รฟฟท. ยกระดับความร่วมมือ HURC1 รถไฟฟ้าเวียดนาม ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้”เดินรถ-ซ่อมบำรุง”

รฟฟท. จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การเดินรถและซ่อมบำรุงให้กับ “HURC1” รถไฟฟ้าเวียดนาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระบบราง ยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาค
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) แจ้งว่า ช่วงระหว่างวันที่ 8 -12 มิถุนายน 2569 รฟฟท.จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความร่วมมือด้านการปฏิบัติการ และซ่อมบำรุงรักษารถไฟฟ้าในเมืองของ HURC1 (Urban Railway Operation and Maintenance Partnership Program) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ถ่ายทอดองค์ความรู้การเดินรถและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า ยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาค
นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก HURC1 (Ho Chi Minh City Urban Railways No.1 Company Limited (HURC) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 15 ท่าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความร่วมมือด้านการปฏิบัติการและบำรุงรักษารถไฟฟ้า ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากบันทึกความร่วมมือ (MOU) ที่ได้ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนกันยายน 2567 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระบบรางระหว่างทั้งสององค์กร
โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ รฟฟท. ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการเดินรถและการบำรุงรักษารถไฟฟ้าสายสีแดง โดยมุ่งเน้นเป็นพิเศษในด้าน การบำรุงรักษา (Maintenance) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการรถไฟฟ้าในนครโฮจิมินห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
ความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของ รฟฟท. เท่านั้น แต่บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าด้วยมาตรฐานสากล พร้อมส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานด้านระบบรางทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางให้มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูงสุด อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนต่อไป รวมถึงร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในอาเซียนให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป