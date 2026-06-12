มอเตอร์เวย์ M 7 วุ่น! น็อตสกรูตกเกลื่อน ล่าสุดเปิดจราจรปกติแล้ว ด้านทล.เร่งตามรถกระบะต้นเหตุ ไม่ปิดฝาท้าย

มอเตอร์เวย์ M 7 วุ่น! น็อตสกรูตกเกลื่อน รถยาวรั่วเพียบ ต้นเหตุมาจากรถกระบะไม่ปิดฝาท้าย กรมทางหลวง เผยเคลียร์ผิวถนน เปิดการจราจรได้ปกติเวลา 13.34 น. พร้อมเร่งติดตามรถก่อเหตุ ส่วนผู้ที่ได้รับความเสียหายขอให้แจ้งรายละเอียดที่หมวดทางหลวงพิเศษพานทอง
วันนี้ (12 มิถุนายน 2569) กรมทางหลวง (ทล.) โดยแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง รายงานกรณีพบวัสดุประเภทน็อตและสกรูตกหล่นบนผิวจราจรทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (M7) ขาออก บริเวณกิโลเมตรที่ 39+600 ส่งผลให้รถยนต์ที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวบางส่วนได้รับความเสียหายจากการเหยียบวัสดุดังกล่าว จนเกิดเหตุยางรั่วหลายคัน
ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นจากระบบกล้องของศูนย์ควบคุมทางหลวงพิเศษ (CCB) พบว่า เหตุเกิดวันนี้ 12 มิถุนายน 2569) เวลาประมาณ 12.38 น. สาเหตุเกิดจากรถยนต์กระบะบรรทุกสิ่งของซึ่งปิดคลุมวัสดุไม่เรียบร้อยและไม่ได้ปิดฝาท้ายรถ เป็นสาเหตุให้น็อตและสกรูตกหล่นกระจายบนผิวจราจร ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางที่ขับขี่ผ่านบริเวณดังกล่าว
เมื่อได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์ควบคุมทางหลวงพิเศษ (CCB) ลาดกระบัง เมื่อเวลาประมาณ 12.52 น. เจ้าหน้าที่หน่วยบริการทางหลวง เจ้าหน้าที่ CCB และเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ได้เข้าควบคุมสถานการณ์และเร่งเข้าพื้นที่ทันที พร้อมดำเนินการปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวเพื่อเก็บกวาดวัสดุที่ตกหล่นและตรวจสอบความปลอดภัยของผิวทางอย่างเร่งด่วน
โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเก็บกวาดน็อตและสกรูออกจากผิวจราจรทั้งหมด พร้อมตรวจสอบสภาพพื้นที่โดยละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีวัสดุหลงเหลือที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทาง และได้เปิดการจราจรครบทุกช่องทางเมื่อเวลาประมาณ 13.34 น. ปัจจุบันประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติแล้ว
ขณะนี้กรมทางหลวงอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานจากระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และข้อมูลการจราจร เพื่อยืนยันตัวรถต้นเหตุและติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมารับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนตามกฎหมายต่อไป โดยเบื้องต้นมีผู้เสียหายเข้าแจ้งลงบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว 1 ราย
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งรายละเอียดความเสียหายได้ที่ หมวดทางหลวงพิเศษพานทอง โทรศัพท์ 080-359-9395 เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลและประสานการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
กรมทางหลวงขอเน้นย้ำไปยังผู้ขับขี่และผู้ประกอบการขนส่งให้ตรวจสอบสภาพรถและการบรรทุกสิ่งของให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องยึดตรึงและปิดคลุมวัสดุให้มั่นคง รวมทั้งปิดฝาท้ายรถให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง เพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นบนผิวทางซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทางรายอื่น
กรมทางหลวงขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ พร้อมเร่งรัดติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมารับผิดชอบโดยเร็ว ทั้งนี้ หากประชาชนพบสิ่งกีดขวาง วัสดุตกหล่น หรือเหตุผิดปกติบนทางหลวงและทางหลวงพิเศษ สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 กด 7 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที และรักษาความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนสูงสุด