเข้าพิธีอุปสมบท ในวันที่ 14 มิถุนายน 2569 จากนั้นจะจำพรรษาเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติสมณธรรมตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เป็นเวลา 15 วัน ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2569
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระกรุณาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ในพิธีปลงผมแก่ผู้ขอบรรพชาอุปสมบท ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ของกระทรวงคมนาคม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และประชาชน จำนวน 100 คน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2569 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร โดยมีนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นางสาวรัชนีพร ธิติทรัพย์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมประกอบพิธีด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และร่วมถวายพระกุศล
สำหรับในวันที่ 14 มิถุนายน 2569 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ได้เป็นประธานประกอบพิธีบรรพชาสามเณรให้แก่นาคในโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ ณ วัดราชบพิธฯ ก่อนที่ สามเณรทั้งหมดออกเดินทางไปประกอบพิธีอุปสมบทตามวัดที่กำหนด จำนวน ๔ แห่ง ประกอบด้วย
1. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม มีสามเณรเข้าพิธีอุปสมบท จำนวน 12 รูป ในเวลา 13.00 น. โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายปัญญา ชูพานิช รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้แทนร่วมพิธี
2. วัดบุรณศิริมาตยาราม มีสามเณรเข้าพิธีอุปสมบท จำนวน 28 รูป เวลา 13.00 น. โดยมี นายพิฆเนศ ต๊ะปวง หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้แทนร่วมพิธี
3. วัดเทพศิรินทราวาส มีสามเณรเข้าพิธีอุปสมบท จำนวน 30 รูป ในเวลา 13.30 น. โดยมี นายนพพร บุญแก้ว รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้แทนร่วมพิธี
4. วัดบวรนิเวศวิหาร มีสามเณรเข้าพิธีอุปสมบท จำนวน 30 รูป ในเวลา 14.30 น. โดยมี นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวรัชนีพร ธิติทรัพย์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้แทนร่วมพิธี
โครงการบรรพชาอุปสมบทฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเพื่อให้ผู้อุปสมบทได้ศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติสมณธรรมตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา สามารถนำมาใช้เป็นหลักประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป