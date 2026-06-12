AI ดันเครื่องใช้ไฟฟ้า 2.7 แสนล. เพาเวอร์มอลล์จัดหนักรับบอลโลก

ผู้จัดการรายวัน 360- AI ดันตลาดรวมเครื่องใช้ไฟฟ้ามูลค่า 270,000 ล้านบาท คาดโต 3-5% บวกปีนี้มีบอลโลกหนุนอีกแรง ส่งตลาดทีวีคึกคัก “เพาเวอร์ มอลล์” คิกออฟแคมเปญ "POWER MALL ELECTRONICA SHOWCASE 2026" วันที่ 21 พ.ค - 2 ส.ค. นี้ ที่ POWER MALL ทุกสาขา คาดสร้างยอดขายเติบโต 15% เทียบกับปีก่อน
นายรัชตะ สุทธาพัฒน์ธานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริหารสินค้า เพาเวอร์ มอลล์ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันเพาเวอร์ มอลล์ เป็นผู้นำด้าน AI Retail & Innovation Destination โดยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าวางจำหน่ายมากกว่า 200 แบรนด์ ซึ่งตลอด 3 ปีนี้พบว่าสินค้า AI มีบทบาทเพิ่มขึ้น โดยปี 2567 สินค้า AI สร้างยอดขายได้ 28% ของยอดขายรวมให้เพาเวอร์ มอลล์ และเพิ่มขึ้นเป็น 40% ในปี 2568 และในปี 2569 นี้ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% แสดงให้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคที่เปิดรับเทคโนโลยีอัจฉริยะมากขึ้น
ในด้านความหลากหลายของสินค้า หรือจำนวน SKU พบว่าสินค้า AI มีการเติบโตอย่างชัดเจน โดยในปี 2024 สินค้า AI มีสัดส่วน SKU อยู่ที่ 14% ก่อนจะเพิ่มขึ้นเป็น 25% ในปี 2025 และขยายตัวต่อเนื่องสู่ 30% ในปี 2026 สะท้อนให้เห็นว่าแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำต่างเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผสานเทคโนโลยี AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าในหลากหลายหมวดหมู่ ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน มือถือ ทีวี คอมพิวเตอร์ แกดเจ็ต ไปจนถึงเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและไลฟ์สไตล์
“ภาพรวมของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ทั้ง มือถือ ไอที และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ปกติจะโต เพียง 3-5% ซึ่งบรรยากาศช่วงต้นปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดี โตได้ 2-3% จนถึงเดือนพ.ค. จากนั้นเข้าหน้าร้อนมีแอร์มาช่วยขับเคลื่อนตลาด ขณะที่มือถือ และสินค้าที่มี AI ยังโตได้ดีอยู่ บวกกับปีนี้มีฟุตบอลโลกที่จะช่วยให้ตลาดทีวี โดยเฉพาะกลุ่มจอใหญ่ขนาด 100 นิ้วขึ้นไปคึกคัก จึงมองว่าปีนี้ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด จะมีมูลค่าราว 230,000-250,000 หรือเติบโตได้อีก 3-5% เช่นปีก่อน โดยปีนี้ทีวีและแอร์เป็นสินค้าที่โตมากสุด จากปีก่อนแอร์ยอดขายไม่ดีเพราะอากาศไม่ร้อน ขณะที่มือถือ, แอร์, ทีวี และตู้เย็น เป็นกลุ่มสินค้าที่ทำยอดขายหลักให้ตลาด“
ล่าสุดเพาเวอร์ มอลล์ พร้อมจัดงาน POWER MALL ELECTRONICA SHOWCASE 2026 ภายใต้คอนเซ็ปต์ "AI LIFE+ SMARTER LIVING, BETTER LIFE" ขึ้น ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 2 สิงหาคม 2569 ที่ POWER MALL ทุกสาขารวบรวมสินค้าและนวัตกรรม AI จากแบรนด์ชั้นนำมาให้ผู้บริโภคได้สัมผัสประสบการณ์จริง
ขณะเดียวกันเพาเวอร์ มอลล์ ยังรุกหนักตลาด Home Entertainment รับกระแสการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 จึงได้เปิดโซนใหม่ "100 INCHES CLUB" ที่สาขาพารากอน รวบรวมทีวีจอใหญ่ขนาด 100 นิ้วขึ้นไป คุณภาพระดับพรีเมี่ยมไว้ในพื้นที่เดียวกัน พร้อมจัดแคมเปญ "POWER MALL ELECTRONICA SHOWCASE แมตซ์มันส์ สนั่นจอ" ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.- 19 ก.ค. นี้ และยังมีพื้นที่กิจกรรมพิเศษที่แกรนด์ ฮอลล์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ 15 - 24 มิ.ย.นี้ เป็น Experience Zone ผสานทั้งกิจกรรม กีฬา และฟุตบอล โซนทดลองสินค้า เพื่อให้ประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า
รวมทั้งจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับกลุ่มทีวีจอใหญ่เฉพาะในงาน ซื้อทีวีแถมแพกเกจดูฟุตบอลโลกฟรี! เพื่อสร้าง Shopping Experience และ Engagement อย่างต่อเนื่องตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลก
”มั่นใจว่าแคมเปญ POWER MALL ELECTRONICA SHOWCASE 2026 จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันสำคัญที่ช่วยกระตุ้นตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงครึ่งปีหลัง และทั้งจากพลังของสินค้า AI กระแสฟุตบอลโลก การขยายพื้นที่จัดงาน รวมถึงโปรโมชั่นและบริการที่ตอบโจทย์ จะเป็นปัจจัยสำคัญทึ่ช่วยยกระดับให้ เพาเวอร์ มอลล์ ก้าวสู่การเป็น AI Destination & Ultra-Large TV Destination อย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นมั่นใจว่าจบปี 2569 นี้ เพาเวอร์ มอลล์ จะมียอดขายเติบโตขึ้น 10-15%“ นายรัชตะ กล่าว
นายรัชตะ กล่าวว่า “ปัจจุบันสินค้า AI ของ POWER MALL มีสัดส่วนมากกว่า 50% ของกลุ่มสินค้าพรีเมียม และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราไม่ได้ต้องการเป็นเพียงผู้จำหน่ายสินค้า แต่ต้องการเป็น ‘Destination’ ที่ลูกค้าสามารถเข้ามาสัมผัส ทดลอง และค้นพบประสบการณ์เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้จริง มั่นใจว่าแคมเปญ POWER MALL ELECTRONICA SHOWCASE 2026 จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันสำคัญที่ช่วยกระตุ้นตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงครึ่งปีหลัง ทั้งจากพลังของสินค้า AI กระแสฟุตบอลโลก การขยายพื้นที่จัดงาน รวมถึงโปรโมชั่นและบริการที่ตอบโจทย์ และพร้อมเดินหน้ายกระดับ POWER MALL สู่การเป็น ‘AI Destination & Ultra-Large TV Destination’ อย่างเต็มรูปแบบ”
รวมทั้งจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับกลุ่มทีวีจอใหญ่เฉพาะในงาน ซื้อทีวีแถมแพกเกจดูฟุตบอลโลกฟรี! เพื่อสร้าง Shopping Experience และ Engagement อย่างต่อเนื่องตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลก
”มั่นใจว่าแคมเปญ POWER MALL ELECTRONICA SHOWCASE 2026 จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันสำคัญที่ช่วยกระตุ้นตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงครึ่งปีหลัง และทั้งจากพลังของสินค้า AI กระแสฟุตบอลโลก การขยายพื้นที่จัดงาน รวมถึงโปรโมชั่นและบริการที่ตอบโจทย์ จะเป็นปัจจัยสำคัญทึ่ช่วยยกระดับให้ เพาเวอร์ มอลล์ ก้าวสู่การเป็น AI Destination & Ultra-Large TV Destination อย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นมั่นใจว่าจบปี 2569 นี้ เพาเวอร์ มอลล์ จะมียอดขายเติบโตขึ้น 10-15%“ นายรัชตะ กล่าว
นายรัชตะ กล่าวว่า “ปัจจุบันสินค้า AI ของ POWER MALL มีสัดส่วนมากกว่า 50% ของกลุ่มสินค้าพรีเมียม และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราไม่ได้ต้องการเป็นเพียงผู้จำหน่ายสินค้า แต่ต้องการเป็น ‘Destination’ ที่ลูกค้าสามารถเข้ามาสัมผัส ทดลอง และค้นพบประสบการณ์เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้จริง มั่นใจว่าแคมเปญ POWER MALL ELECTRONICA SHOWCASE 2026 จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันสำคัญที่ช่วยกระตุ้นตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงครึ่งปีหลัง ทั้งจากพลังของสินค้า AI กระแสฟุตบอลโลก การขยายพื้นที่จัดงาน รวมถึงโปรโมชั่นและบริการที่ตอบโจทย์ และพร้อมเดินหน้ายกระดับ POWER MALL สู่การเป็น ‘AI Destination & Ultra-Large TV Destination’ อย่างเต็มรูปแบบ”