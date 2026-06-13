บขส. จัดรถโดยสาร – พื้นที่จอดรถ รองรับประชาชนร่วมถวายสักการะพระศพ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ”

บขส. จัดรถโดยสาร – พื้นที่จอดรถสถานีขนส่งฯ 3 แห่ง อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางถวายสักการะพระศพ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ”
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (BKS) หรือ บขส. เปิดเผยว่า ได้เตรียมอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยได้ดำเนินการ 4 แนวทาง ดังนี้
1.จัดเตรียมรถโดยสาร (รถบริษัทฯ และรถร่วมฯ) ให้บริการเที่ยวไป – กลับ เฉลี่ยวันละ 5,000 – 6,000 เที่ยววิ่ง เพื่อรองรับประชาชนในการเดินทางเที่ยวไป – กลับ เฉลี่ยวันละ 80,000 – 90,000 คน รวมทั้งเตรียมเพิ่มเที่ยววิ่งรถโดยสารของบริษัทฯ และรถร่วมบริการ เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นในช่วงการเดินทางเข้าร่วมเดินทางถวายสักการะพระศพฯ
โดยเน้นความปลอดภัย ความสะดวก และตรงต่อเวลา รวมถึงกำชับให้รถโดยสารที่กำกับดูแล เข้าจอดส่งผู้โดยสารสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่อเชื่อมต่อกับรถเมล์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถไฟฟ้า
2.ประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารของบริษัทฯ และรถร่วมบริการ จัดเจ้าหน้าที่ประจำทุกสถานีขนส่งฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารตลอดช่วงเวลาการเดินทาง
3.ประชาชนที่เช่าเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ทะเบียน 30) สามารถใช้พื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 (ขาเข้า) เป็นจุดจอดรถ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสามารถรองรับรถได้ประมาณ 20 คันต่อวัน เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางกับรถโดยสาร (รถเมล์) ของ ขสมก. และรถเมล์ไฟฟ้าของบริษัท ไทยสมายล์บัส จำกัด (TSB)
4.อำนวยความสะดวกด้านการจอดรถยนต์ส่วนบุคคล ประชาชนสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.สถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 2.สถานีขนส่งฯ บรมราชชนนี และ 3.สถานีขนส่งฯ เอกมัย
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ พร้อมปฏิบัติภารกิจด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเต็มกำลัง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางร่วมถวายสักการะพระศพฯ อย่างปลอดภัยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย