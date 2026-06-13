แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ชวนฉลองเดือนแห่งความหลากหลาย ในกิจกรรม WEAR YOUR PRIDE 2026

ศูนย์การค้าแพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ชวนร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจ (Pride Month) ในกิจกรรม “WEAR YOUR PRIDE 2026 ใส่ความภูมิใจในแบบของตัวเอง” เปิดพื้นที่สนับสนุนความหลากหลาย ความเท่าเทียม ให้แฟชั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ให้คุณเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ พร้อมส่องประกายเฉิดฉายความเป็นคุณอย่างภาคภูมิใจไปด้วยกันตลอดเดือนมิถุนายนนี้
แนะไอเดียอัปเดตลุค ด้วยแฟชั่นหลากหลายสไตล์จากร้านค้าภายในศูนย์การค้า กับ 3 โมเดล สุดจี๊ด พร้อมปักหมุดพิกัดร้านเสื้อผ้าที่น่าสนใจ อาทิ เสื้อเกาะอกสีฟ้า จากร้าน 8 Cube+ ชั้น B, เสื้อคลุมสีขาว จากร้าน Chani ชั้น 2, รองเท้าบูธ จากร้าน Deara Bigshoes ชั้น 3 ,เสื้อสีชมพู และกางเกงยีนส์ จากร้าน Today I Feel Stylish ชั้น B,เสื้อคลุมยีนส์ จากร้าน Chani ชั้น 2, เสื้อลายจุด จากร้าน M.Style X PS.Garden ชั้น 1, กระโปรงลายกราฟฟิก จากร้าน The Sis ชั้น B
พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรม Platinum Wear Your Pride รับฟรี! พวงกุญแจ ดีไซน์สุดคิ้วท์ เพียงกดติดตาม Facebook : Platinum Fashion Mall แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ และถ่ายภาพเช็คอินภายในศูนย์การค้าแพลทินัม แฟชั่น มอลล์ พร้อมติดแฮชแท็ก #WearYourPride และ #PlatinumFashionMall แสดงหลักฐานการร่วมกิจกรรมต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 โซน 2 สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2569
อิ่มอร่อยกับร้าน Mister Donut ให้ตลอดเดือนมิถุนายนนี้มีแต่เรื่องจอย เติมสีสันตลอดเดือนด้วย เมนู “Pon De Ring Pride Edition” โดนัทนุ่ม หนึบ สีสันสดใส สุดคุ้มกับโปรโมชั่น โดนัท 10 ชิ้น ราคาเพียง 199 บาท (จากปกติ 310 บาท) (ชิ้นละไม่เกิน 29 บาท หรือ 32 บาท) ที่ร้าน Mister Donut ชั้น B ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2569
ชวนร่วมฉลองความหลากหลาย แสดงความภูมิใจในตัวคุณ กับกิจกรรมสุดพิเศษได้ที่ศูนย์การค้าแพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ตลอดเดือนมิถุนายน 2569 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Platinum Fashion Mall แพลทินัม แฟชั่น มอลล์