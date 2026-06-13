GC ย้ำอีกครั้ง ไม่เกี่ยวข้องกักตุนน้ำมัน ไม่มีอำนาจควบคุมการขนส่ง

พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ GC แจงกรณีถูกโยงเอี่ยวกักตุนน้ำมัน ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่มีอำนาจควบคุมหรือแทรกแซงการขนส่งหลังส่งมอบน้ำมันแล้ว ย้ำบริษัทมีหน้าที่เพียงผลิตและส่งมอบน้ำมันที่หน้าโรงกลั่นหรือท่าเทียบเรือของโรงกลั่นเท่านั้น
โดยการขนส่งทางเรือ เรือขนส่งน้ำมันทุกลำจะต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและตรวจสอบตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเมื่อมีการส่งมอบน้ำมันแล้ว ความเสี่ยง ความรับผิดชอบ และอำนาจควบคุมจะโอนไปยังผู้ซื้อทันที ดังนั้ การบริหารจัดการขนส่ง เส้นทาง และระยะเวลาในการเดินเรือ จึงเป็นเรื่องของผู้ซื้อและผู้ขนส่งที่ผู้ซื้อจัดจ้าง โดย GC ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด
สำหรับประเด็นความครบถ้วนของเอกสารใบกำกับการขนส่งน้ำมัน GC ชี้แจงว่าได้มีการจัดทำเอกสารประกอบการขนส่งน้ำมันตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในใบกำกับการขนส่งน้ำมัน และ 2) เอกสารรายงานการรับจ่ายน้ำมันภายในประเทศ (น.ม. 9) โดยเอกสารดังกล่าวได้ถูกจัดส่งไปพร้อมกับเรือขนส่งทุกเที่ยวอย่างครบถ้วน เพื่อให้ปลายทางใช้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนได้
ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย GC ยืนยันดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลมาโดยตลอด และมีหน้าที่ในการปกป้องภาพลักษณ์และสิทธิของบริษัทฯ จากการถูกพาดพิงในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ในช่วงที่มีการปิดช่องแคบฮอร์มุซ GC ได้มีการเดินเครื่องผลิตน้ำมันอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศ อีกทั้งยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการเปิดเผยข้อมูล โดยไม่มีเจตนาปิดบังข้อมูลใด ๆ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าว