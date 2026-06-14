รฟม. เตรียมพร้อมรถไฟฟ้า MRT 4 สาย บริการประชาชนเดินทางถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

รฟม. เตรียมพร้อมรถไฟฟ้า MRT 4 สาย ให้บริการประชาชนเดินทางถวายสักการะพระศพ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” จัดรถบริการฟรี เชื่อมMRT สายสีน้ำเงิน สถานีท่าพระ - สนามหลวง ,สถานีสนามไชย - สนามหลวง
กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครทั้ง 4 สาย ได้แก่ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (MRT สายสีเหลือง) และ รถไฟฟ้ามหานครสาย วิวัฒน์นคร (MRT สายสีชมพู) ได้เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนที่จะเข้าร่วมถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครและ ขสมก. ในครั้งนี้จัดขึ้นในลักษณะเช่นเดียวกับการถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดย ขสมก. จัดรถบริการรับ - ส่ง ฟรี ระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ไปยังสนามหลวงข ดังนี้
1. สถานีท่าพระ - สนามหลวง ทางออกที่ 1
2. สถานีสนามไชย - สนามหลวง ทางออกที่ 1
พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้ผู้รับสัมปทานให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชน อาทิ การจัดเจ้าหน้าที่ประจำสถานีเพิ่มเติม การติดตั้งป้ายแนะนำและประกาศเสียง (PA) ให้ข้อมูลจุดเชื่อมต่อการเดินทางอย่างชัดเจน จัดเตรียมพร้อมระบบจัดเก็บค่าโดยสารและการระบายผู้โดยสาร จัดขบวนรถเสริมพิเศษพร้อมให้บริการ เป็นต้น รวมถึงจัดวางอัตรากำลังพนักงานรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย รฟม. โดยเพิ่มความเข้มงวดและความถี่ในการตรวจตรา เฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า อาคารและลานจอดแล้วจร
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถนำรถยนต์มาจอดที่อาคารและลานจอดรถของ รฟม. เพื่อเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 4 สาย ได้ดังนี้
• รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ประกอบด้วย อาคารจอดแล้วจร 4 แห่ง ที่สถานีคลองบางไผ่ สถานีสามแยกบางใหญ่ สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ และสถานีแยกนนทบุรี 1
• รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ประกอบด้วย อาคารจอดแล้วจร 4 แห่ง ที่สถานีลาดพร้าว สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และ สถานีหลักสอง (2 อาคาร) และลานจอดแล้วจร 8 แห่ง ที่สถานีกำแพงเพชร สถานีรัชดาภิเษก สถานีห้วยขวาง สถานีพระราม 9 สถานีเพชรบุรี สถานีสุขุมวิท สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสถานีสามย่าน
• รถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง อาคารจอดแล้วจร จำนวน 1 แห่ง ที่สถานีศรีเอี่ยม
• รถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู อาคารจอดแล้วจร จำนวน 1 แห่ง ที่สถานีมีนบุรี
นอกจากนี้ รฟม. ยังได้สั่งการให้ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) จัดเตรียมและดูแลสภาพพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการจราจร เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อการเดินทางของประชาชนที่มาร่วมงาน