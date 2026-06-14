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“ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล” ซีอีโอใหม่เซ็นทรัลพัฒนา ต่อยอดการพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ด้วยประสบการณ์และบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของเซ็นทรัลพัฒนามาตลอดหลายทศวรรษ ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) พร้อมนำองค์กรก้าวสู่อนาคตของการเติบโตอย่างยั่งยืน การสร้างเมืองและ Ecosystem แห่งอนาคต ด้วยประสบการณ์การเป็น ‘นักพัฒนา’ ของครอบครัวจิราธิวัฒน์ที่เป็นส่วนสำคัญในการบุกเบิกและสร้างย่านสำคัญของเมืองมาอย่างต่อเนื่อง

ภายใต้การนำของชนวัฒน์ เซ็นทรัลพัฒนาจะต่อยอดการเติบโตบนรากฐานที่บริษัทสั่งสมมากว่า 45 ปี ทั้งความเข้าใจผู้บริโภค ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ และเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่ง โดยมุ่งยกระดับบทบาทของเซ็นทรัลพัฒนาให้เป็นพลังสำคัญในการเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจเข้ากับคุณภาพชีวิตของผู้คน พร้อมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ สังคม และเมืองของประเทศไทยในระยะยาว


“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้นำพาองค์กรสานต่อพันธกิจเพื่อความยั่งยืน และร่วมสร้างก้าวต่อไปของเซ็นทรัลพัฒนาไปพร้อมกับทีมงานและพันธมิตรทุกภาคส่วน” ชนวัฒน์กล่าว “เรามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนคือ Imagining better futures for all เพราะเราเชื่อว่าการพัฒนาที่ดีต้องช่วยสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับธุรกิจ ผู้คน เมือง และประเทศ พร้อมผลักดันศักยภาพของประเทศไทยสู่เวทีโลก”

ผู้นำที่ช่วยพัฒนาเมือง
ชนวัฒน์ เติบโตมากับเซ็นทรัลพัฒนาและกลุ่มเซ็นทรัลมากว่า 20 ปี มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงการแลนด์มาร์กและขับเคลื่อนกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในผลงานสำคัญคือการพลิกโฉมเซ็นทรัลเวิลด์สู่การเป็นแลนด์มาร์กระดับโลกใจกลางกรุงเทพฯ และหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์ที่สำคัญที่สุดของประเทศ


นอกจากนี้ ยังเป็นผู้นำในการพัฒนาโครงการที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ไทย อาทิ เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ ศูนย์การค้าแบบ Semi-outdoor แห่งแรกของไทย รวมถึงโครงการด้านความยั่งยืนอย่าง เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ และเซ็นทรัล กระบี่ ซึ่งทั้งสองโครงการได้พาบริษัทฯ คว้ารางวัล Eco-Friendly Mall of the Year จากเวที Retail Asia Awards 2 ปีซ้อน

ล่าสุด โครงการเซ็นทรัล พาร์ค ได้รับรางวัล New Mall of the Year จาก Retail Asia Awards 2026 ขณะที่หลายโครงการภายใต้การนำของชนวัฒน์ยังได้รับการยอมรับจากเวทีระดับโลก อาทิ World Architecture Festival, MIPIM Asia และ International Council of Shopping Centers สะท้อนศักยภาพของเซ็นทรัลพัฒนาในการยกระดับอสังหาริมทรัพย์ไทยสู่มาตรฐานระดับสากล


สร้าง Ecosystem ที่แข็งแกร่ง เพื่อการเติบโตร่วมกัน
ทิศทางสำคัญของเซ็นทรัลพัฒนาในยุคใหม่ คือการยกระดับบทบาทจากผู้พัฒนาโครงการสู่การเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงผู้คน ธุรกิจ พันธมิตร และเมืองเข้าด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง เพื่อสร้างโอกาสและการเติบโตในระยะยาว
“สิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุดคือ เครือข่ายของผู้คนและพันธมิตรที่เติบโตมาด้วยกัน ทั้งลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน และชุมชน” ชนวัฒน์กล่าว

“บทบาทของเซ็นทรัลพัฒนาคือการทำให้ Ecosystem นี้แข็งแกร่งขึ้นและสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้ทุกภาคส่วนเติบโตและประสบความสำเร็จไปด้วยกันอย่างยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อน AI & Digital Transformation ยกระดับประสบการณ์ไร้รอยต่อให้กับลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทั้งภายในองค์กร และกับผู้เช่ารวมถึงพันธมิตรทั่วทั้ง Ecosystem เพื่อเป็นองค์กรแห่งอนาคต”


เดินหน้าอนาคตของเมืองไทย
เซ็นทรัลพัฒนายังคงเดินหน้าแผนการลงทุนระยะยาว 5 ปี มูลค่า 110,000 ล้านบาท (ปี 2569-2573) เพื่อพัฒนาโครงการสำคัญที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของเมืองและเศรษฐกิจไทย อาทิ โครงการต้นแบบเมืองแห่งอนาคตบนพื้นที่กว่า 750 ไร่ย่านรังสิต ซึ่งเป็นเมกะโปรเจ็กต์ที่ใหญ่ที่สุดของเซ็นทรัลพัฒนาและกลุ่มเซ็นทรัล ขณะเดียวกัน โครงการ Central GR9 จะช่วยผลักดันพระราม 9 สู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ของกรุงเทพฯ ขณะที่ The Central District จะเชื่อมลาดพร้าว–พหลโยธินสู่การเป็นย่านศูนย์กลางไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ตอนเหนือ
ภายใต้การนำของชนวัฒน์ เซ็นทรัลพัฒนากำลังก้าวสู่ยุคใหม่ของการเติบโต โดยผสานจุดแข็งด้านการพัฒนาโครงการ ความเข้าใจลูกค้า ร้านค้า เครือข่ายพันธมิตร และการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้าง Future Ecosystems สำหรับอนาคตของเมือง ธุรกิจ และผู้คน พร้อมยกระดับบทบาทของเซ็นทรัลพัฒนาในฐานะแพลตฟอร์มการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ระดับโลกต่อไป
ชนวัฒน์สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และด้านบริหารธุรกิจ จาก University of Southern California รวมถึงหลักสูตร Advanced Management Program จาก Harvard Business School









“ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล” ซีอีโอใหม่เซ็นทรัลพัฒนา ต่อยอดการพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน
“ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล” ซีอีโอใหม่เซ็นทรัลพัฒนา ต่อยอดการพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน
“ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล” ซีอีโอใหม่เซ็นทรัลพัฒนา ต่อยอดการพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน
“ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล” ซีอีโอใหม่เซ็นทรัลพัฒนา ต่อยอดการพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน
“ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล” ซีอีโอใหม่เซ็นทรัลพัฒนา ต่อยอดการพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน
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