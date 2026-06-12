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ไปรษณีย์ไทย ขี่ตุ๊กตุ๊กทั่วกรุงฯ โปรโมทเชียร์บอลโลกลุ้นโชค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ขบวนตุ๊กตุ๊กสะเทือนทั่วกรุง ไปรษณีย์ไทยชวนเชียร์ฟุตบอลระดับโลก 2026 โปรโมท “เชียร์บอลให้มัน เฮลั่นรับโชค ทุกที่ทุกเวลา” ชวนคนไทยลุ้นผลบอลระดับโลก พร้อมลุ้นโชค 12 ล้านบาท ได้ทุกที่ทุกเวลา


ถ้าพูดถึงมหกรรมฟุตบอลระดับโลก สิ่งที่มาคู่กับแฟนบอลชาวไทยชนิดที่เรียกว่าเป็นประเพณี เป็น DNA ก็คือการคัดลายมือ เขียนชื่อ-ที่อยู่ ลงบน “ไปรษณียบัตร” ของไปรษณีย์ไทย เพื่อส่งไปลุ้นโชคใหญ่หลังสิ้นเสียงนกหวีดนัดชิงชนะเลิศ เป็นความทรงจำร่วมที่ส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่น

แต่สำหรับปี 2026 นี้ ทัวร์นาเมนต์ที่ทุกคนรอคอยที่ได้เปิดสนามไปเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน จะยิ่งใหญ่กว่าเดิม น่าตื่นเต้นกว่าเดิม และที่สำคัญคือร่วมสนุกง่ายกว่าเดิม เพราะปีนี้ไปรษณีย์ไทยไม่ได้รอให้เราเดินไปหาที่ทำการเพียงอย่างเดียว แต่จะบุกไปหาทุกคนถึงหน้าบ้าน ผ่านแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ “เชียร์บอลให้มัน เฮลั่นรับโชค ทุกที่ทุกเวลา”


“ตุ๊กตุ๊ก 100 คัน” เป็นอาวุธลับการตลาดแบบ Guerrilla Marketing
กลายเป็นสีสันสะดุดตาบนท้องถนนกรุงเทพฯ ไปทันที เมื่อมีขบวนรถตุ๊กตุ๊กกว่า 100 คัน พร้อมใจกันติดป้ายแคมเปญชวนคนไทยร่วมสนุกเชียร์บอลโลก วิ่งกระจายตัวไปตามย่านเศรษฐกิจ แหล่งชุมชน และแลนด์มาร์กสำคัญทั่วกรุงฯ ตลอดช่วงแคมเปญ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2569

นี่คือการนำกลยุทธ์ Guerrilla Marketing หรือการตลาดแบบกองโจร มาผสานกับพลังของสื่อเคลื่อนที่ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงผู้คนในชีวิตประจำวันได้อย่างต่อเนื่อง แทนที่จะใช้ป้ายโฆษณาแบบเดิม ๆ ไปรษณีย์ไทยเลือกใช้ “รถตุ๊กตุ๊ก” พาหนะคู่เมืองไทยที่มีเอกลักษณ์ เข้าถึงผู้คนได้ทุกพื้นที่ มาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ที่สร้าง Visual Shock ให้ผู้พบเห็นต้องเหลียวมอง หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายภาพ และแชร์ต่อบนโลกออนไลน์ ให้คนบนท้องถนนต้องเหลียวมอง หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปแชร์ลงโซเชียล สร้างความรู้สึก "สนุกและสะดวก”

คาราวานรถตุ๊กตุ๊กจึงไม่เพียงเป็นสื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญ “เชียร์บอลให้มัน เฮลั่นรับโชค ทุกที่ทุกเวลา” เท่านั้น แต่ยังเป็นตัวแทนของแนวคิดที่ต้องการส่งต่อความสนุกและโอกาสในการลุ้นโชคให้เข้าถึงคนไทยได้ทุกที่ทุกเวลา เช่นเดียวกับรถตุ๊กตุ๊กที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้ในทุกตรอกซอกซอยของกรุงเทพมหานคร


Seamless Experience: เชื่อมโลก Offline สู่ Online เชียร์ได้ทุกกลุ่ม
ความพิเศษที่ทำให้การเชียร์บอลสนุกขึ้น คือการที่ไปรษณีย์ไทยทลายกำแพงเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภค ด้วยการมอบประสบการณ์แบบไร้รอยต่อ (Seamless Experience) ที่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนรุ่นไหน ชอบเทคโนโลยีหรือไม่ ก็สามารถอินกับแคมเปญนี้ได้พร้อมกัน:

