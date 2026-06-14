“แอลจี” จัดทัพโซลูชั่นสื่อบันเทิง รับฟุตบอลโลกดันทีวีจอใหญ่พุ่ง

ผู้จัดการรายวัน 360- ตลาดทีวีกลับมาคึกคักอีกครั้งรับบอลโลก คาดกลับมาโต 5% แตะ 21,000 ล้านบาท “แอลจี” บุกหนัก ตีโจทย์ทำตลาดใหม่ จากทีวีสู่สินค้าไลฟ์สไตล์ นำเสนอเป็นโซลูชันด้านสื่อและความบันเทิงยุคใหม่ มาพร้อมคอนเซปต์ “One Home Endless Vibes” ยกระดับประสบการณ์ความบันเทิง ภายในบ้านด้วยนวัตกรรม AI มั่นใจปีนี้รายได้กลุ่มทีวีโต 10% แตะ 5,000 ล้านบาท
นายอำนาจ สิงหจันทร์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัทแอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ตลาดทีวีติดลบต่อเนื่อง โดยในปี 2568 ที่ผ่านมา ติดลบ 5.2% หรือมีมูลค่ารวมที่ 20,200 ล้านบาท แต่ในปี 2569 นี้ คาดว่าตลาดทีวีจะกลับมาโต 5% คิดเป็นมูลค่า 21,000 ล้านบาท มาจาก 4 ปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นการเติบโต คือ 1. เทศกาลเชียร์การแข่งขันฟุตบอลระดับโลก 2. เทรนด์หน้าจอขนาดใหญ่ในราคาที่จับต้องได้ 3. คอนเทนต์สตรีมมิ่งที่มีความละเอียด 4K และระบบภาพและเสียงแบบโรงภาพยนตร์ 4. ทีวีที่รองรับ AI ที่ทำให้ผู้ใช้งานสะดวกมากขึ้น
ทั้งนี้เมื่อเจาะลึกเฉพาะกลุ่มตลาด OLED TV พบว่า 3 ปีที่ผ่านมาเติบโตต่อเนื่อง จากปี 2566 เติบโต 14.1% คิดเป็นมูลค่า 1,080 ล้านบาท มาถึงปี 2568 มีมูลค่าเพิ่มเป็น 1,292 ล้านบาท โตขึ้น 9.4% จากปี 2567 และในปี 2569 นี้ คาดการณ์ว่า จะเติบโตได้ถึง 20.0% หรือมีมูลค่า 1,550 ล้านบาท ซึ่งตลอด 13 ปีที่ผ่านมา แอลจีเป็นผู้นำในตลาดนี้ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดถึง 58%
อย่างไรก็ตามเมื่อมองภาพรวมของกลุ่มตลาดทีวีจอใหญ่ขนาด 75 นิ้วขึ้นไปนั้น พบว่ามีอัตราการเติบโตตลอด 3 ปีที่ผ่านมา จากปี 2566 มีมูลค่า 2,607 ล้านบาท ในปี 2568 เพิ่มเป็น 3,093 ล้านบาท เติบโต 2.1% จากปี 2567 และในปี 2569 นี้ คาดการณ์ว่าจะเติบโต 15% คิดเป็นมูลค่า 3,905 ล้านบาท โดยแอลจีมีแชร์อยู่ 22% ในส่วนของแอลจีปีนี้ตั้งเป้ายอดขายทีวีจะเติบโตถึง 10% คิดเป็นมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30% ของรายได้รวมแอลจี
โดยปีนี้จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ทีวีสู่สินค้าไลฟ์สไตล์ ชูเป็นธุรกิจโซลูชันด้านสื่อและความบันเทิงยุคใหม่ มาพร้อมคอนเซปต์ “One Home Endless Vibes” ยกระดับประสบการณ์ความบันเทิง ภายในบ้านด้วยนวัตกรรม AI ล่าสุดงาน “집들이 by LG ทุกก้าวของการใช้ชีวิตในบ้าน เริ่มต้นกับแอลจี” ป๊อปอัพสุดเอ็กซ์คลูซีฟสไตล์เกาหลีครั้งแรกในไทย พร้อมนำเสนอโซลูชันด้านสื่อและความบันเทิงมากมาย ได้แก่
1.กลุ่มทีวีระดับพรีเมียม เปิดตัว LG OLED evo AI W6 รุ่น OLED77W6 ทีวี OLED รุ่นใหม่ล่าสุด ดีไซน์ Wallpaper TV โดดเด่นด้วยความบางเฉียบระดับ 9 มม. พร้อมการเชื่อมต่อแบบ Wireless ถ่ายทอดภาพระดับ 4K OLED ด้วยสีดำที่ลึก คมชัด และสีสันสมจริง ผสานเทคโนโลยี AI Picture Pro และ AI Sound Pro เพื่อยกระดับประสบการณ์ความบันเทิงภายในบ้านอย่างเหนือระดับ และ LG Micro RGB evo AI รุ่น 100MRGB96BS ทีวีเรือธงขนาด 100 นิ้ว มาพร้อมเทคโนโลยี Micro RGB ที่มอบสีสันคมชัดและแม่นยำ รองรับ Dolby Vision และ Dolby Atmos เพื่อสร้างประสบการณ์ภาพและเสียงระดับโรงภาพยนตร์ พร้อมฟีเจอร์ AI อัจฉริยะและการสั่งงานด้วยเสียง
