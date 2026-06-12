ไต้หวันเปิดพาวิลเลียนโชว์เทคโนโลยีอัจฉริยะยุคใหม่ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ในงาน PROPAK ASIA 2026

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย - ไต้หวันตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในงาน PROPAK ASIA 2026 โดยกรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน ร่วมกับสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) จัดแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรอัจฉริยะและโซลูชันการผลิตแบบครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมยุคใหม่ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการดำเนินงาน และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกพร้อมสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ภาคอุตสาหกรรมอัจฉริยะอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภายในงาน PROPAK ASIA 2026 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10–13 มิถุนายน 2569 ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี ที่บูธ C1-R16 ไต้หวันได้รวบรวม 30 บริษัท ชั้นนำ และ 4 สมาคมอุตสาหกรรม มาร่วมนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต อัจฉริยะ ครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ เทคโนโลยี ชีวภาพ บรรจุภัณฑ์ และภาคการผลิต อุตสาหกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจตัดสินใจได้เข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุดจากไต้หวันอย่างใกล้ชิด
“เราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเล็งเห็นถึงความสำคัญของ เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้รวบรวมผู้ผลิตชั้นนำจากไต้หวันมานำเสนอทั้งนวัตกรรม และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมที่พร้อมตอบโจทย์การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน เราเชื่อว่า PROPAK ASIA 2026 จะเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้ากับเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันและสร้างการเติบโตในระยะยาวให้กับภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์” กล่าวโดย นางสาวมีอา เหลียง ผู้อำนวยการสภาส่งเสริมการค้าและ การส่งออกแห่งไต้หวัน ประจำประเทศไทย (TAITRA)
ณ Taiwan Pavilion ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับโซลูชันการผลิตแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การแปรรูปวัตถุดิบ ระบบบรรจุความแม่นยำสูง ระบบตรวจสอบคุณภาพอัตโนมัติ ระบบบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ไปจนถึงการเชื่อมโยงสายพานการผลิต ทั้งระบบเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ สะท้อนศักยภาพของระบบนิเวศการผลิตอัจฉริยะ ที่พร้อมรองรับการขยายตัวของภาค อุตสาหกรรมในอนาคต
อีกทั้งยังจะได้สัมผัสเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งระบบบรรจุ ปิดผนึก ติดฉลาก ลำเลียง และบรรจุภัณฑ์ปลายสายการผลิต รวมถึงเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมยาและเทคโนโลยีชีวภาพ อาทิ ระบบการผลิตปลอดเชื้อ ระบบฆ่าเชื้อ และระบบบำบัดน้ำตามมาตรฐานสากล
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือการนำเสนอศักยภาพของเครือข่ายอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์จากไต้หวัน ที่ครบวงจรตั้งแต่ วัสดุบรรจุภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ ฝาปิด ฟิล์ม ฉลาก ไปจนถึงวัสดุอุปโภคในการผลิตที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งจัดหา ที่มีคุณภาพต่อยอดการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิผล
ภายในงานยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมจากผู้ผลิตชั้นนำ ของไต้หวัน อาทิ
• EVERSLEEVE ENTERPRISE ที่นำเสนอระบบติดฉลากแบบฟิล์มหดประสิทธิภาพสูง ช่วยเพิ่มความแม่นยำ และ ความต่อเนื่องในกระบวนการบรรจุภัณฑ์
• CK CHIN KANG INDUSTRY ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการแยก ผสม และแปรรูปวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรม อาหาร ยา และเคมีภัณฑ์
• TAIWAN BENEFIT ที่นำเสนอโซลูชันวิศวกรรมครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบโรงงานและสายการผลิตการติดตั้ง เครื่องจักรไปจนถึงการเชื่อมต่อระบบและการทดสอบเดินเครื่อง
ท่ามกลางความต้องการของผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตจากไต้หวันยังคงพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีความยืดหยุ่นสูง รองรับความหลากหลายของสินค้า กำลังการผลิต และรูปแบบการดำเนินงานของ โรงงานในแต่ละอุตสาหกรรม ความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งช่วยตอกย้ำบทบาทของไต้หวันในฐานะพันธมิตรด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และโซลูชันการผลิตอัจฉริยะที่ได้รับความไว้วางใจพร้อมร่วมขับเคลื่อนการเติบโต และความยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะยาว
ผู้ประกอบการจากไต้หวันยังพร้อมถ่ายทอดมุมมองแนวคิดในการก้าวสู่ Smart Manufacturing ที่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากการ ลงทุนขนาดใหญ่หรือการปรับเปลี่ยนโรงงานทั้งระบบเสมอไป แต่สามารถเริ่มต้นจากการพัฒนาในจุดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การผลิตโดยตรงได้ เช่น ระบบตรวจสอบคุณภาพอัจฉริยะ เครื่องจักรประหยัดพลังงาน หรือการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสายการผลิต โดยอาศัยเทคโนโลยีจากไต้หวันที่ได้รับการออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของธุรกิจ และสร้างผลลัพธ์ที่ วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
นอกเหนือจากการจัดแสดงเทคโนโลยี Taiwan Pavilion ยังจัดกิจกรรม Company Pitch Session จากบริษัทผู้แสดงสินค้าชั้นนำ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และ Happy Hour Networking Session เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการ นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรมได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมอง และต่อยอดโอกาส ความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคต
ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีและโซลูชันการผลิตจากไต้หวันรวมถึงกิจกรรมและการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ สามารถติดต่อสำนักงาน TAITRA ประจำประเทศไทย ได้ที่ คุณมัณฑนา (เมย์) อีเมล: manthana@taitra.org.tw