• สายคลาสสิก (Offline): ใครที่ยังคิดถึงกลิ่นอายเดิมๆ ชอบความรู้สึกตอนจับปากกาเขียนคัดลายมือลงบนแผ่นกระดาษ ก็ยังสามารถซื้อ “ไปรษณียบัตร” แบบดั้งเดิมมาเต็งทีมโปรดกันได้เหมือนเดิม หาซื้อง่ายกับพี่ไปรฯ หรือที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

• สายดิจิทัล (Online): ตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่ชอบความรวดเร็วและตื่นเต้น ด้วย “โปสต์การ์ดออนไลน์” ผ่านแอปพลิเคชัน Prompt Post และ เป๋าตัง ข้อดีคือไม่ต้องคัดลายมือให้เมื่อยมือ อยู่ที่ไหนก็กดส่งได้ทันที แม้กระทั่งตอนนั่งลุ้นบอลสดอยู่บนโซฟาช่วงดึกๆ ก็นิ้วลั่นส่งไปลุ้นโชคได้ในไม่กี่วินาที ซึ่งได้เริ่มเพิ่มช่องทางโปสการ์ดออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Prompt Post ใน ปี 2022 เป็นครั้งแรกและประสบความสำเร็จอย่างมาก


อัดความมันคูณสอง จับรางวัล 2 รอบ ลุ้นรวมกว่า 12 ล้านบาท!
ในปีนี้ กติกาการแจกรางวัลใจถึงกว่าเดิม เพราะแคมเปญนี้อัดฉีดงบรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท และเพื่อไม่ให้แฟนบอลต้องรอนานจนจบทัวร์นาเมนต์ ปีนี้ได้ปรับมาเป็น จับรางวัลถึง 2 ครั้ง:
• รอบแรก (รอบ 16 ทีมสุดท้าย): ประเดิมแจกโชคให้ได้เฮกันก่อนตั้งแต่กลางทัวร์นาเมนต์ ส่งไปรษณียบัตรภายใน 28 มิ.ย. 69
• รอบสอง (รอบชิงชนะเลิศ): จัดเต็มรางวัลใหญ่สุดพีคที่ทุกคนตั้งตารอหลังจากได้แชมป์โลก ส่งไปรษณียบัตรภายใน 19 ก.ค. 69
นอกจากนี้ สำหรับสายโหวตผ่านช่องทางออนไลน์ ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล Top Spender จากยอดการส่งโปสต์การ์ดออนไลน์ จับรางวัลทุก 2 สัปดาห์ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ตลอดแคมเปญ เรียกได้ว่ายิ่งร่วมสนุกมากยิ่งมีโอกาสเฮมากขึ้นตลอดแคมเปญ
กิจกรรมลุ้นผลบอลระดับโลก “เชียร์บอลให้มัน เฮลั่นรับโชค ทุกที่ทุกเวลา” เริ่มต้นขึ้นแล้ว ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 ยิ่งส่งไว ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรอบแรกก่อน ใครเชียร์ทีมไหน อย่ารอช้า... เลือกเชียร์ผ่าน “ไปรษณียบัตร” ซื้อได้ที่ไปรษณีย์ ทั่วประเทศ หรือ ซื้อ “โปสต์การ์ดออนไลน์” ผ่านแอปฯ Prompt Post หรือ เป๋าตัง ได้ทุกที่ทุกเวลา

ไปรษณีย์ไทย ขี่ตุ๊กตุ๊กทั่วกรุงฯ โปรโมทเชียร์บอลโลกลุ้นโชค
ไปรษณีย์ไทย ขี่ตุ๊กตุ๊กทั่วกรุงฯ โปรโมทเชียร์บอลโลกลุ้นโชค
ไปรษณีย์ไทย ขี่ตุ๊กตุ๊กทั่วกรุงฯ โปรโมทเชียร์บอลโลกลุ้นโชค
ไปรษณีย์ไทย ขี่ตุ๊กตุ๊กทั่วกรุงฯ โปรโมทเชียร์บอลโลกลุ้นโชค
ไปรษณีย์ไทย ขี่ตุ๊กตุ๊กทั่วกรุงฯ โปรโมทเชียร์บอลโลกลุ้นโชค