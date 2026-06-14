“ไทย โคโคนัท” เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ผ่านโครงการ “CONOVATIVE AWARD 2026”

บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) (COCOCO) จัดกิจกรรม “โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ครั้งที่ 6 “CONOVATIVE AWARD 2026 by Thai Coconut Public Company Limited” เพื่อเฟ้นหาสุดยอดอาหารนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ภายใต้หัวข้อ Nutraceutical Foods and Beverages ซึ่งมีนิสิต-นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ดร.วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) ระบุว่า โครงการ CONOVATIVE AWARD จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 6 เพื่อต้องการส่งเสริมให้นิสิต-นักศึกษาไทย นำความรู้จากห้องเรียนมาใช้งานจริงด้วยการผลิตนวัตกรรมอาหารที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อน ผ่านคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารในสาขาต่าง ๆ เพื่อให้นิสิต-นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์จากผู้ผลิตสินค้าตัวจริงในตลาดอุตสาหกรรมไทยและต่างประเทศไทย
“บริษัทฯ เราอยากจะส่งเสริมให้น้อง ๆ ในแต่ละมหาวิทยาลัย ได้ออกไอเดีย ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพราะเรามองเห็นว่านักศึกษาไทยคนไทยเราไม่แพ้ชาติใดในโลก ผมยืนยันได้เพราะว่าจากการเดินทางไปศึกษาดูงานจากหลายหลายประเทศ เราพบว่า ไอเดียของนักศึกษาไทยค่อนข้างดี และนำไปต่อยอดในอุตสาหกรรมระดับสากลได้” ดร.วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว กล่าว
สำหรับ CONOVATIVE AWARD 2026 (ครั้งที่6) แข่งขันภายใต้หัวข้อ Nutraceutical Foods and Beverage หรือ อาหารและเครื่องดื่มเชิงโภชนเภสัช คือ ผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานระหว่าง “โภชนาการ” และ “เภสัชกรรม” เป็นอาหารหรือเครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ มีสรรพคุณช่วยส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และบรรเทาอาการเจ็บป่วยโดยไม่จัดเป็นยาแผนปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันประชาชนกำลังมองหาอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น โดยคาดการณ์ว่าอาหารเพื่อสุขภาพจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งปีนี้มีนิสิต-นักศึกษาเข้าร่วมมากถึง 59 ทีม จาก 19 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย โดยมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รองชิงชนะเลิศทั้งหมด 11 ทีม เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 470,000 บาท ดังนี้
1. ทีม Nutra-Creatorsมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ทีม Mangi มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ทีม YOMURT มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ทีม DivaDevour มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ทีม Nutri Nerds มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. ทีม Noir Nutrition มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. ทีม KU DINO Team มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. ทีม Sailormune มหาวิทยาลัยมหิดล
9. ทีม Balancever มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10. ทีม Time outมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ทีมราหูอมใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์