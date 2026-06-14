LINE MAN กวาด46,000 ร้านทั่วไทย ลงทะเบียนไทยช่วยไทย พลัส (60/40)

LINE MAN แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีอันดับ 1 ของไทย ขึ้นแท่นอันดับ 1 ฟู้ดเดลิเวอรีในโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) มีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมผ่าน LINE MAN แล้วกว่า 46,533 ร้านค้า จำนวน 46,566 สาขา (ข้อมูลตั้งแต่เริ่มเปิดลงทะเบียน วันที่ 10 มิ.ย. ถึงข้อมูลล่าสุด 11 มิ.ย. เวลา 13.00 น.) สะท้อนการตอบรับที่แข็งแกร่งจากผู้ประกอบการทั่วประเทศที่เลือก LINE MAN โดยถือเป็นการตอกย้ำจุดแข็งของ LINE MAN ที่สามารถรักษาอันดับ 1 ตั้งแต่โครงการคนละครึ่ง, คนละครึ่ง พลัส, สู่โครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40)
ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการทั่วประเทศที่เลือก LINE MAN เป็นพาร์ทเนอร์สำคัญในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) เพื่อขยายฐานลูกค้า เพิ่มยอดขาย และเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว
นอกจากนี้ LINE MAN เตรียมมอบสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ใช้สิทธิในโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) ทั้งส่วนลดค่าอาหาร สิทธิส่งฟรี และคูปองส่วนลดสำหรับการสั่งอาหารผ่านแอป เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของผู้บริโภค พร้อมกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ และสร้างโอกาสทางรายได้ให้กับร้านอาหารและไรเดอร์ทั่วประเทศ โดยประชาชนทั่วไปสามารถเริ่มใช้สิทธิผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป ผ่านแอป LINE MAN เพื่อเข้าถึงร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตไปพร้อมกัน