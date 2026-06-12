ไปรษณีย์ไทย ขี่ตุ๊กตุ๊กทั่วกรุงฯ โปรโมทเชียร์บอลโลกลุ้นโชค

ขบวนตุ๊กตุ๊กสะเทือนทั่วกรุง ไปรษณีย์ไทยชวนเชียร์ฟุตบอลระดับโลก 2026 โปรโมท “เชียร์บอลให้มัน เฮลั่นรับโชค ทุกที่ทุกเวลา” ชวนคนไทยลุ้นผลบอลระดับโลก พร้อมลุ้นโชค 12 ล้านบาท ได้ทุกที่ทุกเวลา
ถ้าพูดถึงมหกรรมฟุตบอลระดับโลก สิ่งที่มาคู่กับแฟนบอลชาวไทยชนิดที่เรียกว่าเป็นประเพณี เป็น DNA ก็คือการคัดลายมือ เขียนชื่อ-ที่อยู่ ลงบน “ไปรษณียบัตร” ของไปรษณีย์ไทย เพื่อส่งไปลุ้นโชคใหญ่หลังสิ้นเสียงนกหวีดนัดชิงชนะเลิศ เป็นความทรงจำร่วมที่ส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่น
แต่สำหรับปี 2026 นี้ ทัวร์นาเมนต์ที่ทุกคนรอคอยที่ได้เปิดสนามไปเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน จะยิ่งใหญ่กว่าเดิม น่าตื่นเต้นกว่าเดิม และที่สำคัญคือร่วมสนุกง่ายกว่าเดิม เพราะปีนี้ไปรษณีย์ไทยไม่ได้รอให้เราเดินไปหาที่ทำการเพียงอย่างเดียว แต่จะบุกไปหาทุกคนถึงหน้าบ้าน ผ่านแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ “เชียร์บอลให้มัน เฮลั่นรับโชค ทุกที่ทุกเวลา”
“ตุ๊กตุ๊ก 100 คัน” เป็นอาวุธลับการตลาดแบบ Guerrilla Marketing
กลายเป็นสีสันสะดุดตาบนท้องถนนกรุงเทพฯ ไปทันที เมื่อมีขบวนรถตุ๊กตุ๊กกว่า 100 คัน พร้อมใจกันติดป้ายแคมเปญชวนคนไทยร่วมสนุกเชียร์บอลโลก วิ่งกระจายตัวไปตามย่านเศรษฐกิจ แหล่งชุมชน และแลนด์มาร์กสำคัญทั่วกรุงฯ ตลอดช่วงแคมเปญ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2569
นี่คือการนำกลยุทธ์ Guerrilla Marketing หรือการตลาดแบบกองโจร มาผสานกับพลังของสื่อเคลื่อนที่ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงผู้คนในชีวิตประจำวันได้อย่างต่อเนื่อง แทนที่จะใช้ป้ายโฆษณาแบบเดิม ๆ ไปรษณีย์ไทยเลือกใช้ “รถตุ๊กตุ๊ก” พาหนะคู่เมืองไทยที่มีเอกลักษณ์ เข้าถึงผู้คนได้ทุกพื้นที่ มาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ที่สร้าง Visual Shock ให้ผู้พบเห็นต้องเหลียวมอง หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายภาพ และแชร์ต่อบนโลกออนไลน์ ให้คนบนท้องถนนต้องเหลียวมอง หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปแชร์ลงโซเชียล สร้างความรู้สึก "สนุกและสะดวก”
คาราวานรถตุ๊กตุ๊กจึงไม่เพียงเป็นสื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญ “เชียร์บอลให้มัน เฮลั่นรับโชค ทุกที่ทุกเวลา” เท่านั้น แต่ยังเป็นตัวแทนของแนวคิดที่ต้องการส่งต่อความสนุกและโอกาสในการลุ้นโชคให้เข้าถึงคนไทยได้ทุกที่ทุกเวลา เช่นเดียวกับรถตุ๊กตุ๊กที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้ในทุกตรอกซอกซอยของกรุงเทพมหานคร
Seamless Experience: เชื่อมโลก Offline สู่ Online เชียร์ได้ทุกกลุ่ม
ความพิเศษที่ทำให้การเชียร์บอลสนุกขึ้น คือการที่ไปรษณีย์ไทยทลายกำแพงเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภค ด้วยการมอบประสบการณ์แบบไร้รอยต่อ (Seamless Experience) ที่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนรุ่นไหน ชอบเทคโนโลยีหรือไม่ ก็สามารถอินกับแคมเปญนี้ได้พร้อมกัน:
• สายคลาสสิก (Offline): ใครที่ยังคิดถึงกลิ่นอายเดิมๆ ชอบความรู้สึกตอนจับปากกาเขียนคัดลายมือลงบนแผ่นกระดาษ ก็ยังสามารถซื้อ “ไปรษณียบัตร” แบบดั้งเดิมมาเต็งทีมโปรดกันได้เหมือนเดิม หาซื้อง่ายกับพี่ไปรฯ หรือที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ
• สายดิจิทัล (Online): ตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่ชอบความรวดเร็วและตื่นเต้น ด้วย “โปสต์การ์ดออนไลน์” ผ่านแอปพลิเคชัน Prompt Post และ เป๋าตัง ข้อดีคือไม่ต้องคัดลายมือให้เมื่อยมือ อยู่ที่ไหนก็กดส่งได้ทันที แม้กระทั่งตอนนั่งลุ้นบอลสดอยู่บนโซฟาช่วงดึกๆ ก็นิ้วลั่นส่งไปลุ้นโชคได้ในไม่กี่วินาที ซึ่งได้เริ่มเพิ่มช่องทางโปสการ์ดออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Prompt Post ใน ปี 2022 เป็นครั้งแรกและประสบความสำเร็จอย่างมาก
อัดความมันคูณสอง จับรางวัล 2 รอบ ลุ้นรวมกว่า 12 ล้านบาท!
ในปีนี้ กติกาการแจกรางวัลใจถึงกว่าเดิม เพราะแคมเปญนี้อัดฉีดงบรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท และเพื่อไม่ให้แฟนบอลต้องรอนานจนจบทัวร์นาเมนต์ ปีนี้ได้ปรับมาเป็น จับรางวัลถึง 2 ครั้ง:
• รอบแรก (รอบ 16 ทีมสุดท้าย): ประเดิมแจกโชคให้ได้เฮกันก่อนตั้งแต่กลางทัวร์นาเมนต์ ส่งไปรษณียบัตรภายใน 28 มิ.ย. 69
• รอบสอง (รอบชิงชนะเลิศ): จัดเต็มรางวัลใหญ่สุดพีคที่ทุกคนตั้งตารอหลังจากได้แชมป์โลก ส่งไปรษณียบัตรภายใน 19 ก.ค. 69
นอกจากนี้ สำหรับสายโหวตผ่านช่องทางออนไลน์ ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล Top Spender จากยอดการส่งโปสต์การ์ดออนไลน์ จับรางวัลทุก 2 สัปดาห์ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ตลอดแคมเปญ เรียกได้ว่ายิ่งร่วมสนุกมากยิ่งมีโอกาสเฮมากขึ้นตลอดแคมเปญ
กิจกรรมลุ้นผลบอลระดับโลก “เชียร์บอลให้มัน เฮลั่นรับโชค ทุกที่ทุกเวลา” เริ่มต้นขึ้นแล้ว ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 ยิ่งส่งไว ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรอบแรกก่อน ใครเชียร์ทีมไหน อย่ารอช้า... เลือกเชียร์ผ่าน “ไปรษณียบัตร” ซื้อได้ที่ไปรษณีย์ ทั่วประเทศ หรือ ซื้อ “โปสต์การ์ดออนไลน์” ผ่านแอปฯ Prompt Post หรือ เป๋าตัง ได้ทุกที่ทุกเวลา