SCGD ขึ้นทำเนียบ ESG Emerging List เป็นหลักทรัพย์ใน Universe ของ ESG100 ปี 69

บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGD ผู้นำตลาดวัสดุตกแต่งพื้นผิวในภูมิภาคอาเซียน ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในทำเนียบ “บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน” (ESG Emerging List) และได้รับคัดเลือกเป็นหลักทรัพย์ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2569 จากการประเมินโดยหน่วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ควบคู่กับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
การประเมิน ESG100 ประจำปี 2569 ครอบคลุมหลักทรัพย์จำนวน 931 หลักทรัพย์ (ไม่รวมหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู) รวมถึงกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยพิจารณาจากข้อมูลที่องค์กรเปิดเผยต่อสาธารณะ อาทิ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) ตลอดจนผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ
การได้รับคัดเลือกในครั้งนี้สะท้อนถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของ SCGD ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าอย่างสมดุลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดย SCGD ได้นำหลักการ Double Materiality มาใช้ในการประเมินประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และเศรษฐกิจ เพื่อวิเคราะห์ทั้งผลกระทบที่ธุรกิจมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบที่ปัจจัยด้านความยั่งยืนมีต่อการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ SCGD ยังได้นำผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ในการบริหารความเสี่ยง การกำหนดกลยุทธ์ และการวางแผนดำเนินงานขององค์กร พร้อมเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าระยะยาว ให้แก่ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ถือหุ้น
ความสำเร็จครั้งนี้ตอกย้ำบทบาทของ SCGD ในฐานะผู้นำธุรกิจวัสดุตกแต่งพื้นผิวและสุขภัณฑ์ในอาเซียน ที่มุ่งสร้างนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาว