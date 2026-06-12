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ปรากฏการณ์แห่งการเดินทางที่เหนือระดับ กับเที่ยวบินกรุงเทพฯ–หัวหิน–พัทยา Siam Scenic และ VR Luxe ตอกย้ำความเป็นผู้นำการบิน VIP ของไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปรากฏการณ์แห่งการเดินทางที่เหนือระดับ กับเที่ยวบินกรุงเทพฯ–หัวหิน–พัทยา Siam Scenic และ VR Luxe ตอกย้ำความเป็นผู้นำการบิน VIP ของไทย พร้อมบินทุกวันศุกร์และวันอาทิตย์ สัมผัสประสบการณ์เที่ยวบินสุดหรูตรงสู่หัวหินรายเดียวของไทย ในราคา 9,999 บาท
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย – ท่ามกลางความต้องการเดินทางทางอากาศสู่หัวหินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง Siam Scenic แบรนด์ภายใต้บริษัท สยาม ซีเพลน จำกัด (Siam Seaplane Co., Ltd.) ร่วมกับพันธมิตรด้านการให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำระดับพรีเมียม VR Luxe ยังคงครองความเป็นผู้นำในตลาดด้วยบริการเที่ยวบินสุดพิเศษที่มอบมาตรฐานความสะดวกสบายเหนือระดับ พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้ให้บริการรายเดียวที่นำเสนอประสบการณ์การเดินทางด้วยเครื่องบิน Cessna Grand Caravan 208 EX ที่ได้รับการตกแต่งภายในแบบ VIP อย่างแท้จริง

เที่ยวบินให้บริการทุกวันศุกร์และวันอาทิตย์ โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มนักเดินทางช่วงสุดสัปดาห์ (Weekender) ที่ต้องการหลีกหนีความแออัดของการจราจรบนท้องถนน ด้วยระยะเวลาบินเพียง 35 นาทีจากกรุงเทพฯ สู่หัวหิน บริษัทฯ ประกาศคงราคาส่งเสริมการขายยอดนิยมที่ 9,999 บาทสุทธิ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อผู้โดยสาร 1 ท่าน ต่อ 1 ที่นั่ง จากราคาปกติ 16,414 บาท เพื่อให้การเดินทางระดับลักชัวรียังคงเข้าถึงได้สำหรับนักเดินทางทุกกลุ่ม

คุณภรตา เสนพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์และการตลาด บริษัท สยาม ซีเพลน จำกัด กล่าวว่า “เราเชื่อว่าการเดินทางระดับพรีเมียมควรเป็นประสบการณ์ที่เข้าถึงได้อย่างต่อเนื่อง และการเดินทางควรเป็นส่วนหนึ่งของความประทับใจไม่แพ้จุดหมายปลายทาง แม้ต้นทุนเชื้อเพลิงในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ด้วยความร่วมมือกับ VR Luxe เราตั้งใจคงราคาส่งเสริมการขายที่ 9,999 บาทสุทธิไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทั้งลูกค้าประจำและผู้โดยสารใหม่สามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างมั่นใจ พร้อมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางที่หรูหรา คุ้มค่า และประหยัดเวลา”


หัวหินได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานในฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางริมทะเลที่มีเสน่ห์ที่สุดของประเทศไทย ด้วยบรรยากาศอันผ่อนคลาย รีสอร์ตริมชายหาดระดับคุณภาพ สนามกอล์ฟชั้นนำ ร้านอาหารชื่อดัง ศูนย์สุขภาพและเวลเนส ตลอดจนไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

นอกจากเส้นทางกรุงเทพฯ–หัวหินแล้ว Siam Scenic ยังให้บริการเที่ยวบินเชื่อมต่อระหว่างหัวหินและสนามบินอู่ตะเภา พร้อมบริการรถลีมูซีนรับส่งตรงสู่จอมเทียนและพัทยา ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการเดินทางที่โดยปกติอาจใช้เวลามากกว่า 5 ชั่วโมงทางถนน

การเชื่อมโยงสองเมืองชายทะเลสำคัญของประเทศไทยเข้าด้วยกัน ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางหลายจุดหมายในทริปเดียว นักกอล์ฟ นักธุรกิจ ตลอดจนผู้ที่ต้องการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออก

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการและตารางเที่ยวบินได้ที่
www.bangkok-huahin.com และ www.huahin-pattaya.com








ปรากฏการณ์แห่งการเดินทางที่เหนือระดับ กับเที่ยวบินกรุงเทพฯ–หัวหิน–พัทยา Siam Scenic และ VR Luxe ตอกย้ำความเป็นผู้นำการบิน VIP ของไทย
ปรากฏการณ์แห่งการเดินทางที่เหนือระดับ กับเที่ยวบินกรุงเทพฯ–หัวหิน–พัทยา Siam Scenic และ VR Luxe ตอกย้ำความเป็นผู้นำการบิน VIP ของไทย
ปรากฏการณ์แห่งการเดินทางที่เหนือระดับ กับเที่ยวบินกรุงเทพฯ–หัวหิน–พัทยา Siam Scenic และ VR Luxe ตอกย้ำความเป็นผู้นำการบิน VIP ของไทย
ปรากฏการณ์แห่งการเดินทางที่เหนือระดับ กับเที่ยวบินกรุงเทพฯ–หัวหิน–พัทยา Siam Scenic และ VR Luxe ตอกย้ำความเป็นผู้นำการบิน VIP ของไทย
ปรากฏการณ์แห่งการเดินทางที่เหนือระดับ กับเที่ยวบินกรุงเทพฯ–หัวหิน–พัทยา Siam Scenic และ VR Luxe ตอกย้ำความเป็นผู้นำการบิน VIP ของไทย