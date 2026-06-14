“ สิริพงศ์”คุย”แอปฯเรียกรถ 8 ราย ขีดเส้น 30 ก.ย. 69 คนขับต้องมีใบขับขี่สาธารณะทุกคน น้ำความปลอดภัย และราคาเป็นธรรมทุกฝ่าย

ลุยยกระดับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน!”สิริพงศ์” มอบ 5 มาตรการ ย้ำแอปฯปิดรับผู้ขับรถรายใหม่ที่ยังไม่มีใบขับขี่รถสาธารณะเข้าสู่ระบบ ฝ่าฝืนจะดำเนินการระงับการให้บริการทันที ขีดเส้น 30 ก.ย. 69 คนขับทุกคนต้องมีใบขับขี่สาธารณะ พร้อมสร้างมาตรฐานความปลอดภัย และราคาเป็นธรรมทุกฝ่าย ทั้งผู้ใช้บริการ ผู้ขับรถ และผู้ให้บริการ
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการประชุมการกำหนดมาตรการยกระดับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน โดยมีนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก และผู้ให้บริการแอปพลิเคชันทั้ง 8 ราย ได้แก่ Grab, Bolt, InDrive, TADA, MAXIM, LINE MAN, Lalamove และ FINGOGO เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 กรมการขนส่งทางบก
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม มีนโยบายยกระดับระบบการขนส่งทางสาธารณะทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัย และสร้างความเป็นธรรมทั้งประชาชนผู้ใช้บริการ ผู้ขับรถรับจ้าง และผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน โดยได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน 5 ด้าน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
มาตรการที่ 1 ผู้ขับรถได้มาตรฐาน ผู้ขับรถในระบบทุกคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ โดยแอปพลิเคชันต้องปิดรับผู้ขับรถรายใหม่ที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะเข้าสู่ระบบ พร้อมทั้งงดจ่ายงานให้กับผู้ขับรถรายที่ยังไม่มีใบอนุญาต ซึ่งหากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินการระงับการให้บริการทันที สำหรับผู้ขับรถเดิมที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ จะต้องเร่งดำเนินการให้ถูกต้องภายในวันที่ 30 กันยายน 2569 หากพ้นกำหนดแอปพลิเคชันจะต้องระงับบัญชีการใช้งานทันที ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้ผู้ขับรถที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ สามารถมาดำเนินการเพิ่มเติมในวันเสาร์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคให้กับผู้ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพได้อย่างรวดเร็วขึ้น
มาตรการที่ 2 ประกันความปลอดภัยทุกการเดินทาง ทุกทริปการเดินทางจะต้องมีประกันภัยคุ้มครองทั้งผู้โดยสารและผู้ขับรถ เพื่อสร้างความมั่นใจในบริการ สนับสนุนให้มีการติดตั้งกล้อง CCTV ส่องด้านหน้ารถและภายในรถ เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
มาตรการที่ 3 โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันต้องส่งบัญชีข้อมูลผู้ขับรถและรถในระบบให้กรมการขนส่งทางบกรวมทั้งต้องเปิดช่องทางให้ภาครัฐตรวจสอบสถานะข้อมูลคนและรถได้ตลอดเวลา (Real-time) กรณีเกิดเหตุหรือพบการกระทำความผิด ต้องตรวจสอบและแจ้งข้อมูลให้กรมการขนส่งทางบกทราบ
มาตรการที่ 4 ค่าธรรมเนียม (GP) เป็นธรรม สำหรับรถยนต์รับจ้าง (รย.18) กำหนดเพดานค่า GP ต้องไม่เกิน 25% สำหรับรถแท็กซี่มิเตอร์เก็บได้เฉพาะค่าเรียกรถ 20 บาท ห้ามเก็บค่า GP และแอปพลิเคชันต้องแสดงรถแท็กซี่เป็นลำดับแรกเมื่อผู้โดยสารเลือกรถ สำหรับรถจักรยานยนต์รับจ้าง ต้องกำหนดอัตราที่เหมาะสม สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และไม่เอาเปรียบผู้ขับรถ
มาตรการที่ 5 พิจารณาและทบทวนข้อกฎหมาย เร่งพิจารณาและทบทวนข้อกฎหมายรองรับการนำรถเข้าระบบเพื่อให้ทำได้จริงและยั่งยืนพิจารณาร่างกฎกระทรวงเปิดให้นิติบุคคลสามารถนำรถมาจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ และขยายความจุกระบอกสูบของรถจักรยานยนต์สาธารณะ จากเดิมไม่เกิน 125 cc เป็นไม่เกิน 250 cc เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ให้บริการ
นายสิริพงศ์กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องของกระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบก เพื่อนำไปสู่การยกระดับการกำกับดูแลที่เข้มข้น ชัดเจน และเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันทั้ง 8 ราย เข้ามามีบทบาทเป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลผู้ขับรถในระบบของตน ภายใต้กรอบมาตรการ 5 ด้าน เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของผู้โดยสาร ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและเท่าเทียม รวมทั้งผลักดันให้รถที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันจะนำไปสู่ระบบการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่มีมาตรฐาน โปร่งใส เป็นธรรม และยั่งยืน
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งกับแอปพลิเคชันและผู้ขับรถ ทั้งนี้ หากพบว่าแอปพลิเคชันใดฝ่าฝืนจะมีการดำเนินการลงโทษอย่างเด็ดขาด ถึงขั้นอาจเพิกถอนหนังสือรับรอง
นอกจากนี้ กรมฯ พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชน เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการ “เฉพาะวันเสาร์” ทั้งกรณีทำใหม่หรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ เริ่มวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569 ถึงวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2569 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 รองรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถสาธารณะทุกประเภท
รวมทั้ง พร้อมส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ รย.18 อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนให้มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด