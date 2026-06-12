AIS Academy และ Conicle สร้าง Tech Talent ไทย ผลักดันโครงการ BOI STEM++ เรียนจบแล้วกว่า 6,000 คน พร้อมต่อยอดแคมเปญ “เรียนจบ ลุ้นรับสิทธิ์ 2 ต่อ”

(กรุงเทพฯ - 10 มิถุนายน 2569): AIS Academy และ Conicle เผยความสำเร็จของการร่วมผลักดันโครงการ “BOI STEM++” ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หลังมีผู้เรียนจบหลักสูตรด้าน STEM และทักษะดิจิทัลแห่งอนาคตแล้วกว่า 6,000 คนทั่วประเทศ สะท้อนความต้องการพัฒนาทักษะด้าน AI, Cloud, Cybersecurity และเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมประกาศผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล iPhone 17 Pro Max จากกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ผ่านมา และเดินหน้าต่อยอดโอกาสให้ผู้เรียนผ่านแคมเปญใหม่ “เรียนจบ ลุ้นรับสิทธิ์ 2 ต่อ” ตลอดเดือนมิถุนายนนี้
โครงการ “AIS Academy x BOI STEM++” ถูกออกแบบขึ้นเพื่อยกระดับ Workforce Readiness ของประเทศไทย ผ่าน 9 หลักสูตรด้าน STEM แห่ง 3 ทักษะดิจิทัลแห่งอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการจริง ได้แก่ Prompt Engineering & Agentic AI, Cybersecurity for General Professional และ Cloud Business Professional รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังเข้ามามีบทบาทในทุกอุตสาหกรรม โดยเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถเรียนฟรี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานและต่อยอดอาชีพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ในฐานะพันธมิตรด้าน Workforce Learning, Skills and Career Development ของโครงการฯ บริษัท โคนิเคิล จำกัด (Conicle) ได้ร่วมสนับสนุนทั้งแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ ประสบการณ์การเรียนรู้ดิจิทัล และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดโครงการ เพื่อช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น พร้อมเปลี่ยนการเรียนรู้ให้เกิดผลลัพธ์จริงทั้งในระดับบุคคล องค์กร และตลาดแรงงานไทย
ตลอดช่วงที่ผ่านมา โครงการได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากทั้งกลุ่มคนทำงาน องค์กรธุรกิจ และผู้เริ่มต้นสายอาชีพ โดยเฉพาะองค์กรที่เริ่มให้ความสำคัญกับ “การพัฒนาทักษะ” ในฐานะหัวใจสำคัญของการเตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อรองรับการแข่งขันในอนาคต
เพื่อส่งต่อแรงจูงใจให้ผู้เรียนก้าวสู่เส้นชัย AIS Academy x Conicle ภายใต้โครงการ BOI STEM++ จึงเปิดตัวแคมเปญ “เรียนจบ ลุ้นรับสิทธิ์ 2 ต่อ” สำหรับผู้ที่เรียนจบหลักสูตรภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 นอกจากจะได้พัฒนาทักษะ และได้รับใบประกาศนียบัตรดิจิทัล (Digital Badge) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้ว ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาทอีกด้วย
รางวัลภายในแคมเปญประกอบด้วย iPad Air รุ่น 13 M4, Apple Watch SE 3, หูฟัง Beats Solo Buds, ShopeePay Gift Card สำหรับผู้เรียนจบ 500 ท่านแรก รวมถึงของรางวัลสุด Exclusive อย่าง Conicle Friends Limited Edition และสิทธิพิเศษด้านการท่องเที่ยวจาก Ascend Travel อีกหลายรางวัล
ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนฟรีในโครงการ “AIS Academy x BOI STEM++” ได้แล้ววันนี้
ที่ https://www.aisacademy.com/boistemplusplus
อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/ais-conicle-news
และสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้พนักงาน สามารถเข้าร่วมโครงการผ่าน Conicle ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับสิทธิ์ฝึกอบรมออนไลน์แบบนับหัวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ DSD Credit เพิ่ม 20%* เพื่อนำไปยื่นรับรองผลการฝึกอบรมได้ทันที
โดย Conicle ดูแลครบทั้งระบบการเรียนรู้ การติดตามผล และสรุปรายงานผู้เรียน ช่วยให้องค์กรยกระดับทักษะบุคลากรได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องติดตั้งระบบหรือบริหารจัดการการอบรมเอง
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/B6T7Gb86yN487Kff6
อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/4xgousS
แคมเปญดังกล่าวสะท้อนแนวคิดสำคัญของ AIS Academy และ Conicle ที่ต้องการทำให้ “การเรียนรู้” เป็นเรื่องที่เข้าถึงง่าย สนุก และสามารถต่อยอดเป็นโอกาสใหม่ให้กับคนไทยได้จริง ในวันที่ทักษะแห่งอนาคตกำลังกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการทำงานและการเติบโตในโลกยุค AI
สอบถามรายละเอียดแคมเปญ ได้ที่ https://lin.ee/7KpgjgG
ติดตามแคมเปญและประกาศรางวัลได้ที่ https://www.facebook.com/conicleinc