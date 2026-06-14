ขบ.ยกระดับตรวจเข้มระบบไฟฟ้า-แบตเตอรี่”รถโดยสาร-บรรทุก”ป้องกันเกิดอุบัติเหตุแล้วไฟไหม้ตัวรถ

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับการตรวจสภาพรถโดยสาร-บรรทุก ตรวจเข้มระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ เพื่อป้องกันเกิดไฟฟ้าลัดวงจร หลังพบเกิดอุบัติเหตุแล้วไฟไหม้ตัวรถบ่อย ทำให้สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก
นายฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ และโฆษกกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า จากกรณีรถโดยสารและรถบรรทุกขนส่งสินค้าเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้บ่อยครั้ง สร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก โดยการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะดังกล่าว สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากระบบไฟฟ้าลัดวงจรที่มีต้นเหตุจาก แบตเตอรี่ สายไฟ และจุดเชื่อมต่อสายไฟเสื่อมสภาพ หรือมีการติดตั้งที่ไม่ปลอดภัย กระทรวงคมนาคม โดยนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีนโยบายสำคัญในการยกระดับความปลอดภัยของตัวรถโดยสารและรถบรรทุก ซึ่งกรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานในสังกัดฯ และเป็นหน่วยหลักได้ดำเนินการตรวจสภาพรถให้ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการตรวจสภาพรถของพนักงานตรวจสภาพตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ กรมฯได้ยกระดับความเข้มข้นในการตรวจสภาพรถมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการตรวจระบบไฟฟ้า (แบตเตอรี่ สายไฟ และจุดเชื่อมต่อสายไฟ ฯลฯ) อย่างเข้มงวดเพื่อเป็นการป้องกันการลัดวงจรของระบบไฟฟ้าอันเป็นสาเหตุการเกิดไฟไหม้ ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้สั่งการและซักซ้อมสำนักงานขนส่งทั่วประเทศให้ดำเนินมาตรการการตรวจสอบระบบไฟฟ้ารถ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ดังนี้
1. แบตเตอรี่ ต้องติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรงกับตัวรถและอยู่ในตำแหน่งที่อากาศถ่ายเทสะดวกและมีวัสดุที่เป็นฉนวนครอบหรือหุ้มขั้วแบตเตอรี่เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ทั้งนี้ ตำแหน่งที่ติดตั้งแบตเตอรี่ต้องไม่อยู่ในห้องผู้ขับรถและห้องผู้โดยสาร
2. วงจรไฟฟ้า ต้องมีฟิวส์หรืออุปกรณ์ตัดวงจร (Circuit Breaker) ที่เหมาะสม (ยกเว้นวงจรที่ใช้กับระบบเครื่องยนต์และสายกราวน์)
3. สายไฟ ต้องมีฉนวนหุ้มและถูกป้องกันอย่างเหมาะสม ไม่เปลือย ไม่ชำรุดฉีกขาด และขนาดของสายไฟต้องเหมาะสมกับการส่งกระแสไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย
4. การติดตั้งสายไฟ ต้องยึดแน่นมั่นคง "ห้าม" สัมผัสกับท่อเชื้อเพลิงหรือส่วนประกอบระบบไอเสีย และต้องไม่อยู่ในตำแหน่งที่เสี่ยงให้เกิดอันตราย เช่น ห้อยสัมผัสพื้น หรือเสี่ยงต่อการเสียดสี
5. จุดเชื่อมต่อสายไฟ ต้องมีสภาพเรียบร้อยและแน่นหนา ไม่หลวม และไม่เสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟ
6. กรณีที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม เช่น พัดลม, กาต้มน้ำ, โทรทัศน์ต้องมีการติดตั้งสวิตช์เพิ่มเติมสำหรับเปิดปิดกระแสไฟฟ้าเข้าอุปกรณ์ดังกล่าวและระบบไฟฟ้าของอุปกรณ์ดังกล่าวต้องได้มาตรฐานความปลอดภัยตามรายการข้างต้นทั้งหมด
กรมการขนส่งทางบก เชื่อมั่นว่าการดำเนินการตรวจสภาพรถที่ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกจะช่วยให้รถโดยสารและรถบรรทุกมีความปลอดภัยและมีความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน นอกจากความพร้อมของตัวรถและระบบไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยแล้ว กรมฯยังขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการและผู้ขับรถให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยและกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืน