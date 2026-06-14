"กรมเจ้าท่า”น้อมถวายพระกุศลิ ร่วมพิธีปลงผมนาคและบรรพชาอุปสมบทถวายแด่ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา”

กรมเจ้าท่า “น้อมถวายพระกุศล” ร่วมพิธีปลงผมนาคและบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ ถวายแด่ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา”
วันที่ 13 มิถุนายน 2569 นายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า มอบหมายให้ นายทรงกลด ดวงหาคลัง ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.พริษฐ์วงศ์ เจียมสุชน หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า และ นักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 10 นาย เข้าร่วมพิธีปลงผมนาค โครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
พิธีดังกล่าวฯ ได้รับเมตตาจาก สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความศรัทธาและความพร้อมเพรียงของผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานต่าง ๆ
สำหรับกรมเจ้าท่า มีบุคลากรเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทในโครงการดังกล่าวจำนวน 5 คน เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและถวายพระกุศลแด่พระองค์ท่าน นอกจากนี้ กรมเจ้าท่ายังได้มอบหมายให้นักเรียนจากศูนย์พาณิชย์นาวีเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบุคลากรกรมเจ้าท่า ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง