ทำเลเช่าคอนโดยอดนิยม เดินทางง่าย อยู่สบาย ตอบโจทย์พนักงานออฟฟิศ

ทุกวันนี้หลาย ๆ คนเลือกเช่าคอนโดจาก “ทำเล” เพราะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันไม่น้อย ทั้งเรื่องการเดินทาง ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และแหล่งไลฟ์สไตล์รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นโซนใกล้รถไฟฟ้า ห้าง ร้านอาหาร คาเฟ่ โรงเรียน หรือพื้นที่พักผ่อนต่าง ๆ บทความนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับ Livinginsider แพลตฟอร์มด้านการซื้อขาย-ให้เช่าอสังหาฯ แบบครบวงจร พร้อมแนะนำทำเลเช่าคอนโดยอดนิยม สำหรับมนุษย์ออฟฟิศ ที่ทั้งเดินทางง่าย อยู่สบาย และตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้อย่างลงตัว
สุขุมวิท-อโศก-ทองหล่อ-เอกมัย-พร้อมพงษ์-ประสานมิตร
ย่านใจกลางเมืองที่ตอบโจทย์คนทำงานได้ครบ ทั้งการเดินทางด้วย BTS สายสีเขียว สถานีอโศก และ MRT สายสีน้ำเงิน สถานีสุขุมวิท รายล้อมด้วยออฟฟิศ อาทิ อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ อาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ และคอมมูนิตี้มอลล์อย่าง เทอร์มินอล 21 อโศก ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เหมาะกับคนที่ชอบความคึกคักและไลฟ์สไตล์ทันสมัย
1. Noble Be สุขุมวิท 33
Noble Be สุขุมวิท 33 โครงการคอนโด High Rise 31 ชั้น จาก Noble Development บนทำเลซอยสุขุมวิท 33 ติดรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีพร้อมพงษ์ เพียง 350 ม. ใกล้อาคารสำนักงานชั้นนำอย่าง อาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ เพียง 10 นาที* มาพร้อมห้องพักพื้นที่ใหญ่ มีให้เลือกสรรทั้งรูปแบบ 1-3 ห้องนอน และเพนต์เฮาส์หรู จัดเต็มพื้นที่สีเขียวภายในโครงการกว่า 1,000 ตร.ม.* เติมเต็มวันพักผ่อนไปกับฟิตเนส สระว่ายน้ำระบบเกลือแบบ Infinity Edge Pool ห้องเอนกประสงค์ และห้อง Steam & Sauna ฟื้นฟูผิวพรรณให้สุขภาพดีทุกวัน
รายละเอียดโครงการ
● ราคาเช่าเริ่มต้น: 20,000-155,000 บาท/เดือน*
● ผู้พัฒนาโครงการ: Noble Development
● พื้นที่ใช้สอย: 34-139 ตร.ม.
● ประเภทห้อง: 1-3 ห้องนอน, เพนต์เฮาส์
● จำนวนชั้น: 31 ชั้น
● ประเภทคอนโด: High Rise
● จำนวนยูนิต: 277 ยูนิต
● สถานีรถไฟฟ้า: BTS สายสีเขียว สถานีพร้อมพงษ์ 350 ม.
● สิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง: วิลล่า มาร์เก็ต สุขุมวิท 33 400 ม., เอ็มควอเทียร์ 550 ม., อุทยานเเบญจสิริ 850 ม., รพ.สมิติเวช สุขุมวิท 2.2 กม.
● ที่ตั้งโครงการ: 15 ซอย สุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
2. Siamese Exclusive สุขุมวิท 42
Siamese Exclusive สุขุมวิท 42 โครงการคอนโดมิเนียม High Rise 31 ชั้น จาก Siamese Asset ใจกลางย่านสุขุมวิท 42 ใกล้รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีเอกมัย เพียง 300 ม. เดินทางไปทำงานสะดวกสบาย ติดอาคารสำนักงาน 42 ทาวเวอร์ และอาคารที-วัน เพียง 5 นาที* ดีไซน์โครงการด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ Modern Japanese Luxury ที่งดงามแบบเรียบง่าย เต็มอิ่มกับการพักผ่อนบนส่วนกลางหรู อาทิ สระว่ายน้ำระบบเกลือ และสวนหย่อมสีเขียวธรรมชาติ
รายละเอียดโครงการ
● ราคาเช่าเริ่มต้น: 22,500-68,000 บาท/เดือน*
● ผู้พัฒนาโครงการ: Siamese Asset
● พื้นที่ใช้สอย: 33.67-157.2 ตร.ม.
● ประเภทห้อง: 1-3 ห้องนอน, เพนต์เฮาส์
● จำนวนชั้น: 31 ชั้น
● ประเภทคอนโด: High Rise
● จำนวนยูนิต: 449 ยูนิต
● สถานีรถไฟฟ้า: BTS สายสีเขียว สถานีเอกมัย 300 ม.
● สิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง: เกทเวย์ เอกมัย 200 ม., บิ๊กซี เอกมัย 1.2 กม., รร.นานาชาติเวลส์ ทองหล่อ 2 กม., รร.นานาชาติเอกมัย 2.4 กม., รพ.สุขุมวิท 550 ม., รพ.สมิติเวช สุขุมวิท 2.6 กม.
● ที่ตั้งโครงการ: 43 ซ. สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
พระราม 9-เพชรบุรีตัดใหม่-RCA-ดินแดง-ศูนย์วิจัย-คลองตัน
อีกหนึ่งโซน New CBD ของกรุงเทพฯ ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ใกล้อาคารสำนักงาน เช่น จีทาวเวอร์ บางกอก ทาวเวอร์ เดินทางสะดวกผ่าน MRT สายสีน้ำเงิน สถานีพระราม 9 สถานีเพชรบุรี แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีมักกะสัน และทางด่วนศรีรัช เชื่อมเข้าเมืองหรือออกต่างจังหวัดได้ง่าย ใกล้ห้างดังอย่างเซ็นทรัล พระราม 9 และโซน RCA ที่เต็มไปด้วยร้านอาหารและแหล่งแฮงค์เอาท์มากมาย เหมาะกับคนทำงานรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกครบทั้งงานและชีวิตส่วนตัว
3. THE ADDRESS อโศก
THE ADDRESS อโศก คอนโด High Rise 44 ชั้น บนทำเลใจกลางอโศก ที่พัฒนาโดย AP Thai เชื่อมต่อรถไฟฟ้าได้ถึง 2 สาย ทั้ง MRT สายสีน้ำเงิน สถานีเพชรบุรี เพียง 100 ม. ที่แวดล้อมด้วยออฟฟิศชั้นนำหลายแห่ง อาทิ อาคารรสาทู อาคารบีบี อาคารอโศก ทาวเวอร์ส และใกล้แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีมักกะสัน 200 ม. สามารถเชื่อมต่อไปยังสนามบินสุวรรณภูมิได้ภายในต่อเดียว เหมาะสำหรับคนที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด-ต่างประเทศบ่อย ๆ พร้อมระบบความปลอดภัยเข้า-ออกโครงการด้วย Card Reader มีกล้อง CCTV และเจ้าหน้าที่ รปภ. ตลอด 24 ชั่วโมง
รายละเอียดโครงการ
● ราคาเช่าเริ่มต้น: 18,000-65,000 บาท/เดือน*
● ผู้พัฒนาโครงการ: AP Thai
● พื้นที่ใช้สอย: 35.9-124 ตร.ม.
● ประเภทห้อง: 1-2 ห้องนอน
● จำนวนชั้น: 44 ชั้น
● ประเภทคอนโด: High Rise
● จำนวนยูนิต: 574 ยูนิต
● สถานีรถไฟฟ้า: MRT สายสีน้ำเงิน สถานีเพชรบุรี 100 ม., แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีมักกะสัน 200 ม.
● สิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง: เซ็นทรัล เอ็มบาสซี 2.5 กม., เทอร์มินอล 21 อโศก 2.9 กม., รร.เซนต์ดอมินิก 2.2 กม., รพ.พระราม 9 1.9 กม.
● ที่ตั้งโครงการ: ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
4. ศุภาลัย Wellington 1
ศุภาลัย Wellington 1 โครงการคอนโดคุณภาพ จาก Supalai บนความสูง 19 ชั้น เดินทางง่ายด้วย MRT สายสีน้ำเงิน สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพียง 5 นาที* ใกล้อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ และอาคารทรู ทาวเวอร์ โดดเด่นไปกับแนวคิดการออกแบบในสไตล์ Modern English ที่ถ่ายทอดความหรูหรา สง่างาม และอบอุ่น พร้อมมอบความเป็นส่วนตัวสูงสุดด้วยการจัดสรรห้องพักเพียง 2-8 ยูนิตต่อชั้น ลงตัวทั้งความสะดวกสบายและบรรยากาศน่าพักผ่อนตลอดวัน
รายละเอียดโครงการ
● ราคาเช่าเริ่มต้น: 16,000-200,000 บาท/เดือน*
● ผู้พัฒนาโครงการ: Supalai
● พื้นที่ใช้สอย: 47-248.5 ตร.ม.
● ประเภทห้อง: 1-4 ห้องนอน, เพนต์เฮาส์
● จำนวนชั้น: 19 ชั้น
● ประเภทคอนโด: High Rise
● จำนวนยูนิต: 1,002 ยูนิต
● สถานีรถไฟฟ้า: MRT สายสีน้ำเงิน สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 1.3 กม.
● สิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง: บิ๊กซี รัชดาภิเษก 1 กม., เซ็นทรัล พระราม 9 2.3 กม., รพ.พระราม 9 2.7 กม., รพ.กรุงเทพ 5.2 กม., รร.เซนต์ดอมินิก 3.8 กม., ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 4 กม.
● ที่ตั้งโครงการ: 28 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
อ่อนนุช-อุดมสุข-พระโขนง-บางจาก-ปุณณวิถี
ทำเลสุขุมวิทตอนปลายที่กำลังได้รับความนิยม เพราะเป็นย่านที่เดินทางง่ายด้วย BTS สายสีเขียว สถานีอ่อนนุช สถานีอุดมสุข สถานีพระโขนง สถานีบางจาก และสถานีปุณณิถี เชื่อมต่อเอกมัย ทองหล่อ และอโศกสะดวก ใกล้ออฟฟิศชั้นนำอย่าง 66 ทาวเวอร์ และ 101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค ท่ามกลางบรรยากาศสงบ เหมาะกับคนทำงานที่อยากบาลานซ์ชีวิตเมืองกับการพักผ่อนชิล ๆ
5. ASPIRE สุขุมวิท 48
ASPIRE สุขุมวิท 48 คอนโดมิเนียมจาก AP Thai ทำเลสุขุมวิทตอนปลาย บนความสูง 30 ชั้น แวดล้อมด้วยแหล่งไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม อาทิ ดับเบิ้ลยู ดิสทริค และดิ เอ็มดิสทริค ทั้งยังมีออฟฟิศชื่อดังอย่าง ซัมเมอร์ฮับ ออฟฟิศ และพีบี ทาวเวอร์ เชื่อมต่อการเดินทางได้รวดเร็วผ่านรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีพระโขนง ในระยะเพียง 650 ม. มุ่งสู่ย่านเอกมัย-ทองหล่อ-อโศก-สยาม ไปจนถึงลาดพร้าว ได้ภายในต่อเดียว สำหรับสาย Work From Home บริเวณ Lobby ส่วนกลางมาพร้อม Free Wi-Fi รองรับการทำงาน ประชุม หรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย
รายละเอียดโครงการ
● ราคาเช่าเริ่มต้น: 12,000-36,000 บาท/เดือน*
● ผู้พัฒนาโครงการ: AP Thai
● พื้นที่ใช้สอย: 25-64 ตร.ม.
● ประเภทห้อง: 1-2 ห้องนอน
● จำนวนชั้น: 30 ชั้น
● ประเภทคอนโด: High Rise
● จำนวนยูนิต: 837 ยูนิต
● สถานีรถไฟฟ้า: BTS สายสีเขียว สถานีพระโขนง 650 ม.
● สิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง: ดับเบิ้ลยู ดิสทริค 450 ม., ดิ เอ็มดิสทริค 3.6 กม., รพ.กล้วยน้ำไท 1.5 กม., รพ.สุขุมวิท 1.7 กม., รร.นานาชาติเวลลส์ อ่อนนุช 3.2 กม., รร.นานาชาติเอกมัย 3.5 กม.
● ที่ตั้งโครงการ: ซอยสุขุมวิท 48 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
6. GOOD DAY สุขุมวิท 93
GOOD DAY สุขุมวิท 93 คอนโดมิเนียม Low Rise 8 ชั้น จาก AP Thai ใกล้รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีบางจาก เพียง 5 นาที* และอาคาร 101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค ในระยะ 2.7 กม. ทำเลทองเชื่อมต่อ 2 ทางด่วน ทั้งทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางด่วนฉลองรัช มาพร้อมการออกแบบห้องสไตล์น่ารัก แถมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ให้ครบ* จัดเต็มพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ 4 ไร่* มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายฟังก์ชัน อาทิ ฟิตเนส สระว่ายน้ำระบบเกลือขนาด 20 ม. Co-Working Space และสวนธรรมชาติ
รายละเอียดโครงการ
● ราคาเช่าเริ่มต้น: 10,000-12,000 บาท/เดือน*
● ผู้พัฒนาโครงการ: AP Thai
● พื้นที่ใช้สอย: 26-35 ตร.ม.
● ประเภทห้อง: 1 ห้องนอน, 1 ห้องนอนพลัส
● จำนวนชั้น: 8 ชั้น
● ประเภทคอนโด: Low Rise
● จำนวนยูนิต: 604 ยูนิต
● สถานีรถไฟฟ้า: BTS สายสีเขียว สถานีบางจาก 1.3 กม.
● สิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง: บางจากสแควร์ 1.3 กม., เซ็นจูรี เดอะมูฟวีพลาซ่า สุขุมวิท (อ่อนนุช) 2.3 กม., 101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค 2.7 กม., บิ๊กซี อ่อนนุช 2.8 กม., รพ.รวมใจรักษ์ 2 กม., วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ 1.2 กม.
● ที่ตั้งโครงการ: ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวง
บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
รัชดาภิเษก-ห้วยขวาง-สุทธิสาร-ศูนย์วัฒนธรรม-เหม่งจ๋าย
อีกหนึ่งโซน New CBD ที่เดินทางสะดวกด้วย MRT สายสีน้ำเงิน สถานีรัชดาภิเษก สถานีห้วยขวาง สถานีสุทธิสาร และสถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ เชื่อมต่อพระราม 9 อโศก ลาดพร้าวได้ง่าย ใกล้ห้างสรรพสินค้าอย่าง เดอะสตรีท และเอสพลานาด รัชดาภิเษก รวมถึงอาคารสำนักงาน อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) รวมถึงร้านอาหารริมทางและแหล่งแฮงค์เอาท์เปิดดึก เหมาะกับคนทำงานที่ต้องการความคึกคัก ใช้ชีวิตได้สะดวกทั้งกลางวันและกลางคืน
7. RHYTHM รัชดา
RHYTHM รัชดา คอนโดมิเนียมจาก AP Thai บนความสูง 37 ชั้น สุขสบายกับทำเลถนนรัชดาภิเษก รายล้อมด้วยห้างสรรพสินค้าอย่าง เดอะสตรีท รัชดา และอาคารสำนักงานชั้นนำ อาทิ ตึกช้าง เอสซีบี พาร์ค ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ ใกล้รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สถานีรัชดาภิเษก เพียง 100 ม. รังสรรค์การออกแบบห้องพักกว้างขวาง 35-73 ตร.ม. รูปแบบ 1-2 ห้องนอน รองรับทั้งการอยู่คนเดียว คู่รัก หรือครอบครัวขนาดเล็ก พร้อมส่วนกลางอยู่สบาย เช่น ฟิตเนส สระว่ายน้ำ และห้องซาวน่า
รายละเอียดโครงการ
● ราคาเช่าเริ่มต้น: 13,000-35,000 บาท/เดือน*
● ผู้พัฒนาโครงการ: AP Thai
● พื้นที่ใช้สอย: 35-73 ตร.ม.
● ประเภทห้อง: 1-2 ห้องนอน
● จำนวนชั้น: 37 ชั้น
● ประเภทคอนโด: High Rise
● จำนวนยูนิต: 881 ยูนิต
● สถานีรถไฟฟ้า: MRT สายสีน้ำเงิน สถานีรัชดาภิเษก 100 ม.
● สิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง: เดอะสตรีท รัชดา 3.5 กม., ยูเนียนมอลล์ 5.3 กม., เซ็นทรัล ลาดพร้าว 5.4 กม., รพ.เปาโล เกษตร 7.5 กม., รร.หอวัง 5.6 กม., ม.ศรีปทุม 10.9 กม.
● ที่ตั้งโครงการ: 218 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
8. Artisan รัชดา
Artisan รัชดา โครงการคอนโดมิเนียมจาก Risland ที่สุดของทำเลย่านรัชดา ให้คุณใช้ชีวิตสบายบนความสูง 34 ชั้น ติดรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพียง 10 นาที* ใกล้ทั้งเซ็นทรัล พระราม 9 ฟอร์จูนทาวน์ เดอะสตรีท รัชดา และสำนักงาน จีทาวเวอร์ และยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ จัดเต็มสิ่งอำนวยความสะดวกฟังก์ชันครบครัน บนพื้นที่ส่วนกลางใหญ่กว่า 3,000 ตร.ม.* อาทิ สระว่ายน้ำแยกสัดส่วนสำหรับเด็ก-ผู้ใหญ่อย่างปลอดภัย ห้องซาวน่า ห้องสมุด ห้องโยคะ ห้องนั่งทำงาน พร้อมสวนสีเขียวที่มีโซนสนามเด็กเล่น
รายละเอียดโครงการ
● ราคาเช่าเริ่มต้น: 12,000-35,000 บาท/เดือน*
● ผู้พัฒนาโครงการ: Risland
● พื้นที่ใช้สอย: 28-77 ตร.ม.
● ประเภทห้อง: 1-2 ห้องนอน
● จำนวนชั้น: 34 ชั้น
● ประเภทคอนโด: High Rise
● จำนวนยูนิต: 1,337 ยูนิต
● สถานีรถไฟฟ้า: MRT สายสีน้ำเงิน สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 1.5 กม.
● สิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง: เดอะสตรีท รัชดา 2.3 กม., เอสพลานาด รัชดาภิเษก 3.2 กม., รพ.พระราม 9 3.2 กม., รพ.ปิยะเวท 3.5 กม., รร.นานาชาติเคไอเอส 1.3 กม., รร.เซนต์ดอมินิก 4.4 กม.
● ที่ตั้งโครงการ: 99 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ลาดพร้าวตอนต้น-ห้าแยกลาดพร้าว-เซ็นทรัลลาดพร้าว-โชคชัยร่วมมิตร
ทำเลยอดนิยมฝั่งเหนือของกรุงเทพฯ ที่เดินทางสะดวกทั้ง MRT สายสีน้ำเงิน สถานีพหลโยธิน และ BTS สายสีเขียว สถานีห้าแยกลาดพร้าว เชื่อมต่อวิภาวดี รัชโยธิน และจตุจักร ใกล้แหล่งไลฟ์สไตล์ขนาดใหญ่อย่าง เซ็นทรัล ลาดพร้าว เดอะ เซ็นทรัล พหลโยธิน ยูเนียนมอลล์ สวนจตุจักร รวมถึงอาคารสำนักงาน เช่น อาคารรสาวัน อาคารพร้อมพันธุ์ 2-3 และสถาบันการศึกษาชั้นนำ อาทิ รร.หอวัง ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เหมาะกับคนทำงานที่ต้องการความครบครันในชีวิตประจำวัน พร้อมตัวเลือกคอนโดหลากหลายราคา
9. LIFE ลาดพร้าว แวลลีย์
LIFE ลาดพร้าว แวลลีย์ จาก AP Thai คอนโดมิเนียมหรู High Rise 44 ที่สุดบน Prime Area ตรงข้ามเซ็นทรัล ลาดพร้าว ใกล้รถไฟฟ้า 2 สาย ทั้ง BTS สายสีเขียว สถานีห้าแยกลาดพร้าว 300 ม. และ MRT สายสีน้ำเงิน สถานีพหลโยธิน 350 ม. รายล้อมด้วยออฟฟิศชั้นนำ เช่น อาคารรสาวัน ตึกช้าง และอาคารพร้อมพันธุ์ 2-3 มาพร้อมงานดีไซน์ห้องพักหน้ากว้าง 5.7 ม.* และพื้นที่ส่วนกลางอลังการกว่า 2.5 ไร่* พิเศษกับสระว่ายน้ำ 3 ฟังก์ชัน โอบล้อมด้วยวิวสวนจตุจักร 700 ไร่*
รายละเอียดโครงการ
● ราคาเช่าเริ่มต้น: 14,000-75,000 บาท/เดือน*
● ผู้พัฒนาโครงการ: AP Thai
● พื้นที่ใช้สอย: 28.8-66.5 ตร.ม.
● ประเภทห้อง: ห้องสตูดิโอ, 1-2 ห้องนอน
● จำนวนชั้น: 44 ชั้น
● ประเภทคอนโด: High Rise
● จำนวนยูนิต: 1,140 ยูนิต
● สถานีรถไฟฟ้า: BTS สายสีเขียว สถานีห้าแยกลาดพร้าว 300 ม., MRT สายสีน้ำเงิน สถานีพหลโยธิน 350 ม.
● สิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง: เซ็นทรัล ลาดพร้าว 250 ม., ยูเนียนมอลล์ 500 ม., รพ.เปาโล เกษตร 2.6 กม., รร.หอวัง 170 ม., ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 4.1 กม.
● ที่ตั้งโครงการ: ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
10. The Line พหลโยธิน พาร์ค
The Line พหลโยธิน พาร์ค คอนโด High Rise 32 ชั้น จาก Sansiri บนทำเลห้าแยกลาดพร้าว ใกล้เซ็นทรัล ลาดพร้าว และอาคารรสา วัน เพียง 5 นาที* โดดเด่นด้วยพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่กว่า 8 ไร่* ให้บรรยากาศร่มรื่นใจกลางเมือง เลือกใช้วัสดุกระจกตัดแสง ช่วยลดความร้อนได้ดี ภายในห้องมาพร้อมบิ้วอินเคาน์เตอร์ครัวให้ครบ พร้อมส่วนกลางเต็มอิ่ม ทั้งฟิตเนส สระว่ายน้ำ Co-Working Space และ Rooftop Garden ตอบโจทย์ทั้งการใช้ชีวิต ทำงาน และพักผ่อน
รายละเอียดโครงการ
● ราคาเช่าเริ่มต้น: 12,000-50,000 บาท/เดือน*
● ผู้พัฒนาโครงการ: Sansiri
● พื้นที่ใช้สอย: 31.75-82.25 ตร.ม.
● ประเภทห้อง: 1-2 ห้องนอน, ห้องดูเพล็กซ์
● จำนวนชั้น: 32 ชั้น
● ประเภทคอนโด: High Rise
● จำนวนยูนิต: 880 ยูนิต
● สถานีรถไฟฟ้า: BTS สายสีเขียว สถานีพหลโยธิน 24 200 ม., MRT สายสีน้ำเงิน สถานีพหลโยธิน 800 ม.
● สิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง: ยูเนียนมอลล์ 700 ม., เซ็นทรัล ลาดพร้าว 750 ม., เมเจอร์ รัชโยธิน 1.4 กม., เซ็นทรัล รามอินทรา 8.2 กม., รร.หอวัง 400 ม., ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 3.3 กม., รร.สารวิทยา 3.4 กม.
● ที่ตั้งโครงการ: 1090 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
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