2.กลุ่มจอไลฟ์สไตล์ นำเสนอ LG StanbyME 2 จอไร้สายอัจฉริยะ มาพร้อมหน้าจอสัมผัสความละเอียดสูง แบตเตอรี่ในตัว และดีไซน์แบบพกพาที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก รองรับการใช้งานทั้งการรับชมคอนเทนต์ และการใช้งานภายในบ้านได้อย่างยืดหยุ่น พร้อมด้วย Smart Monitor Swing รุ่น 32U889SA-W มาพร้อมหน้าจอขนาด 32 นิ้ว ความละเอียด 4K รองรับการปรับองศา และปรับระดับหน้าจอได้อย่างอิสระ พร้อมฟีเจอร์สมาร์ททีวีและการเชื่อมต่ออัจฉริยะที่ช่วยตอบโจทย์ทั้งการทำงานและความบันเทิงในเครื่องเดียว
3.กลุ่มจอเกมมิ่ง เอาใจสายเกมเมอร์ด้วย LG UltraGear™ OLED GX9 รุ่น 45GX950A จอเกมมิ่ง OLED ระดับพรีเมียม ภายใต้เทคโนโลยี OLED 5K2K แบบโค้งขนาด 45 นิ้ว รุ่นแรกและใหญ่ที่สุดในโลก ที่มอบทั้งภาพคมชัด สีสันแม่นยำ และอัตรารีเฟรชระดับสูง เพื่อการเล่นเกมที่ลื่นไหลและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ผสานดีไซน์โค้งและเทคโนโลยี AI เพื่อยกระดับประสบการณ์การเล่นเกม พร้อมเผยไลน์อัป LG UltraGear evo AI Monitor 39GX950B-B ขนาด 39 นิ้ว รุ่นใหม่ล่าสุด เพื่อขยายประสบการณ์เกมมิ่ง OLED ระดับพรีเมียมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้ครอบคลุมผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น
4.กลุ่มเครื่องเสียง นำเสนอ LG xboom AI Stage 501 และ LG Home Theater Soundbar S95TR พลังเสียงคุณภาพสูง ทั้งลำโพงไลฟ์สไตล์และซาวด์บาร์ที่รองรับ Dolby Atmos เพื่อสร้างประสบการณ์เสียงระดับโรงภาพยนตร์ภายในบ้าน
“การเปิดตัวไลน์อัปผลิตภัณฑ์ใหม่ในครั้งนี้ สะท้อนทิศทางของธุรกิจโซลูชันด้านสื่อและความบันเทิงยุคใหม่จากแอลจี ที่ไม่ได้มุ่งตอบโจทย์เพียงการรับชมคอนเทนต์อีกต่อไป แต่คือการสร้างประสบการณ์ภายในบ้านที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ ความชื่นชอบ และรูปแบบการใช้งานของแต่ละบุคคลได้อย่างเฉพาะตัว (Optimized for Every Me) ผ่านการผสานเทคโนโลยี AI จอภาพ และเครื่องเสียงอัจฉริยะเข้าไว้ในระบบนิเวศเดียวกัน เพื่อเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นพื้นที่ที่พร้อมรองรับทั้งความบันเทิง การทำงาน และการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ในทุกมิติอย่างแท้จริง”
พิเศษในเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อต้อนรับมหกรรมเชียร์ฟุตบอลระดับโลกกับข้อเสนอจากแอลจี ให้ผู้บริโภคเป็นเจ้าของนวัตกรรมภาพและเสียงระดับโลกได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยโปรโมชันส่วนลดทีวีสูงสุด 50% และซื้อชิ้นที่ 2 ลด Soundbar สูงสุด 40% ผ่าน LG.com ตั้งแต่วันที่ 1 -30 มิถุนายน 2569
ขณะที่กลยุทธ์ทางการตลาดในปี 2569 นี้ จะเน้นใน 6 ข้อ คือ 1.ทำแคมเปญส่งเสริมการขายช่วงมหกรรมเชียร์ฟุตบอลระดับโลกทั้งหน้าร้านและออนไลน์, 2.สร้าง Awareness และ Engagement โดยเน้นสื่อ Digital และ Influencer, 3.ทำวีดีโอรีวิวสินค้าแบบหลากหลายทั้งแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆและแนวไลฟ์สไตล์, 4.ปรับคอนเทนต์และรูปแบบสื่อให้เหมาะกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย, 5.เพิ่มการดิสเพลย์สินค้าทีวี Big screen ขนาด 75 นิ้วขึ้นไปที่หน้าร้านทั้ง Modern trade และ Dealer และ 6.เน้นการสาธิต AI โดยมีผู้เชี่ยวชาญแนะนำสินค้าให้ลูกค้าได้ทดลองใช้งานจริง