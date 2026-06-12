ปรากฏการณ์แห่งการเดินทางที่เหนือระดับ กับเที่ยวบินกรุงเทพฯ–หัวหิน–พัทยา Siam Scenic และ VR Luxe ตอกย้ำความเป็นผู้นำการบิน VIP ของไทย พร้อมบินทุกวันศุกร์และวันอาทิตย์ สัมผัสประสบการณ์เที่ยวบินสุดหรูตรงสู่หัวหินรายเดียวของไทย ในราคา 9,999 บาท
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย – ท่ามกลางความต้องการเดินทางทางอากาศสู่หัวหินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง Siam Scenic แบรนด์ภายใต้บริษัท สยาม ซีเพลน จำกัด (Siam Seaplane Co., Ltd.) ร่วมกับพันธมิตรด้านการให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำระดับพรีเมียม VR Luxe ยังคงครองความเป็นผู้นำในตลาดด้วยบริการเที่ยวบินสุดพิเศษที่มอบมาตรฐานความสะดวกสบายเหนือระดับ พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้ให้บริการรายเดียวที่นำเสนอประสบการณ์การเดินทางด้วยเครื่องบิน Cessna Grand Caravan 208 EX ที่ได้รับการตกแต่งภายในแบบ VIP อย่างแท้จริง
เที่ยวบินให้บริการทุกวันศุกร์และวันอาทิตย์ โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มนักเดินทางช่วงสุดสัปดาห์ (Weekender) ที่ต้องการหลีกหนีความแออัดของการจราจรบนท้องถนน ด้วยระยะเวลาบินเพียง 35 นาทีจากกรุงเทพฯ สู่หัวหิน บริษัทฯ ประกาศคงราคาส่งเสริมการขายยอดนิยมที่ 9,999 บาทสุทธิ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อผู้โดยสาร 1 ท่าน ต่อ 1 ที่นั่ง จากราคาปกติ 16,414 บาท เพื่อให้การเดินทางระดับลักชัวรียังคงเข้าถึงได้สำหรับนักเดินทางทุกกลุ่ม
คุณภรตา เสนพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์และการตลาด บริษัท สยาม ซีเพลน จำกัด กล่าวว่า “เราเชื่อว่าการเดินทางระดับพรีเมียมควรเป็นประสบการณ์ที่เข้าถึงได้อย่างต่อเนื่อง และการเดินทางควรเป็นส่วนหนึ่งของความประทับใจไม่แพ้จุดหมายปลายทาง แม้ต้นทุนเชื้อเพลิงในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ด้วยความร่วมมือกับ VR Luxe เราตั้งใจคงราคาส่งเสริมการขายที่ 9,999 บาทสุทธิไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทั้งลูกค้าประจำและผู้โดยสารใหม่สามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างมั่นใจ พร้อมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางที่หรูหรา คุ้มค่า และประหยัดเวลา”
หัวหินได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานในฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางริมทะเลที่มีเสน่ห์ที่สุดของประเทศไทย ด้วยบรรยากาศอันผ่อนคลาย รีสอร์ตริมชายหาดระดับคุณภาพ สนามกอล์ฟชั้นนำ ร้านอาหารชื่อดัง ศูนย์สุขภาพและเวลเนส ตลอดจนไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
นอกจากเส้นทางกรุงเทพฯ–หัวหินแล้ว Siam Scenic ยังให้บริการเที่ยวบินเชื่อมต่อระหว่างหัวหินและสนามบินอู่ตะเภา พร้อมบริการรถลีมูซีนรับส่งตรงสู่จอมเทียนและพัทยา ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการเดินทางที่โดยปกติอาจใช้เวลามากกว่า 5 ชั่วโมงทางถนน
การเชื่อมโยงสองเมืองชายทะเลสำคัญของประเทศไทยเข้าด้วยกัน ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางหลายจุดหมายในทริปเดียว นักกอล์ฟ นักธุรกิจ ตลอดจนผู้ที่ต้องการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออก
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการและตารางเที่ยวบินได้ที่
www.bangkok-huahin.com และ www.huahin-pattaya.com