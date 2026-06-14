“ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล” ซีอีโอใหม่เซ็นทรัลพัฒนา ต่อยอดการพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้วยประสบการณ์และบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของเซ็นทรัลพัฒนามาตลอดหลายทศวรรษ ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) พร้อมนำองค์กรก้าวสู่อนาคตของการเติบโตอย่างยั่งยืน การสร้างเมืองและ Ecosystem แห่งอนาคต ด้วยประสบการณ์การเป็น ‘นักพัฒนา’ ของครอบครัวจิราธิวัฒน์ที่เป็นส่วนสำคัญในการบุกเบิกและสร้างย่านสำคัญของเมืองมาอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้การนำของชนวัฒน์ เซ็นทรัลพัฒนาจะต่อยอดการเติบโตบนรากฐานที่บริษัทสั่งสมมากว่า 45 ปี ทั้งความเข้าใจผู้บริโภค ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ และเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่ง โดยมุ่งยกระดับบทบาทของเซ็นทรัลพัฒนาให้เป็นพลังสำคัญในการเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจเข้ากับคุณภาพชีวิตของผู้คน พร้อมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ สังคม และเมืองของประเทศไทยในระยะยาว
“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้นำพาองค์กรสานต่อพันธกิจเพื่อความยั่งยืน และร่วมสร้างก้าวต่อไปของเซ็นทรัลพัฒนาไปพร้อมกับทีมงานและพันธมิตรทุกภาคส่วน” ชนวัฒน์กล่าว “เรามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนคือ Imagining better futures for all เพราะเราเชื่อว่าการพัฒนาที่ดีต้องช่วยสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับธุรกิจ ผู้คน เมือง และประเทศ พร้อมผลักดันศักยภาพของประเทศไทยสู่เวทีโลก”
ผู้นำที่ช่วยพัฒนาเมือง
ชนวัฒน์ เติบโตมากับเซ็นทรัลพัฒนาและกลุ่มเซ็นทรัลมากว่า 20 ปี มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงการแลนด์มาร์กและขับเคลื่อนกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในผลงานสำคัญคือการพลิกโฉมเซ็นทรัลเวิลด์สู่การเป็นแลนด์มาร์กระดับโลกใจกลางกรุงเทพฯ และหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์ที่สำคัญที่สุดของประเทศ
นอกจากนี้ ยังเป็นผู้นำในการพัฒนาโครงการที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ไทย อาทิ เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ ศูนย์การค้าแบบ Semi-outdoor แห่งแรกของไทย รวมถึงโครงการด้านความยั่งยืนอย่าง เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ และเซ็นทรัล กระบี่ ซึ่งทั้งสองโครงการได้พาบริษัทฯ คว้ารางวัล Eco-Friendly Mall of the Year จากเวที Retail Asia Awards 2 ปีซ้อน
ล่าสุด โครงการเซ็นทรัล พาร์ค ได้รับรางวัล New Mall of the Year จาก Retail Asia Awards 2026 ขณะที่หลายโครงการภายใต้การนำของชนวัฒน์ยังได้รับการยอมรับจากเวทีระดับโลก อาทิ World Architecture Festival, MIPIM Asia และ International Council of Shopping Centers สะท้อนศักยภาพของเซ็นทรัลพัฒนาในการยกระดับอสังหาริมทรัพย์ไทยสู่มาตรฐานระดับสากล
สร้าง Ecosystem ที่แข็งแกร่ง เพื่อการเติบโตร่วมกัน
ทิศทางสำคัญของเซ็นทรัลพัฒนาในยุคใหม่ คือการยกระดับบทบาทจากผู้พัฒนาโครงการสู่การเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงผู้คน ธุรกิจ พันธมิตร และเมืองเข้าด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง เพื่อสร้างโอกาสและการเติบโตในระยะยาว
“สิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุดคือ เครือข่ายของผู้คนและพันธมิตรที่เติบโตมาด้วยกัน ทั้งลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน และชุมชน” ชนวัฒน์กล่าว
“บทบาทของเซ็นทรัลพัฒนาคือการทำให้ Ecosystem นี้แข็งแกร่งขึ้นและสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้ทุกภาคส่วนเติบโตและประสบความสำเร็จไปด้วยกันอย่างยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อน AI & Digital Transformation ยกระดับประสบการณ์ไร้รอยต่อให้กับลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทั้งภายในองค์กร และกับผู้เช่ารวมถึงพันธมิตรทั่วทั้ง Ecosystem เพื่อเป็นองค์กรแห่งอนาคต”
เดินหน้าอนาคตของเมืองไทย
เซ็นทรัลพัฒนายังคงเดินหน้าแผนการลงทุนระยะยาว 5 ปี มูลค่า 110,000 ล้านบาท (ปี 2569-2573) เพื่อพัฒนาโครงการสำคัญที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของเมืองและเศรษฐกิจไทย อาทิ โครงการต้นแบบเมืองแห่งอนาคตบนพื้นที่กว่า 750 ไร่ย่านรังสิต ซึ่งเป็นเมกะโปรเจ็กต์ที่ใหญ่ที่สุดของเซ็นทรัลพัฒนาและกลุ่มเซ็นทรัล ขณะเดียวกัน โครงการ Central GR9 จะช่วยผลักดันพระราม 9 สู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ของกรุงเทพฯ ขณะที่ The Central District จะเชื่อมลาดพร้าว–พหลโยธินสู่การเป็นย่านศูนย์กลางไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ตอนเหนือ
ภายใต้การนำของชนวัฒน์ เซ็นทรัลพัฒนากำลังก้าวสู่ยุคใหม่ของการเติบโต โดยผสานจุดแข็งด้านการพัฒนาโครงการ ความเข้าใจลูกค้า ร้านค้า เครือข่ายพันธมิตร และการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้าง Future Ecosystems สำหรับอนาคตของเมือง ธุรกิจ และผู้คน พร้อมยกระดับบทบาทของเซ็นทรัลพัฒนาในฐานะแพลตฟอร์มการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ระดับโลกต่อไป
ชนวัฒน์สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และด้านบริหารธุรกิจ จาก University of Southern California รวมถึงหลักสูตร Advanced Management Program จาก Harvard Business School