ขสมก. จัด Shuttle Bus ฟรี 6 เส้นทางและมีรถเมล์ 18 เส้นทาง ร่วมถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ขสมก. จัดบริการ Shuttle Bus (ให้บริการฟรี) จำนวน 6 เส้นทาง และมีเส้นทางรถเมล์ ขสมก. ผ่านสนามหลวง จำนวน 18 เส้นทาง อำนวยความสะดวกประชาชน เข้าร่วมถวายน้ำสรง และถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แนะนำการเดินทางด้วยรถโดยสาร ขสมก. เพื่อเข้าร่วมถวายน้ำสรง และถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
กำหนดการ เข้าถวายน้ำสรงพระศพ เบื้องหน้าพระรูป ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569 เวลา 08.30 - 12.00 น.
เข้าถวายสักการะ เบื้องหน้าพระรูป ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เริ่มตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2569 เวลา 08.30 - 16.00 น.
เข้าถวายสักการะพระศพ
ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา
เริ่มตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569 เวลา 09.00 - 21.00 น.
จัดบริการ Shuttle Bus (ให้บริการฟรี) จำนวน 6 เส้นทาง
M1 : สถานีท่าพระ - สนามหลวง
(ท่าต้นทาง คันแรก 07.00 น. คันสุดท้าย 19.00 น. หรือจนกว่าประชาชนจะหมด)
M2 : สถานีสนามไชย - สนามหลวง
(ท่าต้นทาง คันแรก 07.00 น. คันสุดท้าย 19.00 น. หรือจนกว่าประชาชนจะหมด)
M7 : อนุสาวรีย์ชัยฯ (ฝั่งพญาไท) - สนามหลวง
(ท่าต้นทาง คันแรก 07.00 น. คันสุดท้าย 19.00 น. หรือจนกว่าประชาชนจะหมด)
M8 : สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ - สนามหลวง
(ท่าต้นทาง คันแรก 07.00 น. คันสุดท้าย 19.00 น. หรือจนกว่าประชาชนจะหมด)
M9 : สถานีขนส่งฯ (สายใต้ใหม่) - สนามหลวง
(ท่าต้นทาง คันแรก 07.00 น. คันสุดท้าย 19.00 น. หรือจนกว่าประชาชนจะหมด)
M16 : ประตูเทวาภิรมย์ - สนามหลวง
(ท่าต้นทาง คันแรก 08.00 น. คันสุดท้าย 22.00 น. หรือจนกว่าประชาชนจะหมด)
เส้นทางรถเมล์ ขสมก. ผ่านสนามหลวง จำนวน 18 เส้นทาง
(เวลาให้บริการ 05.00 - 22.00 น.)
สาย 3 (2-37) : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) - สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี
สาย 15 (4-2) : วงกลม : สถานีรถไฟฟ้าตลาดพลู - สยาม
สาย 25E (3-7E) : แพรกษา - ท่าช้าง (ทางด่วน)
สาย 32 (2-5) : ท่าเรือปากเกร็ด - วัดโพธิ์
สาย 47 (3-41) : ท่าเรือคลองเตย - สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย
สาย 53 (2-9) : วงกลม : สนามหลวง - เทเวศร์
สาย 59 (1-8) : รังสิต - สนามหลวง
สาย 60 (1-38) : สวนสยาม - สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย
สาย 70 (2-14) : ประชานิเวศน์ 3 - สนามหลวง
สาย 80 (4-43) : วัดศรีนวลธรรมวิมล - สนามหลวง
สาย 91 : หมู่บ้านเศรษฐกิจ - สนามหลวง
สาย 91ก : วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - สนามหลวง
สาย 501 (1-53) : หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง - ท่าช้าง
สาย A4 : ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามหลวง (ทางด่วน)
สาย S1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามหลวง (ทางด่วน)
สาย 1-7E : รังสิต - สนามหลวง (ทางด่วน)
สาย 1-80E : สวนสยาม - สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย (ทางด่วน)
สาย 2-32E : ประชานิเวศน์ 3 - สนามหลวง (ทางด่วน)